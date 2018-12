Wochenausblick: Richtung unentschieden

17. Dezember 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Rund 0,7 Prozent fester verabschiedete sich der DAX am Freitag aus dem Handel und startete auch am Montag freundlich in die neue Woche. Ob dadurch der Weg für die erhoffte Weihnachtsrallye frei ist, halten Analysten für unwahrscheinlich. 2019 könne sich nach Ansicht von Stefan Mütze von der Helaba aber vermutlich besser entwickeln als von vielen erwartet. Der Konsum werde das europäische und deutsche Wachstum trotz abermals rückläufigem Verbrauchervertrauen in der Spur halten. Allein die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung sollte die Abzüge von hiesigen Arbeitnehmern und Rentnern um fast 7 Milliarden Euro reduzieren. Hinzu kämen Anpassungen bei der Mütterrente, beim Kindergeld und der Einkommenssteuer. Französischen Bürgern brächten die jüngsten Zugeständnisse Macrons mindestens 10 Milliarden Euro und auch die italienische Regierung gebe sich spendabel.Für Chris-Oliver Schickentanz rücken nach den auf Wochensicht massiven Verkäufen von Aktien und Unternehmensanleihen vonseiten der Großanleger auch technisch-taktische Kaufsignale näher. "Entweder kommt also noch eine späte Jahresendrallye oder ein versöhnlicher Jahresauftakt", prognostiziert der Commerzbank-Analyst.

Überhitzung der US-Wirtschaft unwahrscheinlich

Die zunehmende Angst vor einem konjunkturellen Abschwung in den Vereinigten Staaten teilt Schickentanz nicht. Trotz der hohen Auslastung gebe es weder an den Finanzmärkten noch mit Blick auf die Inflation Anzeichen für eine Überhitzung. Der Zinsanstieg habe die Bautätigkeit spürbar gebremst. Die anstehenden Daten vom US-Wohnungsmarkt würden allenfalls eine leichte Belebung zeigen. Auch die Ausrüstungsinvestitionen bleiben hinter den Erwartungen zurück. In der Vergangenheit seien Konjunkturzyklen dagegen infolge von Überinvestitionen beendet worden.



Ende des Ausverkaufs in Sicht

Die zwischenzeitlich versöhnlicheren Töne im US-chinesischen Handelsstreit spiegeln sich laut Robert Halver in ZEW-Konjunkturerwartungen wider. Neben den Zollrücknahmen für Autoimporte aus den USA von 40 auf 15 Prozent und dem wieder aufgenommenen Import von US-Sojabohnen signalisiere Peking die Bereitschaft einer Verwässerung seiner "Made in China 2025"-Politik und die Aufgabe des geplanten Ausbaus von Marktanteilen chinesischer Unternehmen im US-High-Tech-Sektor. Für den Baader Bank-Analysten scheint damit der Weg für eine einvernehmliche Beilegung des Handelskonflikts im kommenden Jahr geebnet.

Halver Als Zeichen für ein allmähliches Ende des Ausverkaufs an den US-Börsen interpretiert Halver die Marktstimmung. Der Anteil der Optimisten abzüglich der Pessimisten liege mittlerweile unterhalb der ersten Standardabweichung und deute damit auf eine Kontraindikation.DAX technisch nach wie vor angeschlagen

Nach Beobachtung von Christian Schmidt von der Helaba schließen hiesige Marktteilnehmer nach und nach ihre Bücher. Der große Verfallstermin an der Eurex in dieser Woche habe aber das Zeug, für die ein oder andere Kursverwerfung zu sorgen. Zudem gelte es für Anleger, bei allen Anlageentscheidungen, das negative Chartbild und die strukturell sehr angeschlagene Konstellation des DAX zu berücksichtigen.

Schmidt Innerhalb der derzeitigen Handelsspanne zwischen 10.580 und 11.050 Punkten seien die Trends des deutschen Bluechip-Index auf allen Zeitebenen technisch abwärtsgerichtet. Deshalb müsse das Risiko weiterer Rücksetzer deutlich höher gewichtet werden. Spannend wird es nach Ansicht von Schmidt auch unter Zeitaspekten. Heute ende ein auf Basis harmonischer Strukturen hergeleiteter Preiszyklus und am 21. Dezember folge ein "großer Gann-Tag", so dass die kommenden Handelstage hinsichtlich einer potenziell richtungsweisenden Impulsbewegung von großer Bedeutung seien. Das schließe den Jahresbeginn ein. Die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs auf der Unterseite gewichtet der technische Analyst höher. Dafür spreche auch die strukturelle Konstellation der DAX-Werte. 80 Prozent der Anteilsscheine notierten sowohl unterhalb der 200- als auch unter der 20-Tagelinie. Eine erste, beachtenswerte Unterstützung macht Schmidt bei 10.874 DAX-Zählern aus. Knapp unterhalb um 10.857 Punkte verlaufe eine Strukturprojektion. Weitere Haltepunkte sieht Schmidt bei 10.763 und 10.580 Punkten.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 19. Dezember20 UhrAls Highlight der Vorweihnachtswoche sehen Marktbeobachter die FOMC-Sitzung und sind sich über eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 2,25 bis 2,50 Prozent einig. Geldpolitisch sei die US-Notenbank ein wenig hin- und hergerissen. Einerseits spreche eine sich abzeichnende Konjunkturabkühlung für eine langsamere Gangart bei den künftigen Zinserhöhungen. Der anhaltende gute Arbeitsmarkt und die steigende Inflation sprächen hingegen für eine weitere Straffung. Die Helaba hält Spekulationen über eine baldige Pause im US-Zinszyklus für überzogen. Bis zum Ende kommenden Jahres sei lediglich ein Zinsniveau von 2,58 Prozent am Markt eingepreist. Anziehende Stundenlöhne und eine im Trend zulegende Kerninflation könnten hier zu einem mittelfristigen Umdenken beitragen.von: Iris Merker17. Dezember 2018, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.