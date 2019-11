Wochenausblick: Zölle und Konjunktur ausschlaggebendDeutsche Börse

Nach der DAX-Rallye erkennen technisch orientierte Analysten auf kurze Sicht Korrekturbedarf.

11. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt) Um rund 2 Prozent auf 13.228 Punkte stieg der deutsche Aktienindex vergangene Woche und eröffnete am Morgen mit 13.170 Punkten etwas schwächer in den Handel. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von gut 20 Prozent zu Buche. Ob der Risikoappetit an den Finanzmärkten weiter anhält, hängt nach Meinung von Helaba-Analystin Claudia Windt entscheidend von einem ersten Abkommen im Handelskonflikt ab. In trockenen Tüchern sei eine Teileinigung keineswegs. Selbst die von China in Aussicht gestellte Rücknahme bereits erfolgter Strafzölle stellt Donald Trump öffentlich noch in Frage.

Vieles muss passen

Für Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer wird es Marktteilnehmern nach der Verteilung der vielen Vorschusslorbeeren schwerfallen, weiterhin zuzugreifen. Zusätzliches Aufwärtspotenzial sieht der Analyst von Bankhaus Bauer nur, wenn China und die USA im Handelsstreit liefern, Washington auf die angedrohten US-Strafzölle gegen europäische Autobauer zunächst wirklich verzichtet. Zudem müssten mehr positive ökonomische Daten her, damit sich die Weltwirtschaft tatsächlich aus der aktuellen Talsohle herausarbeiten könne.

Konjunktureller Abwärtstrend gestoppt

Um eine Trendwende zum Positiven auszurufen, sind die Signale international wichtiger Frühindikatoren laut Markus Reinwand von der Helaba noch zu schwach. Immerhin habe sich die weltweite Abwärtsdynamik im Verarbeitenden Gewerbe verlangsamt. Der globale Einkaufsmanagerindex bewege sich zwar noch leicht unterhalb der Expansionsschwelle von 50, zeige aber mittlerweile zum zweiten Mal in Folge leicht nach oben. Die jüngsten Zwischenberichte der Unternehmen überraschten zumeist positiv. Damit dürften Reinwand zufolge auch die Gewinnerwartungen nach oben geschraubt werden. “Die entscheidende Frage ist nun, wieviel Aktien davon bereits vorweggenommen haben.“

Reinwand

Prinzip Hoffnung

Dazu macht Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank am Beispiel des S&P 500 eine Rechnung auf: Einem Umsatzanstieg der US-Großkonzerne um 2 Prozent bis Ende Oktober stünden fallende Gewinnmargen um den gleichen Betrag gegenüber. Damit bleibe der berichtete Überschuss gegenüber Vorjahr unverändert. Aktienrückkäufe hätten die Zahl ausstehender Aktien um knapp 2 Prozent reduziert. Hinzu kämen Dividendenausschüttungen von etwas unter 2 Prozent. Daher seien nicht einmal 4 Prozent der Aktienrallye von rund 20 Prozent fundamental untermauert. Dennoch spricht auch für Schickentanz eigentlich nichts gegen eine Fortsetzung der aktuellen Rally an den Aktienmärkten. Allerdings könne die Stimmung bei negativen Meldungen hinsichtlich der Handelsgespräche auch sehr schnell kippen.

Industrie positiver gestimmt

Die anstehenden Stimmungsdaten dürften laut Windt bestätigen, dass die Industrierezession hierzulande überwunden wird, selbst wenn das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal noch schwach ausfalle. Die Sentix-Indikatoren für November zeigten eine deutliche Verbesserung. Die ZEW-Erwartungen würden vermutlich nachziehen. Ebenso stabilisierten sich die Auslandsaufträge der deutschen Industrie.

Bullen bleiben am Ball

Aus technischer Perspektive erkennt Christoph Geyer für den deutschen Aktienindex auf lange Sicht noch Aufwärtspotenzial. Die Überschreitung wichtiger Hürden hätten den Weg Richtung Rekordmarken von 2017 und 2018 freigemacht, wie der Commerzbank-Charttechniker meint. Ohne weitere Störfeuer wären diese auch erreichbar.

Mit dem jüngsten DAX-Anstieg habe sich allerdings die Kaufbereitschaft verringert. Die Indikatoren stünden vor Verkaufssignalen. Auf kurze Sicht erwartet Geyer eine Gegenbewegung, die durchaus wieder seitwärts verlaufen könne.

Geyer

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 13. November

14.30: USA. Verbraucherpreise Oktober. Die DekaBank rechnet mit einer Inflation von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, der Konsens liegt bei 0,3 Prozent. Für den relativ kräftigen Anstieg seien die Energiepreise mitverantwortlich. In der engeren Abgrenzung ohne Nahrungsmittel und Energie liege die Inflationsrate laut Umfrage unverändert bei 0,2 Prozent. Damit übersteige die Teuerung mit 2,4 Prozent aufs Jahr gerechnet die von der Federal Reserve gesteckte Zielmarke. Eine baldige Leitzinserhöhung lässt sich hieraus laut DekaBank aber nicht ableiten.

Donnerstag, 14. November

8.00 Uhr. Deutschland: Bruttoinlandsprodukt drittes Quartal. Alles in allem dürfte der Wert stagniert haben, was nach Meinung der DekaBank eine gute Nachricht ist. Vor allem dem Konsum der privaten Haushalte und der öffentlichen Hand sei zu verdanken, dass es mit der deutschen Wirtschaft nicht weiter bergab ging. Denn der Außenbeitrag hinterlasse bestenfalls geringe Bremsspuren und Investitionen in Ausrüstungen seien aufgrund der politischen Unsicherheit zurückgefahren worden.

von: Iris Merker

11. November 2019, © Deutsche Börse AG

