Wochenausblick: Schauen was kommt

Mit steigenden Corona-Neuinfektionen und zusätzlichen Reisebeschränkungen in Europa scheint der Optimismus am Aktienmarkt vorerst verflogen. Richtungsweisende Impulse könnten das Blatt wenden, glauben einige Analysten.



17. August 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach einem positiven Wochenverlauf – zeitweise notierte der DAX wieder oberhalb von 13.000 Punkten – ging dem deutschen Aktienindex zum Schluss etwas die Puste aus. Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit 12.901 Punkten aus dem Handel und steht in den .

Markus Reinwand von der Helaba geht davon aus, dass Aktien in den kommenden Monaten eine gemächlichere Gangart einschlagen werden. Börsianer hätten in der Vergangenheit eine dynamische Verbesserung der Fundamentaldaten bereits vorweggenommen. Selbst relativ zu Renten erkennt Reinwand für Dividendentitel kaum Spielraum für eine weitere Bewertungsexpansion.

Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel

Das sieht Chris-Oliver Schickentanz ähnlich. Der Commerzbank-Analyst erwartet eine deutliche Abflachung der wirtschaftlichen Erholung. Die Aufwärtsdynamik einiger Echtzeit-Indikatoren wie der Containerumschlag in wichtigen Häfen, der Strom- und Kohleverbrauch, das LKW-Aufkommen oder auch die Besucherzahlen in den großen Einkaufszentren lasse mittlerweile deutlich nach. Ohne dass gleich eine neuerliche Rezession winke werde eine erhöhte Verschuldung von Unternehmen und Staaten mittel- bis langfristig die Konjunktur eher bremsen.

Kurzfristig sehen Analysten eine Einigung über das umstrittene Corona-Hilfspaket aus Washington als möglichen Impulsgeber für Aktien. Nachdem Donald Trump die bisherige Aufstockung der Arbeitslosenhilfe um einen Monat verlängert hat, müssen sich die beiden politischen Lager nun spätestens im September über das fünfte Konjunkturpaket verständigen.

Inflation bewegt die Gemüter

Der Wirtschaftsaufschwung in Europa wird wohl trotz der anrollenden zweiten Corona-Welle intakt bleiben, schätzt Marc Decker von Merck Finck. Er dürfe allerdings an Dynamik verlieren, weil die Bevölkerung wieder vorsichtiger werde und mehr zu Hause bleibe. In den Vereinigten Staaten habe zudem die Inflationserwartung wieder angezogen. Auch in der Eurozone zeige der Inflationstrend nach oben. Als mögliche Erklärung sieht Decker die im Verhältnis zur Produktion schneller wieder anziehenden Konsumausgaben. In beiden Regionen lägen die Einzelhandelsumsätze im Juni dank der umfangreichen Staatshilfen oberhalb des Vorkrisenniveaus.

Einzelhandelsumsätze wieder oberhalb des Vorkrisenniveaus.

Teuerung spielt Aktien und Gold in die Karten

Steigt die Inflation und wenn ja wann? Mit diesem Thema beschäftigen sich derzeit viele Marktteilnehmer. Für Tilmann Galler von J.P. Morgan ist es wie Warten auf Godot. Obwohl die Notenbanken seit Jahren eine expansive Geldpolitik betrieben, verharre die Teuerungsrate auf niedrigem Niveau. Das habe vermutlich auch mit der bislang restriktiven Fiskalpolitik vieler Staaten zu tun. Mit der Corona-bedingten Abkehr von der Sparsamkeit sieht der Analyst erhebliche Risiken für die Preisstabilität, sobald die Krise überwunden werde.

Sollten Staaten und Notenbanken ihre expansive Politik dann nicht drosseln, treffe eine aufgestaute Kauflust der Privathaushalte auf erhöhte staatliche Nachfrage. Die Inflation beginne zu steigen, wenn die Nachfrage größer als das Angebot sei. In derartigen Phasen hätten sich für Anleger Gold, Aktien und inflationsgesicherte Staatsanleihen bewährt.

Auf kurze Sicht eher deflationär

Zumindest auf absehbare Zeit erkennt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank nicht, wo der viel diskutierte Preisdruck herkommen soll. „Der wirtschaftliche Einbruch hat unseres Erachtens zunächst in erster Linie deflationäre Effekte.“ Derzeit steige die Arbeitslosenrate weltweit, die Industrie klage über eine geringe Nachfrage und unterausgelastete Maschinen. Sollten Firmen in dieser Phase beginnen ihre Preise zu erhöhen, riskierten sie den Verlust von Marktanteilen. „Das kann sich in ein paar Jahren ändern.“ Denn in den nächsten Quartalen finde vermutlich ein Konsolidierungsprozess statt. Nicht wenige Unternehmen würden aller Voraussicht nach aufgeben, andere würden geschluckt. Damit steige die Preishoheit der Produzenten.

De la Rubia

Unternehmen besser als erwartet

Eine positive Rechnung macht Marc Decker hinsichtlich der zu Ende gehenden Bilanzsaison auf. Gut 90 Prozent der S&P 500- und rund 66 Prozent der Stoxx 600- Unternehmen hätten ihre Zahlen für das zweite Quartal bereits vorgelegt. Zwei Drittel davon hätten die Prognosen übertroffen. Allein bei den künftigen Gewinneinschätzungen blieben die Firmen angesichts der Unsicherheiten über den weiteren Pandemie-Verlauf nach wie vor zurückhaltend. Ohne einen Impfstoff ließen sich die längerfristigen Entwicklungen an den Finanzmärkten nicht einschätzen.

Die Gewinne sind weniger stark eingebrochen als zwischenzeitlich geschätzt wurde, stellt auch Reinwand fest. Die Ergebnisse der DAX- und S&P 500-Unternehmen lägen rund 20 Prozent über den zuvor massiv reduzierten Erwartungen. Inzwischen überwiege weltweit die Anzahl der Aufwärtsrevisionen.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Donnerstag, 20. August

14.30 Uhr. USA: Philly Fed Index: Beim Frühindikator der Federal Reserve of Philadelphia mit Umfragen im produzierenden Gewerbe aus Pennsylvania, New Jersey und Delaware erwarten Analysten einen Rückgang von 24,1 auf 21 Punkte. Abgefragt werden Daten zur allgemeinen Geschäftstätigkeit, zu erhaltenen und gezahlten Preisen sowie zu den Erwartungen für die kommenden sechs Monate. Fallende COVID-19-Infektionsraten deuteten auf eine ungefährdete Expansion.

Freitag, 21. August

10.00 Uhr. Euroraum: Einkaufsmanagerindizes August. Nachdem die Wirtschaftsleistung in der Währungsunion im zweiten Quartal im Vergleich zu den ersten drei Monaten diesen Jahres über 10 Prozent einbüßte, rechnen Analysten im dritten Quartal mit einer Rückkehr zum Wachstum. Einen Hinweis darauf dürften die Einkaufsmanagerindizes geben. Nach 51,8 Punkten im Vormonat liegt der Konsens für das Verarbeitende Gewerbe bei 52,6 Punkten, für die Dienstleistungen rechnet die Mehrheit mit einem im Vormonatsvergleich unveränderten Wert von 54,7 Punkten.

von: Iris Merker

17. August 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.