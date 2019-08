Wochenausblick: Schwieriges Fahrwasser

Rezessionsängste wegen der neuen Zollandrohungen belasten den Aktienmarkt. Anstehende Konjunkturdaten dürften Analysten zufolge die Schwäche der deutschen Industrie noch bestätigen.



5. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Wiederaufbrechen des Handelsstreits und die ausbleibenden Signale für weitere Zinssenkungen in den USA haben die Aktienmärkte vergangene Woche auf Talfahrt geschickt. Der DAX rutschte am Freitag unter die 12.000 Punkte-Marke und schloss die Woche bei 11.872. Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht: Am Montagmorgen liegt der Index bei gut 11.765 Punkten und damit knapp 1 Prozent im Minus. Trump hatte angekündigt, ab dem 1. September Sonderzölle auf weitere chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar zu verhängen, China drohte gleich mit Gegenmaßnahmen.

In den USA konnte der Dow Jones am Freitag die zeitweilig heftigen Verluste zwar zum großen Teil wieder wettmachen, S&P 500 und Nasdaq 100 verloren hingegen deutlich. Auch Asiens Märkte gaben zu Wochenanfang kräftig nach.



Konjunkturellen Unsicherheiten bleiben

„Die Kapitalmärkte stehen unter dem Eindruck der Ankündigung von neuen Zöllen“, bemerkt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Er erwartet weiter schwieriges Fahrwasser, zumal auch die relativ schwachen Konjunkturdaten aus Europa sowie das Thema Brexit weiter für Gegenwind sorgten.

„Die Erwartungen an die Geldpolitik werden hoch bleiben, solange die Störfeuer von Seiten der Handelspolitik immer wieder aufflammen“, meint Claudia Windt von der Helaba. Die daraus resultierenden konjunkturellen Unsicherheiten würden sich wohl nur zögerlich lösen. „Die diese Woche anstehenden Daten zu den deutschen Aufträgen und Produktion dürften die Schwäche in der deutschen Industrie bestätigen.“

„Mittelfristtrend negativ“

Aus charttechnischer Sicht hat sich mit dem Rutsch unter wichtige Unterstützungen der laufende Abwärtsimpuls des DAX beschleunigt, erklärt Christian Schmidt von der Helaba mit Blick auf den 144-Wochen-Durchschnitt und die Gann-Linie bei 12.140 sowie die 100-Tage-Linie bei 12.088 Punkten. Gleichzeitig sei ein negatives, sogenanntes „Bowtie Pattern“ komplettiert worden. „Derartige Muster gelten als relativ zuverlässig“, bemerkt Schmidt. Zudem seien verschiedene Strukturlevel durchbrochen worden. Mittlerweile habe auch der 55-Tage-Durchschnitt einen Richtungswechsel vollzogen. „Damit einhergehend ist der Mittelfristtrend negativ zu beurteilen.“

„Die nächsten Tage dürften weiterhin schwierig werden“, meint auch Charttechniker Christoph Geyer von der Commerzbank. Der MACD-Indikator sei am Freitag an seiner Trigger-Linie erneut nach unten abgeprallt und habe damit ein weiteres Verkaufssignal generiert. „Die Lage bleibt angespannt.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 6. August

8.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge der deutschen Industrie Juni. Laut DekaBank herrscht Zurückhaltung wegen der unsicheren Zeiten, die Analysten prognostizieren ein Minus von 0,5 Prozent.

Mittwoch, 7. August

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion Juni. Nach Ansicht der DekaBank verunsichern die globalen Handelsstreitigkeiten, der Brexit sowie die geopolitischen Spannungen die Unternehmen immer mehr. Aufgrund der schwachen Auftragslage sei die Produktion im produzierenden Gewerbe wohl gesunken.

Freitag, 9. August

1.50 Uhr. Japan: BIP 2. Quartal. Die japanische Volkswirtschaft hat sich laut DekaBank in diesem Jahr angesichts des globalen Umfelds und der eigenen Wachstumsmöglichkeiten erstaunlich gut entwickelt. Die Analysten rechnen mit einem Anstieg des BIP gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent.

von: Anna-Maria Borse 5. August 2019, © Deutsche Börse AG

