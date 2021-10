Wochenausblick: Robust trotz vieler Stolperfallen

500 Punkte in vier Tagen? Der rapide DAX-Anstieg letzte Woche hat so manchen überrascht. Die Belastungsfaktoren sind ja immer noch da. Analysten warnen aber vor überzogenen Erwartungen.



18. Oktober 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An den Aktienmärkten scheinen Probleme derzeit abzuperlen, etwa die Lieferkettenprobleme und der Einbruch des Autoabsatzes in Europa. Oder die steigende Inflation, das nahende Ende der expansiven Geldpolitik und die Immobilienkrise in China.

Jedenfalls ist der DAX vergangene Woche innerhalb weniger Tage von rund 15.050 Punkten bis auf fast 15.600 Zähler gestiegen. Auch die US-Börsen legten kräftig zu, Auslöser waren unter anderem gute Quartalsberichte vieler US-Großbanken. In Deutschland spielten auch positive Signale bezüglich der Verhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition eine Rolle. Am Montagmorgen steht der DAX bei 15.540 Punkten.

„Liquidität strömt weiter an die Aktienmärkte“

„Die Belastungsfaktoren haben scheinbar nur wenig Gewicht. Die im großen Umfang vorhandene Liquidität strömt weiter an die Aktienmärkte“, kommentiert Christian Schmidt von der Helaba. Der insgesamt positive Start in die Quartalsberichtssaison, der zumindest kurzfristige Richtungswechsel bei den Renditen und in Teilen auch Short-Eindeckungen begünstigten das. Angesichts der per saldo steigenden Energie- und Rohstoffpreise, der Lieferkettenproblematik und bereits sehr ambitionierter Bewertungen sei allerdings die Frage, ob sich noch ausreichend gute Chance/Risikoprofile definieren ließen.

Schmidt

Schnellere geldpolitische Straffung?

Laut Markus Wallner von der Commerzbank wird der DAX sein aktuelles Niveau wohl nicht halten können, sondern am Jahresende bei etwa 14.200 Punkten stehen. „Anhaltende Inflationsrisiken könnten zumindest einige Notenbanken schneller zu einer weniger expansiven Geldpolitik veranlassen.“ Außerdem dürften die Gewinnerwartungen vieler deutscher Unternehmen im vierten Quartal weniger stark zulegen, insbesondere wegen der hohen Materialkosten. „Beide Faktoren dürften die Bewertungen und damit auch die Kurse am deutschen Aktienmarkt drücken.“

„Gewinnerwartungen werden im vierten Quartal weniger stark zulegen.“

„Nerven der Anleger werden weiter strapaziert“

Robert Halver von der Baader Bank geht davon aus, dass anhaltende Negativschlagzeilen und Kursschwankungen die Nerven der Aktienanleger zunächst weiter strapazieren werden. Er rät aber dazu, größere Rücksetzer für eine selektive Aufstockung zu nutzen, etwa in den Bereichen High-Tech, Klimaschutz sowie – mit Blick auf die Konjunkturbelebung 2022 – Zykliker. „Da sind die Geschäftsmodelle intakt.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Montag, 18. Oktober

4.00 Uhr. China: BIP drittes Quartal. Das BIP ist im dritten Quartal nur noch um 4,9 Prozent im Vorjahresvergleich gewachsen und damit weniger als erwartet. Im ersten Quartal waren es noch 18,3 Prozent und im zweiten 7,9 Prozent.

15.15 Uhr. USA: Industrieproduktion September.

Freitag, 22. Oktober

9.30 Uhr. Deutschland: Einkaufsmanagerindex Oktober. Der Einkaufmanagerindex für die Industrie dürfte wegen der anhaltenden Lieferengpässe erneut leicht zurückgehen, erklärt die Helaba. Im Dienstleistungsbereich sollte der Einkaufsmanagerindex nach den Rückgängen in den vergangen beiden Monaten aber tendenziell stabil ausfallen.

10.00 Uhr. Eurozone: Einkaufsmanagerindex Oktober. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone erneut gesunken sind. Der Mangel an Vorprodukten belaste die Unternehmen immer stärker. Hinzu komme die Preisexplosion bei Energie. Dies dürfte die immer noch gute Stimmung in der Wirtschaft weiter dämpfen.

von: Anna-Maria Borse

18. Oktober 2021, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.