Wochenausblick: Voller Zuversicht

An den Aktienmärkten bleibt die Stimmung optimistisch. In überzeugenden Konzernergebnissen und einer starken Erholung der Wirtschaft in den USA sehen Analysten Treibstoff für weiteres Aufwärtspotenzial.



19. April 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem Hoch ist vor dem Hoch. Nachdem Anleger vergangene Woche den gelungenen Start in die US-Berichtssaison mit neuen Höchstmarken an der Wall Street quittierten und auch dem MDAX und DAX neue Rekorde verschafften, eröffnet der deutsche Aktienindex am Morgen mit 15.496 Punkten erneut mit Gewinnen.

Nach Ansicht vieler Analysten ist damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Insbesondere die US-Wirtschaft unterstützt von Joe Bidens Konjunkturprogramm liefern demnach Gründe für anhaltenden Optimismus. In dieser Woche gewähren in den USA nach den Banken auch Konsumtitel und mit Intel und Apple die ersten großen Technologiewerte Einblick in ihre Bücher. „Wir rechnen insgesamt mit positiven Nachrichten und damit auch mit einer Fortsetzung der Rekordfahrt“, meint Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.

Die Wirtschaft zieht an

Aktien gelten für Investoren inzwischen als sichere Wette, wie Markus Reinwand von der Helaba feststellt. Dass gerade hierzulande die dritte Welle der Corona-Pandemie weitere Restriktionen nach sich ziehe, werde ausgeblendet. Schließlich deuteten weltweit massiv gestiegene Einkaufsmanagerindizes insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe auf eine dynamische Konjunkturerholung. „Wenn es doch irgendwo klemmt, springen die Staaten mit massiven Konjunkturprogrammen in die Bresche.“ Außerdem hätten es weder die Federal Reserve noch die Europäische Zentralbank eilig, an ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs etwas zu ändern. Dass es an der Börse auch in die andere Richtung gehen kann, erwarteten inzwischen immer weniger Marktteilnehmer

Reinwand

Gewinnerwartungen müssen stimmen

Für Reinwand sind US-Werte allerdings mittlerweile teuer. Etwa werde der S&P 500- derzeit ähnlich hoch bewertet wie zur Hochphase des New Economy-Booms im Jahr 2000. Die Rallye entwickele sich sogar dynamischer als die Hausse nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise nach 2008. Auf Basis der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate sei der S&P 500 damals auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund zehn gekommen. Im März 2020 habe die Kennzahl etwa 15 betragen. Nach Ansicht Reinwands könnte die US-Berichtssaison ein wichtiger Indikator für aus fundamentaler Sicht weiteres Kurspotenzial sein. Dazu müssten die bereits hohen Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre weiter nach oben revidiert werden. Andernfalls sollten Anleger mit Rücksetzern rechnen.

„Anzeichen von Schaum“ erkennbar

Wenn Aktien in luftige Höhen steigen, mehren sich in der Regel die Stimmen, die einen Crash prognostizieren. Blackrock-Stratege Martin Lück würde gegenwärtig nicht von einer Aktienblase sprechen. Im Rahmen eines Medieninterviews verweist der Experte auf die extrem tiefen Zinsen, weshalb die hohen Aktiennotierungen auch aus finanzmathematischer Sicht gerechtfertigt seien. Es gebe allerdings Anzeichen von Schaum. Der Begriff stamme vom ehemaligen US-Notenbankchef Alan Greespan und bezeichne die Gefahr, dass aufgrund der extrem niedrigen Zinsen das reichlich vorhandene Kapital für nicht produktive Zwecke verschwendet wird. Für Lück ist es daher wünschenswert, bald wieder zu Zeiten zurückzukehren, wo die Zinsen die Kapitalknappheit regeln.

Sparguthaben schmelzen

Davon sind wir noch weit entfernt. Dabei führen steigende Preise zu einem realen Wertverlust der Sparguthaben, den Andreas Lipkow von Comdirect allein für die ersten drei Monate dieses Jahres in Deutschland mit 8,1 Milliarden Euro beziffert. Das entspreche 97 Euro pro Einwohner. Zu diesen Ergebnissen kommt der quartalsweise erscheinende Comdirect-Realzins-Radar, der gemeinsam mit Barkow Consulting ermittelt werde. Demnach lagen die Zinssätze für Einlagen im Schnitt bei 0,11 Prozent und die Inflation bei 1,36 Prozent. Real ergebe sich daraus ein Minuszins von 1,25 Prozent.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Donnerstag 22. März

13.45 Uhr. Euroraum: EZB Zinsentscheid. Die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks bleiben bei ihrer sehr expansiven Geldpolitik. Analysten erwarten, dass die Europäische Zentralbank das Corona-Programm PEPP bis März 2022 voll ausschöpfen und im Herbst noch einmal erhöhen wird. EZB-Präsidentin Lagarde werde den Effekt des Pandemic Emergency Purchase Programm aller Voraussicht nach loben. Die Zentralbank habe so einer Straffung der Finanzierungsbedingungen erfolgreich entgegengewirkt. Den jüngsten deutlichen Preisauftrieb würden die Ratsmitglieder weiterhin als vorübergehend einstufen.

Freitag, 23. April

10.00 Uhr. Euroraum: Einkaufsmanagerindizes, April. Nach 53,2 Punkten im März liegt der Konsens für April bei 53,3 Punkten. Die schleppende Pandemiebewältigung in Europa bremse die konjunkturelle Erholung im Dienstleistungssektor nach wie vor aus: Nach 49,6 Punkten im Vormonat kommt die Umfrage für April auf 49,1 Punkte. Die Industrie strotze hingegen vor Kraft und werde mit 62,5 Punkten nur leicht unter dem guten März erwartet.

von: Iris Merker

19. April 2021, © Deutsche Börse AG

