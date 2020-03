Wochenausblick: Noch kein Ende in Sicht

Das Corona-Virus legt immer größere Teile der Wirtschaft weltweit lahm, der DAX verliert weiter deutlich. Unter den Analysten finden sich kaum noch Optimisten.



16. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Kursrutsch an den Börsen setzt sich fort. Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus inklusive der Grenzschließung in Deutschland wiegen schwerer als die überraschende weitere Zinssenkung der US-Notenbank. Diese hatte am späten Sonntagabend in einer Notfallaktion den Leitzins um einen Prozentpunkt auf fast null Prozent gesenkt und ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken angekündigt. Weitere Schritte könnten folgen, hieß es.

Das alles verpufft: Der DAX steht am Montagmorgen bei 8.500 Punkten erneut rund 10 Prozent im Minus, am Freitag war der Index mit 9.432 Zählern aus dem Handel gegangen. Innerhalb von vier Wochen hat der DAX damit über 30 Prozent an Wert verloren.

Die aktuellen Zahlen aus China zeigen, welchen wirtschaftlicher Schaden Corona bereits angerichtet hat: Die Industrieproduktion im Januar und Februar ist um 13,5 Prozent zurückgegangen, der Einzelhandelsumsatz um 20,5 Prozent.

„DAX weiter im Crash-Modus“

Die Aussichten auf eine Erholung an den Märkten stehen derzeit schlecht. „Der DAX befindet sich weiter im Crash-Modus“, erklärt Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Eine Erholung werde bestenfalls in einem „flachen V“ stattfinden, ein schneller Rebound sei nicht zu erwarten. „Das BIP-Wachstum wird 2020 deutlich niedriger als zuvor erwartet ausfallen, ebenso die globalen Unternehmensgewinne.“

„Schneller Rebound ist nicht zu erwarten“

„Noch bewegt sich der Einbruch des DAX im Rahmen früherer Crashs“, stellt Christoph Geyer von der Commerzbank fest. Entsprechend könne auch die Erholungsbewegung wie in früheren Krisenzeiten erfolgen. „Allerdings kann derzeit niemand einschätzen, wie lange sich das aktuelle Szenario noch hinzieht“, bemerkt der Charttechniker. Unsicherheit sei nun einmal der schlechteste Ratgeber für die Börsianer.

„Unsicherheit schlechtester Ratgeber“

Wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr?

Die Helaba ist etwas optimistischer: Analyst Ralf Umlauf geht zwar davon aus, dass die Wirtschaft das zweite Quartal sehr schwach starten und unter den Folgen der Krise leiden wird. Doch die Bank rechnet bereits im zweiten Vierteljahr mit einer Erholung der Aktivitäten, im zweiten Halbjahr würden die aufgestaute Nachfrage sowie geld- und fiskalpolitische Impulse rund um den Globus dann volle Wirkung entfalten. „Auch dann gilt aber, dass es Nachfrageausfälle gibt, die wohl nicht einfach nachgeholt werden können, beispielsweise im Tourismus und der Messewirtschaft.“

„Aufgestaute Nachfrage entfaltet Wirkung im zweiten Halbjahr“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 17. März

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen März. Wie die Aktienkurse wird die Corona-Krise auch den ZEW-Index deutlich nach unten drücken, meint die Commerzbank. Sie erwartet einen Rückgang von +8,7 auf -35 Punkte, dies sei der stärkste Rückgang seit Beginn der Berechnung des ZEW Anfang 1991.

13.30 Uhr. USA: Einzelhandelsumsätze Februar. Fallende Benzinpreise belasten laut DekaBank einen ansonsten unauffälligen Monat, die Analysten prognostizieren ein kleines Plus von 0,2 Prozent.

14.15 Uhr. USA: Industrieproduktion Februar. Laut Commerzbank lässt der deutliche Anstieg der im verarbeitenden Gewerbe geleisteten Arbeitsstunden erwarten, dass die Industrieproduktion deutlich zugelegt hat. Die ersten März-Umfragen dürften aber zeigen, dass sich die Situation wegen Corona zuletzt merklich verändert hat.

Mittwoch, 18. März

19.00 Uhr. USA: Zinsentscheid der US-Notenbank. Ursprünglich war am Markt mit einer weiteren Zinssenkung gerechnet worden, die Fed hat nun aber schon am Sonntagabend reagiert.

Von: Anna-Maria Borse

16. März 2020, © Deutsche Börse AG

