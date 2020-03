Wochenausblick: Nervosität ist sehr groß

Sorge um mögliche wirtschaftlichen Folgen der Corona-Welle schicken die internationalen Börsen auf Talfahrt. Eine Kehrtwende wird nach Ansicht von Analysten erst durch eine tatsächliche Eindämmung des Virus erfolgen.



9. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Corona und die Ausbreitung rund um den Globus bleibt den Finanzakteuren erhalten. „Viele unsichere Hände haben den Aktienmarkt verlassen“, beschreibt Robert Halver von der Baader Bank, der den Aktienmarkt mittlerweile für stark überverkauf hält. Am Morgen startet der deutsche Aktienindex mit 10.690 Punkten abermals deutlich geschwächt in den Handel. Seit dem Rekord von 13.795 Punkten am 19. Februar büßte der DAX über 22 Prozent ein.

Für Halver sitzen Anleger mittlerweile auf viel Barem und hielten teilweise bereits Ausschau nach guten Kaufgelegenheiten. Der sogenannte Fear & Greed Index von CNN Business habe zuletzt einen extremen Angstausschlag der US-Anleger angezeigt. „Dieses Szenario kann man auch als Kontraindikator werten.“ Solange nicht absehbar sei, wann der Boden erreicht ist rät Halver indes zur Absicherung.

Gegenbewegung erst auf mittlere Sicht

Die auf Vierwochensicht über 1 Prozent verkauften Risikobestände vonseiten institutioneller Anleger deuten nach Ansicht von Chris-Oliver Schickentanz auf eine Übertreibung nach unten durch auf Handelsströme basierten Handelsmodelle. „In der Vergangenheit gab es dann eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent für eine positive Gegenbewegung in den nachfolgenden vier Wochen“, beschreibt der Commerzbank-Analyst. Diese sei zumeist mit einer starken relativen Performance von Aktien gegenüber Staatsanleihen einhergegangen.

"Es ist zwar nicht auszuschließen, dass Corona die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzt“, beschreibt Markus Reinwand von der Helaba. „Für das wahrscheinlichste Szenario halten wir dies aber nicht.“ Unterstelle man, dass im Laufe des Frühjahrs der Höhepunkt der Neuerkrankungen erreicht wird, böte die aktuelle Marktphase für mittelfristig orientierte Anleger die Gelegenheit, antizyklisch Aktienpositionen aufzubauen.

Reinwand

Zahl der Neuinfizierten ausschlaggebend

„Eine nachhaltige Aktienerholung wird dann eintreten, wenn sich eine tatsächliche Eindämmung des Virus abzeichnet“, meint Halver. Dies wäre spätestens Fall, wenn die weltweit geheilten Corona-Fälle die Neuinfektionen überträfen. Dann fange sich auch die Stimmung hinsichtlich der Weltkonjunktur wieder.

Zunächst weiter im Krisenmodus

Solange die Marktteilnehmer keine Entspannung in der Corona-Krise sehen, wird es nach Ansicht von Christoph Geyer an den Börsen keine Bodenbildung geben. Anleger befänden sich im Panikmodus und würden dies auch zum Wochenauftakt bleiben. „Indikatoren helfen in einer solchen Situation nicht weiter“, meint der technische Analyst der Commerzbank. Der Abwärtstrend werde also über der alten steilen Abwärtstrendlinie fortgesetzt. „Unterstützungslinien und Trendlinien haben derzeit keine Haltekraft.“

Geyer

EZB mit neuen Maßnahmen

Bis zur Entspannung würden Notenbanken und Regierungen in aller Welt die negativen Folgen der Viruskrise mit Geldspritzen und konjunkturellen Stützprogrammen abfedern. Nach den USA, Australien oder Kanada steigt der Handlungsdruck auf die Europäische Zentralbank, die am kommenden Donnerstag tagen wird. „Wir erwarten eher Maßnahmen mit einem temporären Charakter, wie eine befristete Aufstockung der monatlichen Nettowertpapierkäufe“, beschreibt die DekaBank. Auch neue Langfristtender zu attraktiveren Konditionen als beim laufenden TLTRO-III-Programm seien denkbar.

Investoren gehen mehrheitlich davon aus, dass die europäischen Währungshüter den bereits negativen Einlagensatz von minus 0,5 auf minus 0,6 Prozent herabsetzen werden, um das Parken überschüssiger Gelder unattraktiver zu machen und die Ausgabe von Krediten an die Wirtschaft zu stimulieren.

von: Iris Merker



