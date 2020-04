Wochenausblick: Schritt für Schritt

Vorsichtige Corona-Lockerungsmaßnahmen vielerorts heben die Stimmung an den Aktienbörsen. Die Volatilität bleibt Anlegern nach Ansicht von Analysten aber erhalten.



27. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Einen ersten Einblick darüber, wie deutsche Großkonzerne die Pandemie verkraften, werden die anstehenden Zahlen für das erste Quartal liefern. Rund ein Drittel der DAX-Unternehmen – dazu gehören Adidas, BASF, Bayer, Deutsche Bank, VW, Covestro, Daimler, MTU, Wirecard und Lufthansa – öffnen in dieser Woche ihre Bücher. Aussagen zur mittelfristigen Geschäftsentwicklung werden wohl Mangelware sein. Denn noch ist unklar, wie schnell die Corona-Beschränkungen rund um den Globus gelockert werden.

Hierzulande nehmen Autobauer wie BMW und Volkswagen die Produktion schrittweise wieder auf. „Die Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle stehen einer schnelleren Normalisierung entgegen“, schätzt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Immerhin blieben China oder Südkorea bislang von einer erneuten Infektionswelle verschont. Auch in Schweden sei die Anzahl Neuerkrankter rückläufig. Das spreche für eine zügigere Auflösung der wirtschaftlichen Einschränkungen und eine mögliche Erholung der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte.

Fahren auf Sicht

Sicher ist das keineswegs. Für Patrick Franke von der Helaba sind alle Aussagen von Ökonomen zum Verlauf der wirtschaftlichen Krise mit einem ungewöhnlich kurzen Haltbarkeitsdatum versehen. Läge ein definitiver Fahrplan für die Wiederöffnung vor, bliebe immer noch die bislang nie dagewesene Unterbrechung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens. Damit fehlten Vergleiche, was die Prognosen über das Leben danach erschwere. Noch sei offen, wie viele Jobs tatsächlich verloren sind, welche Unternehmen trotz aller Staatshilfen auf der Strecke bleiben und wie der Schock sich auf das Konsumverhalten der Haushalte und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen auswirken wird.

Es bleibt stürmisch

Die schlechte Stimmung in der Wirtschaft wird Aktien weiter belasten, wie Robert Halver von der Baader Bank meint. Anleger müssten nach der raschen Erholung am deutschen Aktienmarkt mit Rücksetzern rechnen. Immerhin machte der DAX seit dem Tief von 8.441 Punkten am 18. März rund 2.000 Punkte gut.

Enttäuschende Zahlen, Dividendenkürzungen und nebulöse Ausblicke im Rahmen der Berichtssaison sprächen zudem für größere Schwankungen am Markt. Blieben weitere Infektionswellen verbunden mit erneuten Lockdown-Verschärfungen aus, rechnet Halver aber nicht mit dramatischen Einbrüchen am Markt. Nennenswerte Fortschritte bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen würde für Aktien laut Halver eine befreiende Wirkung entfalten.

Halver

Zunächst aufwärts

In die neue Woche startete der deutsche Aktienindex mit 10.551 Punkten deutlich im Plus und am späten Nachmittag liegt er bei knapp 10.600 Punkten gut 1,7 Prozent über dem Vorwochenschluss. Gute Vorgaben unter anderem aus Asien und den USA gaben dem DAX Rückenwind. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten am Freitag zwischen 1,1 und 1,7 Prozent zu. Ebenso starteten der japanische Nikkei und die chinesischen Aktienbarometer mit Gewinnen in den Handel.

Zwischen Hoffen und Bangen

Technisch etablierte sich Christoph Geyer zufolge an den internationalen Börsen in den vergangenen beiden Wochen eine volatile Seitwärtsbewegung. Bluechip-Indizes durchlebten nach wie vor einen Findungsprozess. Niemand wolle einen plötzlichen Anstieg verpassen, andererseits könne ein erneuter kräftiger Rückschlag drohen.

Langfristig sieht der Charttechniker der Commerzbank den DAX – unterstützt durch verschiedene Indikatoren – nun in einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend. Der MACD-Indikator stehe davor, das Kaufsignal des Stochastik-Indikators zu bestätigen. Ausgestanden sei die Situation damit noch nicht. Jede neue Nachricht könne wieder für Turbolenzen sorgen.

Geyer

Währungshüter sondieren die Lage

Von der in dieser Woche tagenden EZB und Federal Reserve erwarten Analysten kaum nennenswerte Impulse. Beide Zentralbanken hätten sich bereits positioniert und dürften Schickentanz zufolge zunächst abwarten, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt. Zudem gibt das Pandemic Emergency Purchase Programme der EZB für die nächsten Monate genügend Flexibilität und könnte nach Ansicht der DekaBank bei Bedarf aufgestockt werden.

Es gibt aber auch Stimmen, die ein nochmaliges Nachlegen der Notenbanker für möglich halten. Für Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank wird eine Gesamteinschätzung der beiden Notenbankchefs für Anleger von Interesse sein. „Vielleicht gelingt es Jerome Powell und Christine Lagarde ja, die Stimmung an den Märkten schlicht durch Kommunikation etwas aufzuhellen.“

Besserung erst im dritten Quartal

Die vorläufigen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal aus den USA am Mittwoch und dem Euroraum am Donnerstag werden nach Ansicht vieler Analysten an den Aktienmärkten trotz starker Einbußen voraussichtlich keine größeren Kursrückgänge auslösen. Die Erwartungen seien bereits im Keller und das Enttäuschungspotenzial deshalb gering. Erst im dritten Quartal dürfte eine wirtschaftliche Erholung sichtbar werden.

von: Iris Merker

27. April 2020, © Deutsche Börse AG

