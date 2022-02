Wochenausblick: Kriegsangst nicht gebannt – 150 US-Dollar für Öl?

Die Lage an den Börsen bleibt angespannt, weil eine Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts nach wie vor nicht ausgeschlossen ist. Dann drohen erneut sinkende Aktienkurse und steigende Ölpreise. Ein Gespräch Bidens und Putins scheint möglich.

21. Februar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die Unsicherheit, wie sich die Ukraine-Krise entwickelt, hält an. Neben diesen geopolitischen Risiken dürften die nach wie vor hohe Inflation, die Zinserwartungen und die Lieferketten-Probleme auch die neue Handelswoche prägen.

Kurz vor Handelsstart auf Xetra-Handels deutet die DAX-Indikation einen freundlicheren Wochenbeginn an. Sie steht rund 150 Punkte über dem Freitagsschluss, Die asiatischen Börsen reagieren auf die Lage mit Abschlägen zwischen 0,8 Prozent beim Nikkei 225 und CSI 300 und 1,1 Prozent beim Hang Seng.

„Bis auf weiteres werden höhere Risikoprämien verlangt, tun sich die Aktienmärkte mit einer Erholung schwer, bleiben Öl- und Goldpreis auf erhöhten Niveaus und auch an den Rentenmärkten erhalten die sicheren Staatsanleihen den Vorzug vor risikobehafteteren Hochzinsanleihen“, fasst Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank, die Aussichten zusammen.

Auch aus technischer Sicht gibt es keine Entwarnung: „Der seit Anfang des Jahres bestehende Abwärtstrend ist somit noch immer intakt“, ermittelte Christoph Geyer, CFTe. Gemäß der saisonalen Vorgabe und der Unruhen dürfte ein nachhaltiger Ausbruch nach oben noch auf sich warten lassen.

"Schwieriges Umfeld für Aktien“

„Für Aktien bleibt es kompliziert“, kommentiert auch Christian Apelt von der Helaba die Aussichten. „Von einer Entspannung würden sie sicherlich profitieren. Allerdings belasten höhere Zinsen die Kurse.“

Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine und Hoffnungen auf eine Deeskalation des Konflikts wechseln sich auch nach Einschätzung der Helaba weiter ab: „Sollte es tatsächlich zu einer militärischen Intervention kommen – wovon wir derzeit nicht ausgehen –, würden Risikoanlagens wahrscheinlich noch einmal deutlich unter Druck geraten, die sicheren Häfen sowie die Energierohstoffe wären gefragt“. Indessen stimmten Russlands Präsident Putin und US-Präsident Biden einem Gipfeltreffen zu.

Auf Wochensicht hatte der DAX bis vergangenen Freitag 2,5 Prozent eingebüßt, der EURO STOXX 50 ca. 2 Prozent, der CAC-40 ca. 1,2 Prozent und der FTSE 100 rund 1,1 Prozent. S&P 500 und Dow Jones waren mit 1,6 bzw. 1,9 Prozent Abschlag aus dem Handel gegangen.

Apelt

Ölpreise von 150 US-Dollar denkbar

Aktuell lassen Sorgen um ausbleibende Lieferungen aus Russland die Ölpreise steigen. Russland gehört zu den größten Ölproduzenten weltweit. „Die Ölpreise stehen weiter im Bann der Ukraine-Krise. Von tendenziell erhöhten Niveaus ist auszugehen, die Kurzfristtendenz nicht prognostizierbar“, erklärte Schickentanz. Im weiteren Jahresverlauf geht die Commerzbank allerdings von einer gewissen Entspannung aus.

Die Ölpreise haussieren seit Monaten, zunächst weil eine hohe Nachfrage auf ein knappes Angebot traf. Auf Jahressicht legt Brent um gut 65 Prozent zu, WTI um 48 Prozent. Mit einer Eskalation des Konflikts

sehen die Marktbeobachter von CMC Markets einen Ölpreis von 150 Dollar als realistisch an. „Das könnte einen weltweiten Inflations-Tsunami auslösen, die Fed zwingen, die Leitzinsen stark anzuheben und gleichzeitig damit zu beginnen, ihre Bilanz abzubauen.“

Spekulationen über Größe des ersten FED-Zinsschritts

Neben der Geopolitik richtet sich das Augenmerk der Anleger*innen auch in dieser Woche auf die Inflation und die weiteren Reaktionen der Notenbanken. In den USA werden mit dem Konsumentenvertrauen, den Auftragseingängen langlebiger Güter sowie den Neubauverkäufen weitere Daten veröffentlicht, die Hinweise zur FED-Politik geben können,. „An den Märkten wird spekuliert, ob die US-Notenbank im März den Zinserhöhungszyklus mit einem kleinen oder großen Schritt beginnen wird, von den Fed-Mitgliedern kamen widersprüchliche Signale“, erklärt Apelt.

