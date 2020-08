Wochenausblick: Tal durchschritten oder neue Kontaktbeschränkungen?

Auch wenn am Montag wieder Zuversicht herrscht: Aus der seit Wochen währenden Seitwärtsbewegung kommt der DAX derzeit nicht heraus. Zu groß sind die Sorgen wegen der wieder steigenden Infektionszahlen. Abgesehen davon hat der DAX seit heute ein neues Mitglied: Delivery Hero.

24. August 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Rekordjagd an den US-Börsen dürfte Analysten zufolge auch den deutschen Aktienmarkt anstecken. Der S&P 500 hatte am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht, auch an der Nasdaq wurden neue historische Hochs markiert. Auslöser waren über den Erwartungen liegende US-Einkaufsmanagerindizes und positive Zahlen vom US-Immobilienmarkt. Der DAX hatte am Freitag noch geschwächelt und war unter 12.800 Punkte gerutscht, am Montagmorgen steht der deutsche Leitindex bei x Punkten.

„Gute Konjunkturdaten ohne neue Impulse“

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa bremsen die Zuversicht aber. Laut Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank litten die Aktienmärkte zuletzt unter dem bröckelnden Konjunkturoptimismus. „Führen die steigenden Fallzahlen in Europa zu neuen Kontaktbeschränkungen, dürften auch gute Konjunkturdaten keine neuen Impulse mehr verleihen können.“

Auch Ralf Umlauf von der Helaba sieht zahlreiche Unsicherheitsfaktoren: die weltweite Corona-Entwicklung, der Eskalationskurs der US-Regierung gegenüber China und dem Iran, der Konflikt um ein weiteres Hilfspaket in den USA oder auch die geringen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen. „Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der hohen Bewertungsniveaus besteht weiterhin die Gefahr einer Korrektur.“

„Gefahr einer Korrektur besteht weiter.“

Charttechnik: Anschlusskäufe bis 13.057 Punkte vorstellbar

Das Chartbild sieht nicht schlecht aus: „Der gleitende Durchschnitt verläuft momentan bei 12.773 Punkten und dürfte heute als Sprungbrett für eine neue Aufwärtswelle dienen“, erklärt die DZ Bank. Sobald die Hürde des Hochs vom Freitag bei 12.915 Punkten (Widerstand 1) durchbrochen werde, seien Anschlusskäufe bis zum Tageshoch vom 18. August bei 13.057 Punkten (Widerstand 2) vorstellbar. „Das Long-Szenario ist hinfällig, wenn der DAX nachhaltig unter die Kursmarke von 12.604 Punkte (Unterstützung 2) fällt.“

„12.773 Punkte als Sprungbrett für eine neue Aufwärtswelle.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 24. August

DAX, TecDAX, MDAX und SDAX: Seit heute ist Delivery Hero Mitglied des DAX, der Essenslieferant hat Wirecard ersetzt. Im TecDAX ist LPKF Laser & Electronics Wirecard-Nachfolger. Im MDAX rückt der Chipanlagenbauer Aixtron nach, im SDAX für Aixtron die Hornbach-Baumarkt-AG.

Dienstag, 25. August

10.00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex August. Nach den enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes dürfte das ifo-Geschäftsklima nur leicht zunehmen, meint die Helaba. Dabei habe sich wohl die aktuelle Lage verbessert, während die Erwartungskomponente einen Dämpfer erhalten könne.

Mittwoch, 26. August

14.30 Uhr. USA: Auftragseingänge langlebige Güter Juli. Die Pandemie hat die Ausrüstungsinvestitionen bisher weniger gebremst als der Lehman-Schock 2008, erklärt die Commerzbank. Diesmal seien die Ausrüstungsinvestitionen vor allem in einem Monat, dem April, deutlich gesunken. Der Lehman-Schock sei hingegen wesentlich nachhaltiger gewesen.

Donnerstag, 27. August/Freitag, 28. August

USA: Geldpolitisches Symposium in Jackson Hole. Bei der Konferenz wird traditionell über geldpolitische Strategien diskutiert. US-Notenbankchef Powell wird hierzu auch die Auftaktrede halten. Nach Ansicht der DekaBank würde zu seinem konsensgeprägten Führungsstil ein Vorpreschen aber nicht passen. Die Erwartungen der Bank sind daher niedrig.

Freitag, 28. August

8.00 Uhr. Deutschland: GfK Konsumklima September. Laut Helaba wird das GfK-Konsumklima untermauern, dass die Trendwende geschafft ist.

von: Anna-Maria Borse

24. August 2020, © Deutsche Börse AG

