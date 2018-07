Wochenausblick: Zollstreit bleibt Sorgenfaktor

16. Juli 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie Europa bleibt beherrschendes Thema auf dem Parkett. Zuletzt hatten sich die Wogen wieder etwas geglättet. Der DAX, der am Freitag mit 12.540,73 Punkten aus dem Handel gegangen war, steht am Montagmorgen bei 12.530 Punkten. Die US-Aktienmärkte hatten am Freitag mit leichten Gewinnen geschlossen, an der Nasdaq wurde im Tagesverlauf sogar wieder ein neues Allzeithoch erreicht, angetrieben von neuen Rekordständen bei Alphabet, Amazon, Microsoft und Facebook.

Risiken im Auge behalten

Die Kurserholung wurde auch mit der bislang ausbleibenden Reaktion der Chinesen auf die neue Liste der US-Regierung mit möglichen Strafzöllen gegen China begründet. "Immer wenn es zum Handelsstreit keine oder wenig bedeutende Nachrichten gibt, gelingt es den Märkten häufig, sich auf positivem Terrain zu bewegen", stellt Christian Schmidt von der Helaba fest. Allerdings seien derartige Phasen meist deutlich schwächer ausgeprägt als die Bewegungsimpulse in die andere Richtung. Insofern gelte es, Risiken höher zu gewichten. Dies könne sich auch mit Blick auf die US-Quartalsberichtssaison als richtig erweisen. "Insgesamt sind die Erwartungen an gute Unternehmensergebnisse sehr hoch, aber bereits eingepreist." Negative Überraschungen könnten für größere Kursreaktionen sorgen.

Aktienbewertungen attraktiver

Nach Ansicht der DekaBank waren die Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt im Juni überraschend schwachen Konjunkturdaten geschuldet. Und sie waren Folge der politischen Streitereien in Deutschland und des Handelskonflikts, der auch die deutschen Automobilhersteller bedrohe. "Sollte es bei diesen Themen zu keiner weiteren Eskalation kommen, dürfte sich der Markt zunächst einmal etwas erholen", heißt es. Der Gewinnausblick der Unternehmen sei trotz der Handelsstreitigkeiten und vereinzelter Gewinnwarnungen stabil, und die Aktienmarktbewertungen hätten sich spürbar reduziert. "Die fundamentalen Rahmenbedingungen begünstigen somit eine Bodenbildung der Aktienkurse, die zwar von hohen Schwankungen begleitet sein dürfte, an deren Ende es aber zu einer moderaten Wertaufholung kommen sollte." Die Bank sieht den DAX in sechs Monaten bei 13.500 Punkten.Charttechnik zeigt Unsicherheit

Trotz jüngster Kursgewinne: Charttechnisch gibt es einige Warnhinweise. Wie Christoph Geyer von der Commerzbank erläutert, ist der DAX mit einem kurzfristigen Aufwärtstrend zwar in die Widerstandszone zwischen 12.500 und 12.600 Punkte gestiegen und hat sich dort etabliert. Allerdings sei ein Doji - dabei finden sich Eröffnungs- und Schlusskurs in etwa auf einem Niveau - hinterlassen worden. "Dies ist ein Zeichen für Unsicherheit bei den Marktteilnehmern", erklärt Geyer. Der MACD-Indikator habe zuletzt ein Kaufsignal generiert, das noch Bestand habe, allerdings seien in der jüngsten Anstiegsbewegung die Umsätze klar rückläufig gewesen. Die anstehende Saisonalität spreche eher gegen einen Ausbruch nach oben.

Geyer Häufige "Dojis" mahnen

Christian Schmidt von der Helaba argumentiert ähnlich: So habe der DAX am Freitag unterhalb des 200-Tage-EMA (Exponential Moving Average) bei 12.593 Punkten, jedoch oberhalb der 100-Tagelinie bei 12.527 geschlossen. "Auch konnte sich der Index ein Stück weit von der 21-Tagelinie bei 12.481 Zählern nach oben abzusetzen." Zudem sei der Rutsch unter eine Strukturprojektion bei 12.523 zunächst vermieden worden. "Dennoch zeigen die zuletzt häufig auftretenden Dojis, die schwachen Handelsumsätze bei steigenden Kursen sowie verstärkt in den Short-Modus wechselnde Trendfolger, beispielsweise der DMI (Directional Movement Index), dass noch lange nicht alles Gold ist, was glänzt." Die mehrheitlich zur Schwäche neigenden DAX-Komponenten untermauern diesen Eindruck.

Schmidt Am Freitag ging es schon los, in dieser Woche nimmt die US-Berichtssaison richtig an Fahrt auf. Aus dem S&P 500 werden in den kommenden Tagen insgesamt 61 Unternehmen ihre Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen, wie die DekaBank feststellt. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt bei Unternehmen aus der Finanzbranche (23 Werte), gefolgt von Industrieunternehmen (16 Werte). Hierzulande präsentiert unter anderem SAP am Donnerstag aktuelle Zahlen.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 16. Juli4.00 Uhr.Das chinesische BIP stieg im zweiten Quartal um 6,7 Prozent nach 6,8 Prozent im ersten. Die Rate für das erste Halbjahr liegt mit 6,8 Prozent aber immer noch deutlich über der Zielvorgabe für das Gesamtjahr von rund 6,5 Prozent.14.30 Uhr.Die Commerzbank erwartet einen Anstieg um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat (Konsens 0,6 Prozent). Beispielsweise habe die Automobilbranche ihren Absatz im Juni spürbar erhöht.Dienstag, 17. Juli15.15 Uhr.Für die Industrie dürfte es nach Einschätzung der Commerzbank ebenfalls erneut gute Zahlen geben. Die Analysten rechnen mit einem Anstieg der Produktion um 0,5 Prozent (Konsens 0,6 Prozent). Vor allem die Automobilindustrie habe wohl deutlich mehr produziert, nachdem im Mai ein Brand bei einem wichtigen Zulieferer die Produktion erheblich behindert habe.von: Anna Maria Borse16. Juli 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.