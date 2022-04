Wochenausblick: Keine weitere Erholung

Neben Ukraine-Krieg, steigender Inflation, höherer Zinsen, Konjunkturängste und Lieferengpässen belastet ein mögliches Energieembargo die Wertpapiermärkte.

11. April 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). In der verkürzten Handelswoche vor Ostern dürfte sich die zwischenzeitliche Erholung der Aktienmärkte nicht fortsetzen. „Der scharfe Renditeanstieg lastet ebenso auf den Bewertungen wie eine zunehmende Unsicherheit über die Gewinnentwicklung“, kommentiert Michael Ott von der Commerzbank. Sein Fazit: „Die Erholung ist beendet.“

Gut eine Stunde vor Handelsbeginn wird der DAX bei 14.136 Punkten taxiert und damit leichter als zum Wochenschluss am Freitag bei 14.288 Punkten. Auch von technischer Seite ist laut Christoph Geyer keine Unterstützung zu erwarten, da der MACD-Indikator vor einem Verkaufssignal stehe. Allerdings sei auch kein Einbruch auf das Niveau des jüngsten Tiefs zu befürchten, da die Umsätze auf niedrigem Niveau verharren. Öl der Nordseesorte Brent notiert bei 100,82 US-Dollar je Fass – ein Rückgang um 1,59 Prozent.

Am Morgen meldet China stark gestiegene Verbraucherpreise. Der Anstieg von 1,5 Prozent war höher als die 1,2 Prozent, die Ökonomen erwartet hatten. Die Börsen in Asien reagierten mit Verlusten: In Hongkong gibt der Aktienmarkt um 3 Prozent nach, in Shanghai um 2,10 Prozent.

Bei der französischen Präsidentschaftswahl gewann Amtsinhaber Macron nach Einschätzung der Helaba im ersten Wahlgang etwas deutlicher als gedacht vor Le Pen Eine Stichwahl am 24. April entscheide nun: „Ein Le-Pen-Sieg würde Euro und Spreads der Euro-Anleihen wohl massiv unter Druck setzen“, kommentieren Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg. Schon in der vergangenen Woche sei dieses Risiko präsent gewesen und habe die Märkte bewegt.

Wie stark verschlechtern sich die Wachstumsaussichten?

Verhalten schätzt auch Robert Halver von der Baader Bank die Lage ein. Die Aktienmärkte hätten zwar ihre Zwischentiefs hinter sich gelassen. Jedoch halte die Nervosität angesichts der Vielzahl der Krisen an: Insbesondere während der handelsfreien Osterfeiertage dürften Investoren deshalb keine großen Engagements eingehen. „Setzen Aktien aber in der Woche darauf ihre, wenn auch schwankungsstarke, Befestigung fort, stehen die Zeichen für eine fortgesetzte Stabilisierung gut.“ Allerdings könnten umfangreiche Gewinnmitnahmen zu erneuten Rücksetzern führen. Denn die kommenden „harten“ Wirtschaftsdaten würden die ersten Reibungsverluste der Weltkonjunktur sichtbar machen. „Maßgeblich ist, ob sich die Wachstumsaussichten deutlicher verschlechtern als bereits eingepreist.“

Selbst die jüngste Entspannung der Ölpreise kann nicht positiv für den Aktienmarkt vermerkt werden: Der Rückgang sei darauf zurückzuführen, dass einige Volkswirtschaften ihre Ölreserven freigeben, weist Claudia Windt von der Helaba hin.

Halver

Ölembargo ohne Preisexplosion?

„Die bestehenden und neue Sanktionen werden aber dafür sorgen, dass Rohstoffe insgesamt knapp und teuer bleiben“, kommentiert Michael Ott von der Commerzbank. Ein Ölembargo könnte der nächste Schritt sein oder ein Lieferstopp seitens Russland. „Aber eines sollte klar sein, sowohl Russland als auch die EU spielen auf Zeit bei direkten Sanktionen gegen Öl und erst recht bei Gas, denn beide Seiten arbeiten an größeren Unabhängigkeiten.“ Die Freigabe von 240 Millionen Fass aus den Ölreserven der IEA-Mitgliedsstaaten entspanne die Angebotssituation zumindest für dieses Jahr deutlich und schaff daher möglicherweise Spielraum für ein Ölembargo, ohne dass die Preise explodieren.

Gipfel der Inflation erreicht?

