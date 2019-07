Wochenausblick: US-Zinsentscheid im Fokus

Nach den jüngsten Gewinnen deutet Analysten zufolge am deutschen Aktienmarkt einiges auf schwierigeres Fahrwasser. Die voraussichtliche Senkung der Leitzinsen in den Vereinigten Staaten ist an den Märkten weitgehend eingepreist.

29. Juli 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Geldpolitik, wichtige Konjunkturdaten sowie eine Flut von Quartalszahlen beschäftigen in dieser Woche die Anlegergemüter. Nachdem die Europäische Zentralbank im Zuge eines allgemeinen Zinssenkungs-Reigens verbal vorlegte, wird die Federal Reserve am Mittwoch aller Voraussicht nach Nägel mit Köpfen machen und erstmals seit zehn Jahren an der Zinsschraube drehen. Verkaufen werden die Währungshüter den Schritt vermutlich als Versicherung gegen eine mögliche konjunkturelle Delle.

Im Raum steht eine Reduzierung um 25 Basispunkte auf einen Satz zwischen 2 und 2,25 Prozent. Alles andere dürfte nach Meinung von Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank zu massiven Enttäuschungen am Markt führen. Der zuvor diskutierte größere Schritt von 50 Basispunkten sei mit dem Budget-Deal zwischen der Regierung und dem Kongress unwahrscheinlicher geworden.

Schritt zwei im Oktober

Das Thema Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten bis Mitte 2021 erst einmal vom Tisch, Zweifel über die konjunkturelle Verfassung sind geblieben. Die Helaba erwartet eine weitere US-Zinssenkung um 25 Basispunkte, voraussichtlich im Oktober. Danach sollte nach Auffassung von Patrick Franke klar werden, dass die US-Notenbank die Abwärtsrisiken der Wirtschaft überschätzt hat. Zudem deute vieles auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

Vieles ist vorweggenommen

Vergangene Woche profitierten sowohl Aktien als auch Renten von der Aussicht auf geldpolitischen Regen. In die neue Woche startete der DAX mit 12.398 Punkten etwas schwächer. Da viele positive Nachrichten bereits in den Kursen abgebildet seien, fällt es Schickentanz schwer, an einen neuen Kursauftrieb zu glauben – selbst wenn die US-Notenbank liefere.

Auch fundamental gibt es für Aktien zunächst kaum Gründe, robust aufzutreten, wie Robert Halver von der Baader Bank feststellt. Die Akteure im Handelskrieg hätten lediglich eine Feuerpause eingelegt und der britische Premierminister Boris Johnson spiele mit einem ungeregelten Brexit. Hinzu kämen geopolitische Spannungen im Mittleren Osten. Anders als in der Vergangenheit würde die Tankerkrise aber keine massiven Ölpreissteigerungen nach sich ziehen. Mit US-Fracking gebe es mittlerweile eine Alternative, die auch nach Europa exportiert werden könne.

Halver Risikofreude steigt

Angesichts der real negativen Renditen für Zinsvermögen kommen Investoren Halver zufolge an Aktien letztendlich nicht vorbei. Noch befänden sich Anleger tendenziell zwar an der Seitenlinie. Die leicht erhöhte Verunsicherung treffe aber auf abnehmenden Zukunftspessimismus. Der von Citigroup veröffentlichte Macro Risk Index deute gar auf risikofreudige Anleger.

DAX und Dow Jones tun sich schwerer

Technisch konnte der DAX laut Christoph Geyer von der Commerzbank unterhalb der alten Trendlinie einen neuen Aufwärtstrend etablieren und in diesem Fahrwasser die latente Widerstandslinie um etwa 12.400 Punkte überwinden. Allerdings habe das hiesige Aktienbarometer das Niveau nicht konserviert. „Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet und der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal“, stellt der Charttechniker der Commerzbank fest. Damit werde es schwer, den Trend zu halten.

In den USA deute vieles auf eine laufende Konsolidierung. Der Dow Jones Industrial habe den steilen Aufwärtstrend zur Seite verlassen und bröckele leicht ab. „Abwärtsdruck ist bislang nicht aufgekommen“, beobachtet Geyer. Der MACD-Indikator gebe keine brauchbaren Hinweise. Geyer hält ein weiteres Abrutschen des Dow Jones bis in den Bereich von etwa 26.750 Punkten in dieser Woche für möglich. „Weiter nach unten sollte es allerdings kaum gehen.“

Geyer Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Hierzulande nimmt die Berichtssaison deutlich an Fahrt auf. Am Dienstag öffnen unter anderem DAX-Unternehmen wie Fresenius Medical Care, HeidelbergCement, Deutsche Lufthansa und Bayer ihre Bücher gefolgt von Infineon, BMW und Siemens am Mittwoch sowie Allianz und Vonovia am Donnerstag.

Mittwoch, 31. Juli

11.00 Uhr. Euroraum: Bruttoinlandsprodukt zweites Quartal. Nachdem einem Anstieg um 0,4 Prozent im ersten Quartal deuten die Indikatoren für die Monate April bis Juni dieses Jahres auf eine spürbare Wachstumsverlangsamung im Euroraum. Dabei dürften die großen EWU-Länder ein uneinheitliches Bild liefern. Die wesentliche europäische Schwachstelle ist laut DekaBank derzeit die deutsche Wirtschaft, die im zweiten Quartal vermutlich sogar geschrumpft sei. Auch in Italien rechne man allenfalls mit sehr schwachem Wachstum. Spanien hingegen scheine seine Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und mehr als doppelt so stark wie die Staatengemeinschaft zu wachsen.

11.00 Uhr. Euroraum: Inflationsrate Juli. Analysten gehen von einem Rückgang der Teuerung auf 1,1 Prozent aus. Zum einen habe billigeres Öl die Benzinpreise gedrückt. Zum anderen dürften sich laut DekaBank einige saisonale Verwerfungen bei den Verbraucherpreisen von Pauschalreisen, Hotelübernachtungen und Flugtickets auflösen. Insofern werde die Kerninflationsrate vermutlich auf 1,0 Prozent gefallen sein.

von Iris Merker

© 29. Juli 2019, Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.