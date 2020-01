Wochenausblick: Verhaltener Optimismus

Nach dem Schub an den Aktienmärkten erkennt so mancher Analyst weiteres Aufwärtspotenzial, vorausgesetzt die Entspannung im Irankonflikt hält an. Technische Impulse könnten den DAX nach oben, aber auch nach unten treiben.



13. Januar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Ein Plus von gut 3 Prozent auf 13.483 Punkte verbuchte der deutsche Aktienindex vergangene Woche und eröffnete am Morgen mit 13.521 Punkten. Ob der DAX den neuen Schwung konservieren kann, hängt nach Ansicht von Experten unter anderem an der anstehenden Unterzeichnung eines ersten Abkommens im US-chinesischen Zollstreit. Bis auf weiteres dürfte mit den Unterschriften aus Washington und Peking ein Waffenstillstand gelten, wie Christian Apelt von der Helaba meint. Auch der Brexit sei mit Zustimmung aus dem britischen Unterhaus zum vorliegenden Vertrag quasi gesichert.

Zunächst Entspannung

Für Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer wird die Nervosität vieler Marktteilnehmer zwar grundsätzlich anhalten. Die deeskalierend wirkende Rede Trumps als Antwort auf die iranischen Raketenangriffe sorge aber vermutlich für eine gewisse Risk-on-Stimmung. „Wenn nun auch der Iran vorerst von weiteren Aktionen absieht, könnte sich die Situation überraschend schnell stabilisieren.“

Noch ein weiter Weg

Das DAX-Allzeithoch bei 13.559 Punkten vom Januar 2018 liegt mittlerweile in Reichweite. Mit weiter robuster Stimmung in den USA, positiven Tönen in Sachen Handelsabkommen, guten Wirtschaftsdaten und fortgesetzter Normalisierung der politischen Großwetterlage könnte der Rekord nach Auffassung von Chris-Oliver Schickentanz durchaus geknackt werden.

Der erste Schritt Richtung umfassendes Handelsabkommen ist dem Commerzbank-Analysten zufolge an den Finanzmärkten allerdings weitgehend eingepreist. China verpflichte sich demnach, intellektuelles Eigentum besser zu schützen, den Technologietransfer strengeren Regeln zu unterwerfen sowie umfangreiche Käufe von US-Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Die USA verzichteten im Gegenzug auf bereits angekündigte Zollerhöhungen und nähmen einige bereits erhöhte Zölle zurück. Letztendlich erfordere die Erfüllung der US-Vorstellungen eines fairen Handels allerdings nicht weniger als einen Umbau des chinesischen Wirtschaftssystems. Deshalb sei ein Aufflammen des Konflikts im Jahresverlauf jederzeit wieder möglich.

DAX-Richtung unentschieden

Die technische DAX-Lage beschreibt Christian Schmidt von der Helaba als spannend. Allen voran nennt der Charttechniker den am Freitag zu Ende gegangenen großen Preis- und Zeitzyklus. „In der Nähe derartig markanter Strukturpunkte werden häufig richtungsweisende Impulse etabliert.“ Diese könnten Bewegungen nach unten oder oben auslösen. Auf der Oberseite sieht Schmidt Widerstände um 13.596, 13.722 und 13.747 DAX-Punkte. Relevante Unterstützung finde sich um 13.425, 13.325, 13.260 und 13.181 Punkte.

Schmidt

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Neben der beginnenden Berichtssaison – unter anderem öffnen US-Konzerne wie Alcoa, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo sowie die europäischen Unternehmen Beiersdorf, Hella, Richemont und Südzucker ihre Bücher – dürften die US-Verbraucherpreise und die Entwicklung des hiesigen Bruttoinlandsprodukts auf Interesse stoßen.

Dienstag,14. Januar

14.30 Uhr. USA: Verbraucherpreise Dezember. Die Jahresteuerung dürfte Umfragen zufolge mit 2,3 Prozent ihren höchsten Stand seit gut einem Jahr erreicht haben. Hauptverantwortlich sind laut DekaBank die Energiepreise. Lasse man diese und die Nahrungsmittelpreise außen vor, liege der Wert ebenfalls bei 2,3 Prozent. Das entspreche allerdings der Kernrate vergangener Monate. Deshalb gebe es keinen Anlass, den Inflationsausblick anzupassen.

Mittwoch, 15. Januar

10.00 Uhr. Deutschland: Bruttoinlandsprodukt 2019, Schätzung. Das war wohl nichts. Statt der anfänglich prognostizierten 1,8 Prozent wurden die Erwartungen mit den Problemen der Automobilindustrie sowie dem Handelsstreit und Brexit im Jahresverlauf schrittweise bis auf 0,5 Prozent nach unten revidiert. Bei diesem Wert sieht die DekaBank auch die vorläufigen Daten, der Konsens liegt bei 0,6 Prozent. Schwache Ausrüstungs- und Lagerinvestitionen sowie der Außenbeitrag bremsten die gesamtdeutsche Wirtschaft.

Von: Iris Merker



