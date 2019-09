Wochenausblick: Kurzfristig Luft nach oben

Börsianer rechnen mit weiteren Zinssenkungsimpulsen seitens der EZB und entsprechendem Schub für die Aktienpreise. Auch technisch orientierte Analysten erwarten auf kurze Sicht weitere DAX-Gewinne. Eine Weichenstellung für die weitere Reise deutscher Aktien steht aber noch aus.



9. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach dem positiven Septemberauftakt an den Aktienmärkten könnte die Europäische Zentralbank in dieser Woche die gute Stimmung konservieren. Deshalb bereits eine Wende auszurufen, hält nicht nur Claudia Windt von der Helaba für etwas gewagt und zu früh. Schließlich stehe das saisonal schwierigste Quartal vor der Tür.

Entlang diesem erkennt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank vor dem Hintergrund schwach bleibender Wirtschaftsdaten gar stärkeres Rückfallpotenzial. Hinsichtlich der Unternehmenserwartungen für das Gesamtjahr habe sich der September in der Vergangenheit häufig als Monat der Wahrheit entpuppt. Nach den vielen Gewinnwarnungen der Konzerne im zweiten Quartal sei das konjunkturelle Umfeld gerade in Deutschland und Europa nochmals schwächer geworden. Ob die Notenbanken dem ausreichend viel entgegenhalten können, bleibe abzuwarten. Die angedeuteten geldpolitischen Lockerungen seien aber durchaus für kurzfristige Aufwärtsimpulse an der Börse gut.

Wertpapier-Kaufprogramm erst später

Während Marktbeobachter mehrheitlich mit der Senkung des Einlagenzinses um 10 Basispunkte auf minus 0,5 Prozent rechnen, werfen andere 20 oder 30 Basispunkte in den Ring. Gleichzeitig wird die EZB am Donnerstag nach Meinung von Sintje Boie wahrscheinlich eine Staffelung der Einlagenzinsen ankündigen. Damit könne die Belastung für Banken abgefedert werden. Den Start eines neuen Wertpapierankaufprogramms hält die Analystin der Hamburg Commercial Bank für verfrüht. Eine derartige Entscheidung nähme der künftigen EZB-Präsidentin viel Gestaltungsspielraum. Grundsätzlich habe sich Christine Lagarde aber für eine Fortsetzung des bisherigen EZB-Kurses ausgesprochen. Fehlende Details über Volumen und Ausgestaltung des Anleihen-Kaufprogramms bergen für Windt Enttäuschungspotenzial am Markt.

Gegensätzliche Kräfte

Technisch befindet sich der deutsche Aktienindex nach Ansicht von Christoph Geyer zumindest auf kurze Sicht in einem neuen Aufwärtstrend. Die Woche werde entscheiden, ob der nächste Widerstand um 12.400 Punkte erreichbar ist. Anziehende Indikatoren sprechen laut Commerzbank-Charttechniker für dieses Szenario, die auf niedrigem Niveau verharrenden Umsätze dagegen.

Übergeordnet wägt Geyer den hiesigen Bluechip-Index gemäß der Dow-Theorie noch immer in einem Aufwärtstrend, da das letzte Tief von Ende 2018 in der Verlustphase nicht unterschritten worden sei. Der Abschluss der Abwärtsbewegung gebe dem DAX etwas Luft nach oben. Allerdings habe der MACD-Indikator ein Verkaufssignal generiert. Dieses sei weiterhin intakt und würde vermutlich einen Ausbruch über die Abwärtstrendlinie um 12.500 Punkte verhindern.

Brexit-Chaos bleibt

Mit dem angestrebten Aufschub bis 31. Januar 2020 scheint ein EU-Austritt der Briten ohne Abkommen zumindest in diesem Jahr vom Tisch. Das Parlament erteilte auch Boris Johnsons Wunsch für Neuwahlen eine Absage. Stimmt die EU einer Fristverlängerung zu, wird sich nach Auffassung von Robert Halver von der Baader Bank eine Zweidrittelmehrheit für Neuwahlen finden, die dann frühestens Ende kommenden Monats stattfinden könnten.

Den kurzen Wahlkampf werde Johnson vermutlich für eine noch brutalere Anti-EU-Kampagne samt klarem No -Deal-Versprechen nutzen. Halver erwartet Deregulierung des Londoner Finanzplatzes und Steuererleichterungen zugunsten einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft als einige der Wahlkampfversprechen

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Donnerstag 12. September

14.30 Uhr. USA: Verbraucherpreise August. Im Vergleich zum Vormonat erwarten die DekaBank-Analysten nur einen leichten Preisschub, mit 1,8 Prozent stagniere die die Jahresinflation. Die sogenannte Kernrate – ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise – werde zum dritten Mal in Folge relativ kräftig steigen und mit 2,4 Prozent ein zyklisches Hoch erreichen. Das liege unter anderem an der überraschend schwachen Preisentwicklung zu Beginn des Jahres. Das sei in den Folgemonaten überwiegend aufgeholt worden. Darüber hinaus würden die Zollanhebungen gegenüber China nachwirken.

von: Iris Merker

9. September 2019, © Deutsche Börse AG

