Wochenausblick: Politik gibt Richtung vor

3. Juni 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). So hatten sich Börsianer den Ausklang des Wonnemonats nicht vorgestellt. Die von Donald Trump kurz vor Schluss angedrohte zusätzliche Besteuerung für aus Mexiko eingeführte Produkte quittierten Anleger mit dem Rückzug aus Aktien und dem Kauf von Anleihen. Der Rückgang der Renditen zehnjähriger US-Treasuries von 2,5 auf 2,17 Prozent spricht Bände, Bundesanleihen gleicher Laufzeit markierten mit minus 0,21 Prozent ein neues Allzeittief.Der DAX beschloss den Mai mit einem Minus von rund 6 Prozent, allein am Freitag büßte das deutsche Aktienbarometer etwa 1,5 Prozent ein und startete mit 11.661 Punkten nochmals schwächer in die Woche. So lange sich keine Beruhigung bei den internationalen Handelsstreitigkeiten abzeichnet, dürfte die Risikoaversion an den Kapitalmärkten und damit auch die Nachfrage nach sichereren Staatspapieren nach Auffassung der HSBC hoch bleiben.

US-Arbeitsmarktdaten könnten gegensteuern

Im besten Fall sorgen nach Meinung von Chris-Oliver Schickentanz wichtige US-Daten für etwas Entspannung. Die am Freitag anstehenden, vermutlich weiterhin stabil ausfallenden US-Arbeitsmarktdaten haben nach Ansicht des Commerzbank-Analysten das Zeug, aufkommenden Zweifeln an der Robustheit der US-Wirtschaft etwas entgegenzusetzen. Erste Aufschlüsse dies bezüglich würden zur Wochenmitte die privaten Arbeitsmarktdaten liefern.

Politische Baustellen en masse

Neben den Handelsstreitigkeiten sehen Analysten die Schwäche am Aktienmarkt im Licht weiterer politischer Ereignisse. Der Rücktritt von Andrea Nahles als Partei- und Fraktionschefin der SPD samt Aufgabe aller bundespolitischen Mandate stelle einmal mehr die Zukunftsfrage für das bestehende Regierungsbündnis. Daneben beschäftige der für Freitag geplante Abgang der britischen Premierministerin die Anlegergemüter. Die Brexit-Befürworter scheinen derzeit die Nase vorn zu haben, Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson wird aktuell als aussichtsreichster Nachfolger gehandelt.Nach den Europawahlen wirkt das Staatenbündnis nach Auffassung von Claudia Windt von der Helaba zersplitterter als zuvor. Zwischen Deutschland und Frankreich knirsche es immer hörbarer im Gebälk. Zudem fühle sich Italien in seinem Schuldenkurs nun legitimiert und fordere eine allgemein gültige Defizitquote von 5 Prozent. Ob da ein deutscher EZB-Chef eine Lösung wäre, bleibe offen."Wir glauben nach wie vor, dass die Irrfahrten allmählich ein Ende finden", meint Windt. Allerdings drohten die politischen Strömungen die Weltwirtschaft vom Kurs abzubringen. Aus diesem Grund habe die Helaba die Eintrittswahrscheinlichkeiten ihrer Kapitalmarktprognosen für dieses Jahr angepasst. Das Risiko des Negativszenarios liege nun bei 30 Prozent. Die Erhöhung um 10 Prozent sei zulasten des Basisszenarios erfolgt, das nun mit 60 Prozent geringer ausfalle.Abwärtsrisiken bleiben

Aus technischer Perspektive hat sich die Lage an den internationalen Märkten nach Auffassung von Christoph Geyer deutlich verschlechtert. "Trendlinien konnten nicht gehalten werden und Unterstützungen wurden angekratzt", fasst der Charttechniker der Commerzbank zusammen. "Zudem erfolgten die Abwärtsbewegungen dynamisch." Der DAX habe die Aufwärtstrendlinie nicht mehr verteidigen können und sei unter die runde Marke von 12.000 Punkten gerutscht. An der Unterstützungslinie um 11.700 Punkte habe der deutsche Aktienindex zwar zunächst Halt gefunden. "Dies dürfte aber durch die US-Vorgaben zum Wochenauftakt kaum weiterhelfen." Für Geyer lautet das nächste Kursziel 11.400 Punkte.





Geyer

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 5. JuniNach 22 Uhr.Die Deutsche Börse wird am Mittwoch nach US-Handelsschluss ihre Änderungen in der Zusammensetzung beim DAX, MDAX und SDAX bekanntgeben. Während Beobachter keine Änderungen für den DAX erwartet, könnten Wacker Chemie und Alstria Office laut vom MDAX in den SDAX absteigen. Leasing-Spezialist Grenke, Ticket-Vermarkter CTS Eventim oder IT-Dienstleister Cancom gelten als hoffnungsvolle Kandidaten die Plätze einzunehmen.Donnerstag, 6. Juni13.45 Uhr.Die Hüter der Gemeinschaftswährung werden nach Ansicht der DekaBank an ihrem bisherigen Fahrplan festhalten und Leitzinsen mindestens bis zum Jahresende unverändert lassen - ohne nachhaltige Zunahme der Inflation eher länger. Die verhaltenen wirtschaftlichen Aussichten sprächen dafür, die Langfristtender des neuen Programms TLTRO-III mit attraktiven Konditionen auszustatten.Freitag 7. Juni8.00 Uhr.Trotz leichter Zuwächse im Februar und März schwächelt die deutsche Industrie im ersten Quartal bei gleichzeitig abnehmenden Auftragseingängen. Immerhin sei die Reichweite des Auftragsbestands stabil, was für die DekaBank auf eine zunehmende Bedeutung langlaufender Großaufträge hinweist. Für den April rechnet die DekaBank mit einer Schrumpfung der industriellen Erzeugung um rund 0,5 Prozent.von Iris Merker3. Juni 2019, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.