Wochenausblick: Risiken und Chancen

Großzügige Corona-Lockerungsmaßnahmen schüren die Hoffnungen auf eine zügige Erholung der Weltwirtschaft. Aktuelle Konjunkturdaten dringen zu Anlegern kaum noch durch.

11. Mai 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Den Ausverkauf zu Beginn vergangener Woche machte der deutsche Aktienindex mehr als wieder wett und verbuchte unterm Strich ein Plus von 0,4 Prozent. Am Morgen eröffnet der DAX mit 10.948 Punkten nochmals stärker.

Damit halten sich die Märkte nach Ansicht von Thomas Metzger trotz nahezu durchweg miserabler makroökonomischer Daten und einer wenig überzeugenden Berichtssaison erstaunlich gut. Anleger agierten derzeit scheinbar getreu dem Motto: „Hauptsache es kam und kommt nicht schlimmer als ohnehin schon erwartet“. Entspannt zurücklehnen sollten sich Investoren aber nicht. Nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Wochen wird die Luft nach oben für Metzger mittlerweile recht dünn.

Rückschläge mit einkalkulieren

Claudia Windt von der Helaba rät Anlegern Rückschläge weiter mit einzukalkulieren. Neben wieder steigenden Neuinfektionen sieht die Helaba-Analystin offensichtlicher werdende Krisenkosten als potenzielle Auslöser für einen neuerlichen Rückzug in sichere Anlagehäfen.

Rechnen mit schneller Besserung

Nach Auffassung von Chris-Oliver Schickentanz wird die Marktstimmung derzeit stark von der Hoffnung auf eine baldige Wirtschaftsbelebung getragen. Die Pandemie-Bilanz sei in Teilen desaströs, in anderen Bereichen zeigten sich aber auch klare Chancen. Dies gehe aus den stark abweichenden Zwischenberichten hervor. Restrukturierungspläne einiger Unternehmen würde die konjunkturelle Belebung zusätzlich stützen. Allerdings müsse zunächst die Krise überstanden werden. Mit der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal werden unter anderem Allianz, E.ON, RWE und BMW in den kommenden Tagen darlegen, wie sie mit den Folgen der Krisen umgehen werden.

„Sell in May an go away“ trägt nicht mehr

War die saisonale Börsenweisheit „verkaufe im Mai und bleib dabei“ einst bedeutend, scheint die Regel heutzutage immer weniger zu greifen. Die Sommermonate sind nicht mehr so ereignisarm früher, wie Robert Halver von der Baader Bank feststellt. Große Vermögensverwalter müssten sich global messen lassen und seien deshalb gezwungen, permanent zu handeln. Zudem gebe der Zinsmarkt zum Parken von Barem kaum noch etwas her. Aktuell käme die Pandemie hinzu. Fortschritte im Wettlauf um Covid-19-Medikamente sowie Lockerungen oder steigende Neuinfektionen könnten die Finanzmärkte jederzeit bewegen.

Am Beispiel des MSCI World der vergangenen 15 Jahre kommt auch das Bankhaus Krentschker zu dem Schluss, dass sich diese Weisheit überlebt hat. Ein Ausstieg vom Aktienmarkt jeweils im Mai und eine Rückkehr im September habe Investoren demnach seit 2005 lediglich 2011 und 2017 durchgehend negative Monate erspart. Die meisten Jahre kämen auf eine gemischte Performance. Durchweg positive Entwicklungen hätte man in den Jahren 2006, 2012 und 2014 verpasst.

Halver

"China und USA haben es in der Hand"

Gegenseitiger medialer Schuldzuweisungen zum Trotz verlor der Handelskonflikt zwischen China und den USA in den vergangenen Tagen etwas an Schärfe. Nachrichten über die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit dem Ziel, die erste Phase des Abkommens umzusetzen, werten Marktteilnehmer scheinbar als positives Signal. Unter anderem verlangt die prekäre Lage des US-Gesundheitssystems laut Folker Hellmeyer von Solvecon nach mehr Kooperation zwischen den beiden Großmächten. Hinzu komme die dramatische Arbeitsmarktlage gekoppelt mit der hohen Verschuldung privater und öffentlicher US-Haushalte.

Ob es so kommt, ist wie gewohnt offen. In der Neuauflage möglicher Streitereien zwischen Washington und Peking samt der Gefahr zusätzlicher Zölle sieht nicht nur die Helaba potenziell die gute Stimmung an den Märkten gefährdet.

von: Iris Merker

11. Mai 2020, © Deutsche Börse AG

