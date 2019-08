Wochenergebnisse zu allen Trades!

Unten aufgeführt finden Sie die Auflistung unserer in dieser Woche gekauften und verkauften Positionen in allen von uns gehandelten Märkten. Diese Woche blieb es etwas ruhiger. Wir sind am Donnerstag noch einen Short im S&P500 und Dow Jones eingegangen, die beide gut im Gewinn stehen, sonst bereiten wir uns auf weitere Abverkäufe in der nächsten Woche vor!







Silber Long Trades:









Wir bleiben weiter Long.

Gold Long Trade:

Wir bleiben weiter Long.









WTI Öl Short Trade:

Stopp Out -2%



--Kryptos—

Bitcoin Long Trade:

Warten auf neuen Einstieg. Wir bleiben Long









***



Ethereum Long Trade:

Warten auf neuen Einstieg

--Indizes—

Dow Jones Index Short Trade:



1. Einstieg 1 zu 26050 Punkte mit 417 Punkten im Plus

2. Einstieg 2 zu 25885 Punkte mit 252 Punkten im Plus

3. Stopp-Out zu: 26257 Punkten, mit einem Minus von 271 Punkten am 21.08.2019









(Nächster Short Trade ist bereits aktiv!)

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.



DAX und S&P500

S&P500 – aktueller Short Trade mit 50 Punkten im Plus.

DAX – Stopp Out mit Minus 128 Punkte.

--Aktien Pakete—



Dow30 Paket:

Home Depot Trade läuft steht mit über 18% im Plus!

Trade läuft steht mit über Johnson & Johnson Stopp Out mit +1.81% Gewinn





Cannabis Paket:

In Aurora und Canopy Growth stehen wir vor langfristigen Einstiegen

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.