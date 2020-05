Wochenausblick: Nebenwerte schlagen DAX. Öl und Bilanzdaten im Blick!

In der abgelaufenen Woche zeigten sich an den Aktienmärkten zwiespältige Entwicklungen. Die europäischen Standardwerteindizes entwickelten sich schwach. Der DAX® legte im Vergleich zur Vorwoche nur 0,4 Prozent auf 10.900 Punkte zu. Der EuroStoxx® 50 und zahlreiche andere Blue Chip-Indizes legten gar den Rückwärtsgang ein. Nebenwerte- und spezielle Strategie- und Themenindizes wie der Deutsche Aufsteiger Index, der BANG Index und der Global Hydrogen Index legten in den zurückliegenden Handelstagen derweil kräftig zu.

Stillstand zeigt sich auch am Anleihemarkt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stagniert bei Minus 0,55 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,64 Prozent. Auch Edelmetalle bewegten sich im Wochenverlauf kaum von der Stelle. Gold setzte sich oberhalb von 1.700 US-Dollar and Silber oberhalb von 15 US-Dollar pro Feinunze fest. Öl konnte sich im Wochenverlauf vom jüngsten Tief deutlich distanzieren. Das Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich dabei auf rund 30 US-Dollar.

Neu: Handeln Sie HVB Produkte ab 500 Euro Ordervolumen bei GRATISBROKER dauerhaft ohne Ordergebühren! Mehr erfahren

Die Kursentwicklung bei Einzelwerten war in der zurückliegenden Woche stark von Geschäftszahlen geprägt. So wurden die Zahlen von Infineon und Siemens recht positiv von den Marktteilnehmern aufgenommen während die vorläufigen Zahlen bei Allianz sowie die Daten von BMW enttäuschten. Ebenfalls im Abwärtsstrudel befanden sich die Aktien von Lufthansa und Wirecard. Die Airline verhandelt aktuell über Staatshilfen und bei Wirecard ließ die Sonderprüfung bei vielen Anlegern noch Fragen offen. Nächste Woche wird der Zahlungsdienstleister Geschäftszahlen vorlegen.

In der zweiten Reihe konnten sich Online-Dienstleister wie Delivery Hero, HelloFresh, Shop Apotheke, Zalando und Zooplus im Wochenverlauf zweistellig verbessern. Hintergrund waren gute Zahlen und die Erhöhung der Prognosen bei HelloFresh und Zalando. Insgesamt legten zehn MDAX®- und sieben SDAX®-Werte zweistellig zu. ThyssenKrupp war im MDAX® hingegen der größte Wochenverlierer. Nächste Woche kommen Geschäftszahlen.

In den USA zählten Halbleiterwerte wie AMD, Intel und Texas Instruments sowie Apple, Boeing, Caterpillar und Netflix zu den größten Wochengewinnern im Nasdaq®100 beziehungsweise Dow Jones® Index.

Aus Deutschland melden kommende Woche unter anderem 1×1 Drillisch, Aareal Bank, Allianz, Bilfinger, Carl Zeiss Meditec, Commerzbank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen, Eckert & Ziegler, E.ON, Henkel, Hochtief, K+S, Leoni, Nordex, RWE, Shop Apotheke, Sixt, Teamviewer, ThyssenKrupp, TUI, United Internet, Varta und Wirecard (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Zudem laden unter anderem Adva Optical, BMW, Commerzbank und Rocket Internet zur virtuellen Hauptversammlung ein.

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, März

Europa – BIP Euro-Zone Q1, erste Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Einzelhandelsumsatz

USA – Industrieproduktion

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Widerstandsmarken: 10.900/11.000/11.280 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.470/10.550/10.610/10.720/10.760/10.790 Punkte

Der DAX® zeigte sich zum Wochenschluss fester und setzte sich im Bereich von 10.900 Punkten fest. Bei einem Ausbruch über diese Marke besteht die Chance für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 11.030 Punkte und im weiteren Verlauf bis 11.280 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index im Bereich von 11.760 Punkten eine Unterstützung.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B4K 4,43* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX® HX6B4V 3,29* 10.500 11.000 16.06.2020

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2020; 17:28 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HX6B2C 2,31* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX® HX6B2F 3,01* 11.500 11.000 16.06.2020

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.05.2020; 17:29 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose „Cashbuzz“ App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback