Wochenausblick: „Trendwende sieht anders aus“

Neues Jahr, alte Themen: Corona-Infektionszahlen, Impfungen, Geldpolitik und Regierungsmaßnahmen bestimmen weiter die Gespräche. Mit großen Ausschlägen rechnen Analysten in der ersten Handelswoche des neuen Jahres daher nicht.



4. Januar 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die anhaltend hohen COVID-19-Infektionszahlen und die immer wahrscheinlicher werdende Lockdown-Verlängerung auf der einen Seite, anlaufende Massenimpfungen auf der anderen: Das das Ende 2020 prägende Wechselbad der Gefühle bestimmt auch den Anfang des neuen Jahres 2021. Am vergangenen Mittwoch hatte sich der DAX mit 13.718 Punkten aus dem alten Jahr verabschiedet, nachdem ein Tag zuvor ein neues Rekordhoch von 13.903,70 Punkten erreicht worden war. Für das Corona-Jahr 2020 ergab sich dadurch ein DAX-Plus von 3,5 Prozent. Der MDAX konnte sogar mit einem Plus von 6 Prozent punkten, der TecDAX mit 18 Prozent. Der kleine Werte abbildende Scale All Share stieg sogar um 35 Prozent.

Positiver Jahresstart erwartet

Am ersten Handelstag nach der Neujahrspause liegt der DAX am Morgen bei 13.790 Punkten rund ein halbes Prozent im Plus. Erwartet wird eine ruhige Handelswoche, da viele Investoren noch nicht an ihre Schreibtische zurückgekehrt sind. Die etwas nachgebenden Kurse am vergangenen Mittwoch bereiteten Jochen Stanzl von CMC Markets keine Sorgen: „Eine Trendwende sieht anders aus. Der Blick in den Jahresstart 2021 dürfte für den DAX durchaus weiter positiv ausfallen."

„15.000 mittelfristig realistisches Ziel“

Martin Utschneider von Donner & Reuschel erwartet einen stabilen, wenn auch keinen euphorischen Jahresstart. Das Chartbild zeige keine akute Abverkaufstendenz, nach oben werde es allerdings auch keine großen Ausschläge geben. Für Verunsicherung sorge, dass die USA kurz vor dem Jahreswechsel zusätzliche Strafzölle auf Produkte aus Deutschland und Frankreich angekündigt haben. „Strategisch bleibt der deutsche Leitindex aber weiterhin ‚in der Spur‘“, erklärt Utschneider. „Die 15.000 bleiben mittelfristig ein realistisches Ziel.“

Utschneider

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 5. Januar

Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten über die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland.

16.00 Uhr. USA: ISM-Index Dezember. Die Helaba prognostiziert einen Rückgang von 56,5 auf 56 Punkte.

Donnerstag, 7. Dezember

8.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge Industrie November. Nach dem Plus von 2,9 Prozent im Oktober erwartet die Helaba für den November ein Minus von 1 Prozent gegenüber dem Vormonat.

11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise Dezember. Wegen der neuerlichen Schließung der Geschäfte ist die Preiserfassung schwierig, wie die Commerzbank erklärt, die Inflationsrate im Dezember werde die tatsächliche Preisentwicklung wohl überzeichnen. Die Analysten erwarten für die Kernrate ohne Energie-und Nahrungsmittelpreise ein kleines Plus 0,3 Prozent, die alle Güter umfassende Inflationsrate verharre mit -0,1 Prozent wohl weiter im negativen Bereich.

Freitag, 8. Dezember

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen Dezember. Die Erholung hat laut Commerzbank zuletzt an Dynamik verloren, daher würden sich die US-Daten verschlechtern, ohne aber wirklich schwach auszufallen. Die Analysten erwarten wir für den Dezember einen Anstieg der Beschäftigung um 200.000 und eine Arbeitslosenquote von unverändert 6,7 Prozent.

von: Anna-Maria Borse

4. Januar 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.