Mit dem Rückgang der Omikron-Welle sollten sich die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Europa im Februar, die am Montag zur Veröffentlichung anstehen, erholt haben, erwartet die Commerzbank. Beim ifo-Geschäftsklima am Dienstag dürften die positiven Impulse durch die Pandemie-Lockerungen die negativen Effekte von Inflation und Ukraine-Konflikt überwiegen, prognostiziert die Helaba.

Hohe Volatilität bietet selektiv Aktien-Chancen

An den Aktienmärkten sieht Schickentanz in der hohen Volatilität auch Chancen. Vor allem Asien und die Emerging Markets hätten sich als resilienter erwiesen wie auch Value- und Quality-Titel: „Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend angesichts deutlicher Bewertungsunterschiede zu den lange Jahre präferierten Wachstumstiteln, weiter fortsetzen wird.“ Dazu gehörten Energiewerte, aber auch Finanztitel. Darüber hinaus zeichne die aktuelle Berichterstattung mit Dividendenerhöhungen und Aktienrückkaufprogrammen weiter ein positives Bild.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Im DAX werden in der kommenden Woche Fresenius und Fresenius Medical Care (jeweils Dienstag), Münchener Rück und Henkel (Mittwoch), die Deutsche Telekom (Donnerstag) und BASF (Freitag) Quartalsbilanz ziehen. International ziehen Home Depot, Macy’s, Palo Alto Networks (Dienstag) Quartalsbilanz, eBay (Mittwoch), Moderna, Coinbase und Beyond Meat (je Donnerstag) und Foot Locker am Freitag.

Montag, 21. Februar 2022

9:30 Uhr. Deutschland: Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe und Dienstleistungen Februar.

10:00 Uhr. Eurozone: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen Februar.

Die Konjunkturdynamik hat sich nach Einschätzung der DekaBank in der Eurozone im vierten Quartal 2021 deutlich verlangsamt. Leichte Entspannung gäbe es aber durch angekündigte und bereits durchgeführte Corona-Lockerungen. Deshalb sollten die Einkaufsmanagerindizes zumindest ein schwaches Wachstumssignal für das erste Quartal 2022 aussenden, vor allem beim Teilindex der Dienstleister.

Die Börsen in den USA bleiben am Montag geschlossen.

Dienstag, 22. Februar 2022

10:00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklima Februar. Mit dem zweitem Anstieg in Folge wächst laut DekaBank die Hoffnung auf eine Trendwende des wichtigsten deutschen Indikators.

16:00 Uhr. USA: Verbrauchervertrauen Conference Board Februar. Nach 113,8 sind nun 110 Punkte Konsens.

Mittwoch, 23. Februar 2022

11:00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise, endgültig. Die Commerzbank prognostiziert einen 5,2-prozentigen Anstieg nach zuletzt 5,1.

Donnerstag, 24. Februar 2022

14:30 Uhr: USA. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Nach 248.000 Anträgen in der Vorwoche dürften nun mit 225.000 deutlich weniger Menschen Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, prognostiziert die Helaba.

Freitag, 25. Februar 2022

14:30 Uhr: USA. Persönliche Einkommen und Ausgaben private Haushalte Januar. Die Einkommen dürften nach Prognosen der DekaBank sehr deutlich im Vergleich zum Vormonat gesunken sein. Die Einzelhandelsumsätze hätten hingegen bereits angedeutet, dass die Konsumausgaben sehr kräftig angestiegen sein werden. Das bedeute, dass die Sparquote erheblich fallen werde und sich andeute, dass die privaten US-Haushalte über ihre Verhältnisse konsumieren.

von: Antje Erhard, 21.Februar 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.