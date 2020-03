Wochenausblick: Vorbereiten auf die Zeit nach Corona

Corona und die möglichen Folgen für die Weltwirtschaft bleibt Hauptthema an den Finanzmärkten. Einige Analysten halten die Reaktionen an den Aktienmärkten für übertrieben und rechnen im Falle eines Abebbens der Pandemie mit einer raschen Aufholjagd.



23. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die neue Woche strapaziert erneut die Nerven der Anleger. Nach den deutlichen Verlusten der US-Indizes Ende vergangener Woche – der Dow Jones Industrial büßte am Freitag gut 4,6 Prozent ein, S&P 500 und Nasdaq verloren rund 4,3 bzw 3,8 Prozent – startet der DAX mit 8.536 Punkten 4,4 Prozent schwächer in die neue Woche.

Nach Corona ist vor der Entspannung

Mit den massiven Verlusten an den Aktienmärkten fangen Volkswirte nun an, den möglichen wirtschaftlichen Schaden auszuloten. Noch verhindern Maßnahmen gegen das grassierende Virus nach Ansicht von Ulrich Kater von der DekaBank positive Reaktionen auf die Hilfspakete der Regierungen. Sobald sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Krankheit verringert, würden die Finanzmärkte die Effekte der neuen fiskalpolitischen Impulse stärker zu würdigen wissen.

Jean-Marie Mercadel von Ofi Asset Management zufolge ist in den jetzigen Aktienkursen bereits eine starke Rezession mit eingepreist. Zwar werde es ohne Zweifel einen spürbaren globalen Wirtschaftsrückgang geben. Da es sich aber eher um eine Wirtschafts- als um einen Finanzkrise handelt, obliege es den Staaten die durch Corona verursachten Schäden wieder in Ordnung zu bringen. Viele Regierungen hätten bereits massive Unterstützungen zugesagt. Die Reaktionen an den Finanzmärkten hält Mercadel insgesamt für übertrieben und rät langfristig orientierten Anlegern, damit zu beginnen wieder zu investieren. Das gelte insbesondere für Aktien und Hochzinsanleihen.

Volatilität bleibt hoch

Das sieht Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank ähnlich. Viele Qualitätswerte seien undifferenziert abgestoßen worden, so dass sich mit Blick auf die zweite Jahreshälfte ein Einstieg in Sektoren mit robusten Geschäftsmodellen wie Nahrungsmittel, Gesundheit oder Technologie lohnen sollte. „Großes Zutrauen in Neuanlagen dürften jedoch die wenigsten Anleger haben, so dass die Schwankungsintensität zunächst hoch bleiben wird.“

Talsohle noch nicht erreicht

Trauen sich Anleger derzeit in zwischenzeitlichen Aufwärtsbewegungen zurück an die Märkte, verbrennen sie sich nach Auffassung von Robert Halver von der Baader Bank immer noch die Finger. Der Macro Risk Index der Citigroup dokumentiere mit einem Absturz auf 0,99 Punkte – Werte über 0,5 Punkte signalisieren zunehmende Risikoabneigung, unter 0,5 Punkte wachsende Risikofreude - die dramatische Risikoaversion institutioneller Anleger. Einer Bodenbildung komme der aktuelle Extremwert aber zugute.

Halver

Schnelle Erholung denkbar…

Wie stark die Pandemie-Folgen für die Konjunktur ausfallen, hängt Kater zufolge davon ab, wie lange die Einschränkungen gelten. Bleibe es bei einem Zeitraum von etwa vier Wochen, sei eine schnelle Rückkehr zur Normalität wahrscheinlich. Dauerten die Belastungen für die betroffenen Betriebe bis in den Mai hinein, gehe die Wirtschaftsleistung um etwa 15 Prozent zurück. Der Produktionsausfall des zweiten Quartals könne durchaus jeweils zur Hälfte im dritten und vierten Quartal nachgeholt werden. In dem Fall prognostiziert Kater einen Rückgang des hiesigen Bruttoinlandsprodukts um 4,5 Prozent in diesem Jahr. Ein länger anhaltender Ausnahmezustand könne die Wirtschaft naturgemäß massiver in Mitleidenschaft ziehen.

…falls Corona mitspielt

Die Erholungsszenarien hängen stark vom Abklingen der Corona-Pandemie ab, wie Schickentanz anmerkt. Lege man die chinesischen Erfahrungen zu Grunde, sei erst im dritten Quartal eine dann aber unter Umständen auch starke Erholung möglich. Hoffnung gäben die rasant sinkenden Fallzahlen aus China oder die Wiedereröffnung der Schulen auf der japanischen Nordinsel Hokkaido.

Medikament als Kurstreiber

Die Hoffnung auf ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus würde die Erholung an den Aktienmärkten vermutlich deutlich vorantreiben. Weltweit arbeitet die Pharma-Industrie fieberhaft an einem Wirkstoff. Unter anderem stellt die deutsche CurVac einen Impfstoff bereits für diesen Herbst in Aussicht. Sollten die Daten einer klinischen Studie gut ausfallen, rechnet Franz Werner Hass womöglich noch in diesem Jahr mit dem Beginn einer groß angelegten Studie. Abhängig vom Ausgang und den Entscheidungen der Zulassungsbehörden könnten dann in einer bereits bestehenden Anlage "pro Jahr zwischen 200 und 400 Millionen Impfdosen" gegen das Coronavirus produziert werden. Commerzbank-Analyst Andreas Hürkamp hält in einem derartigen Szenario Kursgewinne zwischen 15 und 20 Prozent binnen weniger Tage für möglich.

von: Iris Merker



23. März 2020, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.