Wochenausblick: Konsolidierung nach der 1.000-Punkte-Rally

Nach neuen Rekorden der US-Börsen und inzwischen auch des DAX dürften die Aktienmärkte in eine Konsolidierung einschwenken. Lieferengpässe, Inflationsdruck und Konjunktur-Aussichten fordern Tribut.



15. November 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). „Die Inflationssorgen lassen nicht nach, das Pandemiegeschehen nimmt Fahrt auf und Unsicherheiten bestehen weiterhin bezüglich der Lieferketten und Chinas Wachstumsaussichten“, beschreibt Claudia Windt von der Helaba die Lage. Zwar dürften die US-Einzelhandelsumsätze im Oktober mit Hilfe der positiven Arbeitsmarktentwicklung für einen robusten Zuwachs sprechen, doch enttäuscht vermutlich die chinesische Industrieproduktion. „Vor dem Hintergrund der bereits erzielten beachtlichen Kursgewinne in diesem Jahr sowohl mit Aktien als auch Renten könnten Anleger womöglich früher als sonst über ein Schließen der Bücher nachdenken.“

Halver: Luft für weitere Kursgewinne dünner

Auch nach Ansicht von Robert Halver von der Baader Bank wird die Luft für weitere Kursgewinne dünner. „Laut Umfrage der US-Notenbank sind Inflationssorgen mittlerweile zum größten Sorgenkind an der Wall Street geworden.“ Der Kapitalmarktstratege sieht aber auch erste Lichtpunkte: Die aktuellen „Horrormeldungen“ würden zwar zunächst anhalten, es seien aber bereits Silberstreifen am Horizont erkennbar: Halver schätzt, dass sich die Preise für Energierohstoffe s einem Höhepunkt nähern. Und auch bei Rohöl gäbe es erste Anzeichen für Entspannung, weil einerseits die USA Preis dämpfend Ölreserven verkauften und China andererseits zuletzt so wenig importiert habe wie zuletzt vor drei Jahren.

Halver

Einen weiteren wichtigen Punkt sieht Halver in einer Entspannung bei „den brüchigen Lieferketten“. Zwar würden aktuell die Konjunkturprognosen für 2021 wegen Rohstoffmängel und Lieferengpässen gesenkt, aber es stabilisierten sich die Konjunkturerwartungen für die nächsten sechs Monate über alle Weltregionen“. Halvers Fazit: Rücksetzer an den Aktienmärkten seien nach den jüngsten Rekordhochs nicht ungewöhnlich, doch wegen der konjunkturellen Erholung und der geldpolitischen Beruhigungspillen würden diese nur kurz und moderat ausfallen. „Anleger sollten Rücksetzer für eine selektive Aufstockung ihrer Aktienpositionen an High-Tech- und Klimaschutzwerten sowie mit Blick auf die Konjunkturbelebung 2022 auch für zyklische Titeln nutzen. Deren Geschäftsmodelle sind intakt.“

Schickentanz: Konsolidierung und konstruktive Grundstimmung

Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank geht ebenfalls von einer nahenden Konsolidierung der Aktienmärkte aus: „Auf Rekordniveaus erlahmte zuletzt die Dynamik der Aktienmärkte, dennoch bleibt die Grundstimmung konstruktiv.“ Allerdings ließen wegen des nahen Endes der Berichtssaison die Impulse seitens guter Unternehmensergebnisse nach. Angesichts der Inflation und abschwächenden Konjunkturdaten erwartet er Kursverluste.

Scherer: DAX hat technisch Luft nach oben

Technisch biete sich Anschlusspotential im DAX – auch nach der jüngsten Rally, ermittelt Jörg Scherer von der HSBC: Das neue Allzeithoch signalisiert trotz der Serie von Kerzen mit kleinen Kerzenkörpern, dass die Bullen unverändert Ambitionen hegen. Rechnerisch sieht der Analyst – abgeleitet aus der Höhe des Konsolidierungsmusters – Chancen für 1.200 Punkte. Die Marken von 16.224 und 16.493 Punkten definierten hierbei zwei der wenigen verbliebenen Anlaufziele.

In der vergangenen Woche hatte der DAX zwischenzeitlich einen neuen Rekordstand von 16.122 Punkten erzielt. Hingegen war die Wochen-Bilanz des Dow Jones (US2605661048) mit -0,6 Prozent und des S&P 500 (US78378X1072) mit -0,3 Prozent nach neuen Rekorden sogar leicht negativ. Allerdings schlossen die US-Börsen nach drei Verlusttagen vor dem Wochenende positiv, vor allem Tech-Werte legten zu. Auch an der Nasdaq war die Bilanz der vergangenen fünf Handelstage in Summe rot mit Wochenverlusten von einem Prozent im Nasdaq 100 (< US6311011026>).

Kommende Woche China und USA im Fokus

In der neuen Woche dürften vor allem die Daten aus China und den USA die Märkte bewegen : Am Montag könnte die Industrieproduktion in China zeigen, dass die Probleme in der chinesischen Wirtschaft fortbestünden, wie Analysten der DekaBank schreiben, doch sie sollten sich im Oktober nicht weiter verschärft haben. Für die Einzelhandelsumsätze in den USA erwarten sie nur noch ein kleines Plus.

Die Berichtssaison geht zu Ende. In der kommenden Woche werden in den USA Walmart und Cisco Systems Ergebnisse vom abgelaufenen Quartal veröffentlichen. Die DAX-Unternehmen RWE und Siemens Healthineers und MTU Aero Engines halten Kapitalmarkt-Tage ab. Mit den Pkw-Neuzulassungszahlen in Europa rücken die Autohersteller in den Blickpunkt.

Wichtige Konjunkturdaten und Wirtschaftstermine der Woche

Dienstag, 16. November

14:30 USA: Einzelhandelsumsätze Oktober. Nach einem Plus von 0,7 Prozent im Vormonat liegen die Konsens-Schätzungen bei plus 1 Prozent.

Mittwoch, 03. November

11:00 Eurozone: Verbraucherpreise Oktober. Der Konsens erwartet 4,1 Prozent Anstieg– wie im Vormonat.

Donnerstag, 04. November

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Nach 267.000 Anträgen in der Vorwoche sollten in der vergangenen Woche weniger Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben, im Konsens 260.000.

Freitag, 05. November

8:00 Deutschland: Erzeugerpreise Oktober. Im Vergleich zum Vormonat erwarten Analysten einen Rückgang von 2,3 auf 1,9 Prozent, gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg von 14,2 auf 16,2 Prozent Konsens.

Anstehende Börsengänge an der Frankfurter Börse

Nach dem Börsengang der Veganz AG und dem Listing der Social Chain AG stehen in der kommenden Woche keine Neuemissionen an.

von: Antje Erhard, 15. November 2021, © Deutsche Börse AG

