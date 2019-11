Wochenausblick: Warten auf den Befreiungsschlag

Wieder gibt es ermutigende Signale vom Handelskonflikt, an der Börse will man aber ein unterschriftsreifes Handelsabkommen sehen. Das und bessere Frühindikatoren könnten Analysten zufolge die Kurse weiter nach oben treiben.



18. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Positive Nachrichten von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China kommen zwar gut an, der Durchbruch steht aber noch aus. „Noch warten die Finanzmärkte auf den Befreiungsschlag, der angeblich bald erfolgt“, erklärt Claudia Windt von der Helaba. Komme das Phase-Eins-Handelsabkommen tatsächlich in dieser Woche zustande, werde zumindest temporär die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten wieder zunehmen – zum Vorteil für Aktien.

Vor dem Wochenende hatte Larry Kudlow, Wirtschaftsberater von Donald Trump, von sehr konstruktiven Diskussionen mit Peking berichtet, man stehe knapp vor einem Zwischenabkommen. Außerdem sollen Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He, US-Finanzminister Steven Mnuchin und US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer am Samstag miteinander telefoniert haben, Details wurden nicht bekannt.

„Fundamentale Lage hat sich aufgehellt“

Nach Ansicht von Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank dürften die Aussichten für ein erfolgreiches Teilabkommen zwischen den USA und China einer der wichtigsten Treiber für die Aktienmärkte bleiben. „Immerhin hat sich die fundamentale Lage durch eine Stabilisierung einiger Frühindikatoren und auf Unternehmensebene mit einer in Summe positiv überraschenden Berichtssaison aufgehellt.“ Dies sei angesichts der Rekordstände der amerikanischen Indizes auch erforderlich, um das Kursniveau zu rechtfertigen. „Weitere Avancen setzen nun eine klare Besserung der Frühindikatoren voraus.“

Am Montagmittag liegt der DAX bei 13.230 Punkten nahezu unverändert zu Freitagsschluss. An der Wall Street wurden am Freitag angesichts der positiven Signale vom Handelsstreit abermals Rekordstände markiert, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq kletterten auf neue Hochs. Beim Dow Jones fiel in den Schlussminuten mit 28.000 Punkten sogar noch die nächste Tausenderschwelle.

„Seitwärtsbewegung muss verlassen werden“

Aus technischer Sicht dürfte sich eine neue Kursdynamik nur entfalten können, wenn die Seitwärtsbewegung zwischen 13.110 Punkten und 13.309 Punkten verlassen wird, erklärt die DZ Bank. Dafür reichten die neuen Nachrichten vom Handelskonflikt aber nicht aus. „Erst wenn neue bullische Tendenzen erkennbar werden, dürfte ein Trendschub in Richtung des 52-Wochen-Hochs einsetzen“, bemerken die Charttechniker. Die erste markante Distributionszone dieser Aufwärtsbewegung liege marginal über dieser Kursmarke bei 13.312 Punkten, dem Hoch vom 30. Januar 2018. Ein Ausbruch über diese charttechnische Hürde könne Anschlusskäufe bis zum Allzeithoch bei 13.600 Punkten zur Folge haben.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 20. November

20.00 Uhr. USA: Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung vom 29./30.Oktober.

Freitag, 22. November

8.00 Uhr. Deutschland: BIP 4. Quartal/Details. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal unerwartet um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal an, Details werden am Freitag veröffentlicht. Nach Ansicht der DekaBank interessiert vor allem, ob die lange Industrierezession nun auch die ersten Dienstleistungsbranchen gebremst hat.

10.00 Uhr. Eurozone: Einkaufsmanagerindex November. Die DekaBank geht davon aus, dass die schwache Konjunkturdynamik sich auch in den Einkaufsmanagerindizes für November niederschlagen wird. Der Teilindex für die eher exportorientierte Industrie bleibe wohl auf Rezessionsniveau, während der Teilindex für die Dienstleister weiter über der Expansionsmarke von 50 Punkten verharren werde.

von: Anna-Maria Borse 18. November 2019

