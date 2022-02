Wochenausblick: Kriegsangst lässt Kurse fallen

Der befürchtete Einmarsch Russlands in die Ukraine belastet. Und wegen der hohen US-Inflation erwarten so manche nun sieben Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr – alles keine guten Nachrichten für die Aktienmärkte.



14. Februar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Ukraine-Konflikt lastet immer mehr auf den Märkten. Schon am Freitag hatte er die Kurse an der Wall Street auf Talfahrt geschickt. „Anleger flüchteten aus Aktien in als sicher empfundene Häfen wie Staatsanleihen beziehungsweise Yen und US-Dollar“, berichtet die Deutsche Bank. Die Kursverluste reichen von 1,4 Prozent für den Dow Jones bis zu 2,8 Prozent für den Nasdaq Composite.

Am Wochenende hat sich die Lage nicht verbessert: Jake Sullivan, der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, warnte erneut, dass eine Invasion jederzeit beginnen könnte. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute nach Kiew und Moskau, um eine Lösung für die Krise zu finden.

Ölpreis: Kurs auf 100 US-Dollar

Dazu kommt die Erwartung schnellerer Leitzinserhöhungen in den USA. Nach der abermals deutlich gestiegenen US-Inflation rechnet so mancher mittlerweile mit sieben Zinsschritten in diesem Jahr, etwa Goldman Sachs. Als immer wahrscheinlicher gilt auch ein großer Zinsschritt im März um volle 50 Basispunkte. Zu Beginn der neuen Woche verliert der DAX mit 3 Prozent deutlich und steht am Montagmorgen unter 15.000 Punkten nach 15.174 am Freitag zu Handelsschluss.

Unterdessen erreicht der Ölpreis immer neue Höchststände: Das Barrel Brent kostet am Montagmorgen 95,67 US-Dollar. Neben dem schon länger wirkenden knappen Angebot und einer hohen Nachfrage wirkt sich nun auch hier der Ukraine-Konflikt aus. Russland gehört zu den größten Ölproduzenten der Welt.

„S&P 500 immer noch teuer“

Laut Markus Reinwand von der Helaba haben Aktien zuletzt zwar einen Teil der hohen Bewertung abgebaut: zum einen durch sinkende Notierungen, zum anderen durch steigende Unternehmensgewinne. „Anders als der DAX bewegt sich der S&P 500 aber immer noch deutlich außerhalb des langfristigen Normalbereichs und ist somit weiterhin teuer“, bemerkt der Analyst. Gerade in der bevorstehenden Phase steigender Leitzinsen sei ein weiterer Bewertungsabbau zu erwarten.

Gute Unternehmenszahlen: Reichen nicht

„Die Quartalszahlen der Unternehmen im DAX und im S&P 500 übertreffen größtenteils die Erwartungen“, stellt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank fest. In den USA, wo bereits 360 der S&P 500-Unternehmen ihre Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt hätten, liege das Gewinnwachstum mit 27 Prozent deutlich über den erwarteten 19 Prozent. Auch die DAX-Gewinnsaison verlaufe bislang etwas besser als erwartet, nachdem bislang elf DAX-Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt hätten: „Das DAX-Umsatzwachstum liegt laut Bloomberg bei 14 Prozent, während die DAX-Gewinne sogar 20 Prozent zulegten.“ Jedoch bremsten Zinsängste und Ukraine-Sorgen den Rückenwind durch die Gewinnsaison. „Daher dürfte die Aktien-Schaukelbörse weitergehen.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 15. Februar

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen Februar. Viel Bewegung erwartet die DekaBank nicht. Zwar gebe es genügend Gründe für Zuversicht: Corona werde abklingen und Lieferengpässe würden geringer werden. Doch der Ukraine-Konflikt, die Sorge vor einer zu hohen Inflation und einer schnelleren Reaktion der EZB würden sich dämpfend bemerkbar machen.

Mittwoch, 16. Februar

14.30 Uhr. USA. Einzelhandelsumsatz Januar. Nach dem Rückgang um 1,9 Prozent im Dezember zeichnet sich laut Commerzbank für den Januar eine deutliche Gegenbewegung ab. Die Analysten rechnen mit einem Anstieg um 2,3 Prozent.

15.15 Uhr. USA. Industrieproduktion Januar. Nach einem Monat der Stagnation könnte die Industrie wieder gewachsen sein, erklärt die Deutsche Bank.

20.00 Uhr. USA: Protokoll der Notenbanksitzung vom 25./26. Januar. Die DekaBank erwartet sich vom Sitzungsprotokoll Antworten zu folgenden Fragen: Wie sieht die Mehrheitsmeinung hinsichtlich eines strafferen geldpolitischen Kurses aus? Wie wird der Auslastungsgrad am Arbeitsmarkt im Zusammenspiel mit der sehr hohen Lohndynamik bewertet, und welche Auswirkungen hat dies auf den mittelfristigen Inflationsausblick? Und schließlich: Wann und wie beginnt die Bilanzreduzierung?

von: Anna-Maria Borse

14. Februar 2022, © Deutsche Börse AG

