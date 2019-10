Wochenausblick: Die Luft wird dünner

Nach der jüngsten Erholung wird es am deutschen Aktienmarkt nach Ansicht von Analysten zunächst gemächlicher zugehen.



28. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Einen Anstieg von 233 Punkten schaffte der deutsche Aktienindex in den vergangenen fünf Handelstagen. Seit Monatsbeginn stehen Gewinne in Höhe von 631 Punkten in den Büchern. Das entspricht einem Plus von gut 5 Prozent. Den Grund für die höhere Risikobereitschaft sehen Analysten in der Kombination einer bislang positiv verlaufenden Berichtssaison, Hoffnungen auf einen weichen Brexit und der Aussicht auf ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

Weitere Gewinne dürften nach Ansicht von Chris-Oliver Schickentanz vor dem Hintergrund leicht überkaufter Aktienmärkte eher schwerfallen. Übergeordnet sieht der Commerzbank-Analyst nach langer Underperformance in europäischen Aktien nun mehr Potenzial. Im Gegenzug stufe Schickentanz den US-Markt auf „Untergewichten“ zurück.

In die neue Woche startete der DAX mit 12.897 Punkten und damit fast unverändert.

Kurzfristig noch Potenzial nach oben

Aus technischer Perspektive gilt es nach Meinung von Helaba-Charttechniker Christian Schmidt die weitere DAX-Entwicklung genau unter die Lupe zu nehmen. Die Anzahl kleiner Tageskerzen – so genannter Dojis – nehme deutlich zu. Diese Konstellation habe in der Vergangenheit oftmals als Vorbote einer temporären Umkehr des laufenden Trends gedient. Zudem habe etwa der Sentiment-Oszillator das am 11. September markierte Hoch nicht mehr erreicht, was auf eine negative Divergenz deute. Gleiches treffe auf den RSI und den Stochastic Momentum zu. Potenzielle Unterstützungen sieht Schmidt unter anderem um 12.842 DAX-Punkten. Dort pendele derzeit eine 45-Grad-Gann-Linie. Widerstände fänden sich um 12.958, 12.977, 13.004. 13.080 und 13.099 Punkte.

Schmidt

Für Christoph Geyer deutet die Negierung des „Gravestone-Doji“ trotz rückläufiger Umsätze auf einen kurzfristig womöglich weiter anziehenden DAX. Die Marke von 13.000 Punkten liege nicht mehr allzu weit entfernt und dürfte nach Meinung des technischen Analysten der Commerzbank durchaus erreichbar sein.

Zinssenkung eingepreist

Zum dritten Mal in Folge wird die Federal Reserve wohl diese Woche die Leitzinsen um 0,25 Prozent reduzieren und aller Voraussicht nach ein Aufkaufprogramm für kurzlaufende US-Staatsanleihen beschließen. Interessant wird sein, ob damit die Zinssenkungswelle endet. Die NordLB sieht mit dem sich abzeichnenden Teil-Deal zwischen Washington und Peking zunächst keinen weiteren Handlungsdruck bei der US-Notenbank.

Die angedachte kleine Lösung im US-chinesischen Handelskonflikt könnte nach Meinung von Robert Halver von der Baader Bank zudem Investitionsimpulse auslösen. Unternehmen säßen auf gewaltigen Budgets, die bei einer nennenswerten Befriedung im Zollstreit abgerufen werden könnten. Damit würde der Weg für eine Jahresendrallye für Aktien bereitet.

Halver

Konjunkturelle Lichtblicke

Zunächst gilt die Aufmerksamkeit der Anleger dem vermutlich erneut robusten US-Arbeitsmarktbericht und den aller Voraussicht nach leicht erholten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und aus China, wie Claudia Windt von der Helaba anmerkt. Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten sei mit 47,8 Punkten jüngst tiefer in den Kontraktionsbereich gerutscht. In China signalisierten die Daten auf Dienstleister- und Verarbeitungsebene eine konjunkturelle Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Das gelte auch für die von der privaten Finanznachrichtenagentur Caixin veröffentlichten Stimmungsdaten.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Während die US-Berichtssaison für das dritte Quartal in vollem Gange ist, öffnen hierzulande unter anderem DAX-Konzerne wie Bayer, Deutsche Bank und VW ihre Bücher.

Mittwoch, 30. Oktober

13.30 Uhr. USA: Bruttoinlandsprodukt drittes Quartal. Die US-Wirtschaft zeigt sich laut DekaBank trotz der globalen Wachstumseinbußen relativ widerstandsfähig. Die Analysten rechnen mit einem Plus von 1,7 Prozent, der Konsens liegt bei 1,6 Prozent. Außenhandel und Teilbereiche der Anlageinvestitionen dürften die jüngsten BIP-Zahlen schwächen. Der private Konsum hingegen stütze die Wirtschaft. Dank fallender Zinsen für Hypotheken würden Wohnungsbauinvestitionen erstmals seit sechs Quartalen wieder steigen

Donnerstag, 31. Oktober

11.00 Uhr. Euroraum: Bruttoinlandsprodukt drittes Quartal. Die Stimmungsindikatoren deuten laut DekaBank bislang keine Besserung an. Probleme in Teilen der europäischen Industrie stellten eine spürbare Belastung für die Gesamtwirtschaft in der Währungsgemeinschaft dar. Analysten rechnen nur mit einem schwachen Zuwachs. Deutschland und Italien würden kein Wachstumsbeitrag zusteuern, die italienische Wirtschaft werde in diesem Jahr gar leicht schrumpfen. Frankreich und Spanien unterstützten positiv.

Von: Iris Merker



