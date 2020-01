Wochenausblick: Kriegsangst belastet

Während der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Aktienkurse in den Keller schickt, steigt der Goldpreis auf ein Siebenjahreshoch. Öl ist so teuer wie zuletzt im Mai 2019.





6. Januar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Mit der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA ist die gute Laune am Aktienmarkt erst einmal dahin. Befürchtet wird eine militärische Eskalation im Nahen Osten. Am Montagmorgen liegt der DAX nur noch bei 12.977 Punkten, knapp 2 Prozent im Minus. Schon am Freitag war der Index unter Druck geraten und mit 13.219 Punkten aus dem Handel gegangen. Gefragt ist hingegen Gold: Der Preis für die Feinunze kletterte am Montagmorgen auf 1.588 US-Dollar – der höchste Stand seit April 2013. Auch Öl hat sich verteuert: Die Nordseesorte Brent kostet aktuell knapp 70 US-Dollar je Barrel.

„Einerseits sind Aktien aufgrund der Lage der Konjunktur am unteren Wendepunkt die angesagte Anlageklasse 2020“, bemerkt Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. „Andererseits sind sie auf Rekordniveaus besonders in den USA anfällig bei Enttäuschungen und Störungen.“ Das werde sich fortsetzen, er traut den Aktienmärkten mit wieder zunehmenden Unternehmensgewinnen ein Plus von 5 bis 10 Prozent 2020 zu. Allerdings begrenze die teils hohe Bewertung den Anstieg. „Überdurchschnittliche Chancen sehen wir in Europa und den Schwellenländern, wo zusätzlich ein etwas schwächerer Dollar und die Beilegung der Handelsstreitigkeiten helfen sollten.“

Charttechniker Christian Schmidt von der Helaba weist darauf hin, dass die seit November etablierte Handelsrange des DAX mit den Begrenzungen bei 13.020 und 13.425 Zählern noch Bestand hat. „Allerdings ist zu befürchten, dass die untere Marke verstärkt in den Fokus gerät, zumal der langfristige MACD negativ zu beurteilen ist, der RSI auf Wochenbasis erstmals seit dem vergangenen Juli wieder unter den 5er Moving Average abrutschte und ein Durchbruch des Value-Bereichs bei 13.086 Punkten zunehmend wahrscheinlicher wird“, erklärt der Analyst. Damit werde auch die obere Begrenzung des Ichimoku bei 13.106 Punkten unterschritten. Würden die Unterstützungen bei 13.019 und 12.998 Punkten nachhaltig durchbrochen, müsse mit einer deutlichen Zunahme des Abwärtsmomentums gerechnet werden.

Schmidt

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 7. Januar

11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise Dezember. Nach Ansicht der DekaBank dürfte die Inflationsrate spürbar auf 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sein, hauptsächlich wegen der deutlich höheren Ölpreise. Die Kernrate sei voraussichtlich um 1,2 Prozent gestiegen und bleibe damit weiterhin deutlich unterhalb des EZB-Ziels.

Mittwoch, 8. Januar

8.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge Industrie November. Laut Commerzbank stabilisieren sich die Auftragseingänge zusehends. Unterstützung komme dabei insbesondere aus dem Ausland. Für den November gehen die Analysten von einem soliden Auftragseingang aus und rechnen mit einem Plus von 0,6 Prozent (Konsens: 0,2 Prozent) gegenüber dem Vormonat.

Donnerstag, 9. Januar

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion November. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe dürfte im November kräftig um 1,2 Prozent (Konsens: 0,8 Prozent) gegenüber dem Vormonat zugelegt haben, erklärt die Commerzbank.

Freitag, 10. Januar

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen Dezember. Der letzte US-Arbeitsmarktbericht für das Jahr 2019 dürfte der DekaBank zufolge einen etwas schwächeren Beschäftigungsaufbau ausweisen. Zusammen mit den erwarteten 140.000 zusätzlich geschaffenen Stellen läge das durchschnittliche Beschäftigungsniveau 2019 um 2,3 Millionen höher als 2018.

von: Anna-Maria Borse 6. Januar 2020, © Deutsche Börse AG

