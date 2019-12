Wochenausblick: Weg frei für Jahresendrally

Weiter steigenden Kursen steht nach Ansicht vieler Analysten nun nichts mehr im Wege. Übersprudelnde Euphorie erwartet aber auch kaum jemand.



16. Dezember 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Zwei wichtige Unsicherheitsfaktoren sind weg: Die USA und China haben sich auf ein Teilabkommen im Handelsstreit geeinigt, und in Großbritannien ist mit dem Wahlsieg Boris Johnsons der Brexit-Weg nun klar vorgezeichnet. „Auch wenn damit nicht alle Fragen geklärt sind, scheint zumindest der Weg für eine Jahresendrally frei zu sein“, kommentiert Markus Reinwand von der Helaba.

Mehr Planungssicherheit für Unternehmen

„Bis zu einem endgültigen Handels-Deal werden Anleger noch viele Säcke Salz fressen müssen“, kommentiert Robert Halver von der Baader Bank. Und selbst die Unterzeichnung eines „Phase Eins“-Deals mit wirklich getrockneten Unterschriften sei langatmig „wie das Warten der Kinder auf die Bescherung an Heiligabend“. Grundsätzlich sei aber die friedliche handelspolitische Koexistenz eingeleitet. „So lange man miteinander spricht, wird nicht mit weiteren Zollanhebungen geschossen.“ Diese stabile Seitenlage nehme der Weltkonjunktur Unsicherheit und gebe Unternehmen mehr Planungssicherheit.

Am Montagmorgen liegt der DAX bei 13.355 Punkten. Die Teileinigung im Handelskonflikt hatte zum Wochenschluss die Börsen beflügelt: Der DAX kletterte am Freitag kurzzeitig auf 13.423 Punkte und damit den höchsten Stand seit Januar 2018, gab dann aber nach und schloss bei nur noch 13.283 Zählern. An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes zuerst Rekordhöhen erreicht, zeigten sich dann aber ebenfalls schwächer.

Halver

„Gewinne laufen lassen“

Reinwand geht davon aus, dass Aktien vorerst gefragt bleiben. Dividendentitel würden sich wohl auch 2020 im Spannungsfeld hoher Bewertung und dem Mangel an Anlagealternativen bewegen, meint der Analyst. „Bei einer zu erwartenden Verbesserung der Wachstumsaussichten, wie sie sich bei ersten Frühindikatoren bereits abzeichnet, werden Anleger vermutlich das Risiko- dem Renditekalkül unterordnen.“ Dabei könne es zeitweilig durchaus zu Übertreibungen kommen. „Insofern gilt nun erst einmal die Devise: Gewinne laufen lassen.“

„Brexit beeinflusst DAX kaum“

Sorgen um den nun wahrscheinlichen Brexit Ende Januar müssen sich DAX-Anleger nach Einschätzung der Commerzbank nicht machen: „In den vergangenen drei Jahren hat der Brexit die relative Performance einzelner Aktien am deutschen Aktienmarkt kaum beeinflusst, dabei sollte es bleiben, selbst wenn es bis zum angestrebten Austritt Ende Januar noch zu Problemen kommen sollte“, erklärt Analyst Markus Wallner. Denn bei den meisten DAX-Unternehmen liege der Anteil Großbritanniens an den Umsätzen unter 10 Prozent. Zudem hätten viele Unternehmen bereits Vorkehrungen getroffen und sich zum Teil auch gegen ein schwächeres Pfund abgesichert.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 16. Dezember

10.00 Uhr. EU: Einkaufsmanagerindex Industrie/Dienstleistungen Dezember.

Dienstag, 17. Dezember

15.15 Uhr. USA: Industrieproduktion November. Nach dem Ende des Streiks bei General Motors zeichnet nach Ansicht der Commerzbank ein kräftiger Anstieg der US-Industrieproduktion ab. Sie erwartet ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Mittwoch, 18. Dezember

10.00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex Dezember. Die DekaBank rechnet damit, dass sich die Nachrichten der vergangenen Woche positiv im Index niederschlagen.

Freitag, 20. Dezember

Hexensabbat: Dreifacher Verfallstermin an den Terminbörsen. Der Verfallstag geht in der Regel mit höheren Schwankungen einher.