Am Dienstag dürften die USA eine Inflation für März von 8,2 Prozent melden, prognostizieren Volkswirte. In den Folgemonaten sollte sich der Preisauftrieb allerdings abschwächen: „Diese höchste Rate seit Anfang 1982 dürfte dann allerdings den Gipfel der Inflation markieren, denn ab April dämpfen merkliche Basiseffekte aus dem Jahr 2021 die Teuerungsrate“, kommentiert Patrick Franke von der Helaba. Goldman Sachs erwartet, dass die US-Inflation in diesem Jahr unter 4 Prozent bleiben wird.

Gegensteuern muss auch die EZB. Die FED in den USA und die Bank of England haben trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten die Zinswende eingeleitet, um die Inflation zu bekämpfen. Am Donnerstag wird seitens der europäischen Währungshüter allerdings noch keine Änderung des geldpolitischen Kurses erwartet. Doch sie ist in einer Zwickmühle: Geht sie gegen die Inflation vor, läuft sie Gefahr, die restliche Konjunktur-Erholung von der Corona-Pandemie zunichte zu machen. Bleibt sie bei ihrem Kurs, treibt sie die Inflation womöglich weiter an.

Die Spuren der Inflation in der Realwirtschaft wird die neue Berichtssaison zeigen: Sie startet in den USA wie gewohnt mit den Banken: J.P. Morgan zieht am Mittwoch Quartalsbilanz, Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Citigroup am Donnerstag.

Am Karfreitag ruht der Börsenhandel in Europa, in den USA und in Hongkong. Konjunkturdaten werden in den USA trotz des Feiertages veröffentlicht. Am Ostermontag sind die europäischen Märkte und die Börse Hongk

#ong geschlossen.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftstermine der Woche

Dienstag, 12. April 202

11:00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen April.

Nach Einschätzung der DekaBank ist das Risiko eines Energieembargos jenseits der Kohle wahrscheinlicher geworden. Entsprechend sei mit einem weiteren kräftigen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen im April für Deutschland zu rechnen. „Da sich die Belastungen auch schrittweise in der Konjunktur niederschlagen, wird auch die Beurteilung der Konjunkturlage merklich nachgeben.“

14:30 Uhr. USA: Verbraucherpreise März.

Saisonbereinigt ist zum Vormonat ein Plus von 1,2 Prozent Konsens. Das wäre der stärkste Anstieg seit September 2005 im Monatsvergleich, vermerkt die DekaBank. Sie erwartet zugleich mit einer Jahresteuerungsrate von 8,5 Prozent den höchsten Wert seit Dezember 1981. „Hintergrund für diesen Zuwachs sind die Energiepreise, die bedingt durch den Krieg in der Ukraine auf globaler Ebene sehr deutlich angestiegen sind. Aber auch ohne die Bereiche Lebensmittel und Energie ist die Verteuerung von Gütern und Dienstleistungen weiterhin ungewöhnlich hoch.“

Mittwoch, 13. April 2022

14;30 Uhr. USA: Erzeugerpreise März.

Im Konsens sind stärkere Preissteigerungen von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat erwartet. Zuletzt waren die Erzeugerpreise in den USA, die auch als „Inflation von morgen“ bezeichnet werden um 0,8 Prozent gestiegen.

Donnerstag, 14. April 2022

10:00 Uhr: Eurozone: EZB-Ratssitzung, Zinsentscheid.

„Bei dieser Ratssitzung dürfte die EZB ihre Entscheidung vom März bekräftigen, angesichts der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik fortzusetzen, aufgrund der erhöhten Unsicherheit dabei aber graduell und datenabhängig vorzugehen.“ Das ist die Einschätzung der DekaBank.

14:30 Uhr: USA. Einzelhandelsumsätze März.

Nach einem Plus von 0,3 Prozent im Vormonat erwarten die Konjunkturexperten im Konsens nun einen Zuwachs von 0,5 Prozent.

14:30 Uhr: USA. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Nach 166.000 Anträgen in der Vorwoche dürften nun mehr Menschen in den USA Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, prognostiziert die Helaba. Sie geht von 175.000 Anträgen aus.

16:00 Uhr: USA. Verbrauchervertrauen Universität Michigan April.

Nach 59,4 Punkten sollten 58,0 Punkte für April erreicht werden.

Freitag, 15. April 2022

15:15 Uhr: USA. Industrieproduktion März.

Nachdem die Industrieproduktion im Februar noch um 0,5 Prozent zugelegt hatte, sollte sie im März um 0,4 Prozent angezogen haben, legen Konsens-Schätzungen nahe.

von: Antje Erhard. 11. April 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.