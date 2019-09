Wochenausblick: Kurzfristiges Potenzial ausgereizt

Impeachment-Verfahren gegen Trump, Delisting chinesischer Aktien in New York – negative Politiknachrichten belasten die Märkte. Die neue Handelswoche wird Analysten zufolge von Nervosität geprägt bleiben.

30. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das drohende Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump sorgt für Unsicherheit an den Börsen. Außerdem kursieren Meldungen, nach denen die US-Regierung überlegt, die Börsennotierung chinesischer Firmen in den USA einzustellen. „Angesichts der Diskussionen um Handelskonflikt, Brexit und mögliches Amtsenthebungsverfahren ist nur eines sicher, nämlich dass die Börsen weiter volatil bleiben“, bemerkt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank.

Ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump birgt laut Claudia Windt von der Helaba das Risiko einer politischen Lähmung, was im Fall eines merklichen Schwungverlusts der US-Konjunktur ein Problem sei. „Auch könnten sich die Demokraten in diesem Verfahren verzetteln und so Trumps Wiederwahl sogar begünstigen.“

Deutschlands Konjunkturschwäche belastet

In Europa hingegen belastet Windt zufolge weniger die politische als vielmehr die konjunkturelle Unsicherheit. „Über allem schwebt die Frage, wie lange und tief der Abschwung der deutschen Konjunktur noch sein wird.“ Immerhin höre Kanzlerin Merkel die Signale. „Sie warnte jüngst vor einer EZB-Überlastung und hat zugleich die Finanzpolitik ins Spiel gebracht.“ Ein größerer deutscher Fiskalstimulus könne mehr Zuversicht bringen, wovon Aktien ebenso profitieren würden wie auch der Euro.

Der DAX steht am Montag morgen bei 12.367 Punkten nach 12.381 Zählern zum Wochenschluss am Freitag.

„Unterdurchschnittliches Handelsvolumen bei steigenden Kursen“

Charttechniker Christian Schmidt von der Helaba verweist darauf, dass sich der DAX am Freitagnachmittag nur noch seitwärts bewegt hat. „Damit wurde erneut der Eindruck untermauert, dass das Aufwärtsmomentum aktuell zu wünschen übrig lässt.“ Dies, lediglich unterdurchschnittliches Handelsvolumen bei steigenden Kursen, verstärkt auftretende Strukturschwächen bei verschiedenen DAX-Aktien sowie widersprüchliche Signale seitens der technischen Indikatoren, deutete darauf hin, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial des DAX auf dem erreichten Niveau weitestgehend ausgereizt sei.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

China: Das Reich der Mitte feiert seinen 70. Geburtstag. Die chinesischen Börsen bleiben daher fast die ganze Woche geschlossen.

Dienstag, 1. Oktober

11.00 Uhr. Euroraum: Verbraucherpreise September. Nach Ansicht der DekaBank ist die Inflation mit 1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf dem gleichen Niveau geblieben wie im August. Der temporäre Ölpreisanstieg nach dem Angriff auf die Raffinerie in Saudi-Arabien habe keinen allzu großen Einfluss gehabt.

16.00 Uhr. USA: ISM-Index September. Laut Commerzbank dürfte der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe auf Basis der Ergebnisse der regionalen Umfragen zu einer klaren Erholung ansetzen und von 49,1 auf 50,7 ansteigen. Der Dienstleistungsindex werde zwar schwächer erwartet, werde aber wohl mit soliden 55,3 deutlich über der kritischen Marke bleiben.

Donnerstag, 3. Oktober

Tag der deutschen Einheit. An der Börse Frankfurt wird nicht gehandelt.

Freitag, 4. Oktober

14.30 Uhr. USA: Arbeitsmarktzahlen September. Die Frühindikatoren deuten der DekaBank zufolge einen moderaten Beschäftigungsaufbau an, und bei den Löhnen habe es wohl ebenfalls eine leichte Beruhigung gegeben.

Von: Anna-Maria Borse

30. September 2019, © Deutsche Börse AG

