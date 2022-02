Wochenausblick: „Märkte in Abhängigkeit des Live-Tickers“

Höhere Gas- und Ölpreise, höhere Inflation, niedrigeres Wachstum – der Ukraine-Krieg lastet auf den Märkten, die kurze Erholung vom Freitag ist passé. Alles blickt auf die neuesten Meldungen. Etliche Aktien und Anleihen russischer Emittenten sind vom Handel ausgesetzt.



28. Februar 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Nachrichten rund um die Ukraine beherrschen weiter alles. „Energierohstoffe verteuern sich, die Futures der Aktienleitindizes leuchten in Rot, ‚sichere Häfen‘ werden gesucht. Der Rubel verliert zu Beginn des Handels zum US-Dollar mehr als 40 Prozent“, berichtet die Deutsche Bank heute früh.

Der DAX steht am Montagmorgen bei 14.220 Punkten knapp 3 Prozent im Minus. Am Freitag hatte sich der Index von den kräftigen Verlusten des Vortags deutlich erholt und bei 14.567 Punkten geschlossen. Auch die Wall Street hatte am Freitag zugelegt.

„Die Lage bleibt extrem angespannt“, erklärt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Jede Meldung in Bezug auf die Situation in der Ukraine, Sanktionen und dann auch Gegensanktionen könnten erneut heftige Kursreaktionen auslösen. Betroffen ist laut Deutscher Bank vor allem Europas Konjunktur: „Zwar beläuft sich der Außenhandel der EU mit Russland nur auf 1,5 Prozent des BIP; steigen jedoch infolge der Krise die Energiepreise nachhaltig, würde dies die Kaufkraft der Privathaushalte und damit letztendlich den Konsum belasten.“

„Volatilität bleibt hoch“

„Eine nachhaltige Erholung an den Aktienmärkten ist zunächst nicht in Sicht“, meint Robert Halver von der Baader Bank. Da würden auch sehr solide Unternehmensergebnisse und Ausblicke nichts helfen. „Vorerst bleibt die Volatilität wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung und vor allem in Abhängigkeit des Live-Tickers hoch.“ An den von Putin geschaffenen Tatsachen in der Ukraine sei nicht mehr zu rütteln – mit der davon ausgehenden wirtschaftlichen Unsicherheit müssten die Märkte leben. „Entspannung liefert immerhin der zunehmende Wegfall der Omikron-Beeinträchtigung, was der negativen Konjunkturstimmung entgegenarbeitet.“

Vorsichtigere Gangart der Notenbanken?

Offen ist nun, wie die Notenbanken reagieren und ob sie den zuvor anvisierten Kurs der geldpolitischen Straffung fortsetzen. „Die EZB hat bereits angekündigt, geopolitische Faktoren in ihre Überlegungen einzubeziehen“, bemerkt Ralf Umlauf von der Helaba. „Dies könnte als erster Hinweis auf eine vorsichtigere Vorgehensweise verstanden werden.“

Die Bank geht zwar davon aus, dass sich die Stimmung in Wirtschaft und Märkten durch den Krieg weiter eintrüben könnte. „Angesichts der inzwischen moderaten Bewertung deutscher Standardwerte ist von einem Verkauf unseres Erachtens aber abzuraten.“ Vielmehr böten mögliche weitere Kursrückgänge die Gelegenheit, allmählich Aktienpositionen auszubauen.

Wertpapiere russischer Emittenten vom Handel ausgesetzt

Wegen der EU-Sanktionen in Bezug auf Finanzdienstleistungen sind heute Morgen vor Handelsstart eine Reihe von Aktien und Anleihen russischer Emittenten mit sofortiger Wirkung vom Handel ausgesetzt worden. Aktuelle Nachrichten dazu bietet das Newsboard auf xetra.com, bzw. die einzelnen Datenblätter der Wertpapiere auf boerse-frankfurt.de.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 1. März

2.30 Uhr. China: Einkaufsmanagerindex Februar. Die Schwäche des Immobiliensektors und Produktionsbeschränkungen zur Luftreinhaltung während der Olympischen Spiele dürften im Februar auf der Produktionstätigkeit der chinesischen Industrie gelastet haben, meint die DekaBank. Sie erwartet, dass sich der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 50 nahe dem Januar-Wert bewegt. Die drohende Rezession in Europa als Folge der russischen Invasion und Corona-Beschränkungsmaßnahmen in Hongkong kämen als Belastungsfaktoren dazu.

14.00 Uhr. Deutschland: Verbraucherpreise Februar. Die Verbraucherpreise im Februar werden der Deutschen Bank zufolge auf dem Niveau des Vormonats erwartet.

Mittwoch, 2. März

11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise Februar. Die Commerzbank geht davon aus, dass die Inflationsrate im Februar mit 5,4 Prozent ein neues Allzeithoch markiert. Sowohl Energie- als auch Lebensmittelpreise hätten weiter zugelegt.

Freitag, 4. März

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen Februar. Die DekaBank weist darauf hin, dass die Omikron-Welle in den USA in den vergangenen Wochen deutlich an Dynamik verloren hat, die Restriktionen seien im Vergleich zum Vormonat aber leicht gestiegen. Insgesamt erwarten die Analysten daher einen etwas schwächeren Beschäftigungsaufbau. Aus geldpolitischer Sicht relevanter seien allerdings Daten zum Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt, also Arbeitslosenquote und Partizipationsrate. Beim Auslastungsgrad sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

von: Anna-Maria Borse, 28. Februar 2022, © Deutsche Börse AG

