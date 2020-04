Wochenausblick: „Hoffnungen auf Normalzustand verfrüht“

Die Pandemie bleibt zwar weiter Thema Nummer eins an den Börsen, die Stimmungstiefs scheinen aber überwunden. Viele Analysten warnen allerdings vor zu viel Euphorie.



20. April 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). An den Aktienmärkten mehren sich die Hoffnungen, dass Corona die Wirtschaft doch nicht ganz so schlimm belasten wird wie befürchtet. Am heutigen Montag dürfen hierzulande die meisten Geschäfte wieder öffnen, auch die Autoindustrie fährt ihre Produktion wieder hoch. Der DAX liegt am Montagmorgen bei 10.677 Punkten nach 10.642 am Freitag zu Handelsschluss.

Die Wall Street hatte am Freitag kräftig zugelegt: Hintergrund waren die von US-Präsident Trump angekündigten ersten Schritte hin zu einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität. Dazu kam die Meldung, dass Covid-19-Patienten erfolgreich mit dem noch nicht zugelassenen Wirkstoff Remdesivir von Gilead Sciences behandelt worden sind.

DAX seit Tief um ein Drittel gestiegen

„Seit dem am 16. März ausgebildeten DAX-Tief hat der Index in der Spitze mehr als 31 Prozent zugelegt“, bemerkt Christian Schmidt von der Helaba. Insofern stelle sich die Frage, wieviel positive Erwartung bereits eingepreist seien. „Denn die Herausforderungen, die mit der Corona-Epidemie einhergehen, werden trotz erster Erfolge weiterhin ambitioniert bleiben.“

„Auch in Finanzkrise neue Tiefstände nach kurzfristiger Erholung“

„Die Hoffnungen auf einen ab heute wieder intakten Normalzustand der Wirtschaft sind zu früh“, erklärt auch Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Personalengpässe, eine lückenhafte Logistik und nicht intakte Lieferketten führten zu weitreichenden finanziellen Engpässen, die Welle schlechter Wirtschaftsnachrichten stehe uns ebenfalls erst noch bevor. Es könne sich nun ein ähnliches charttechnisches Muster wie bei der Finanzkrise 2008/2009 ergeben. „Nach dem ersten Crash in den Monaten September und Oktober 2008 folgte eine kurzfristige technische Erholung. Diese mündete dann allerdings im Frühjahr 2009 in einen erneuten Absturz mit neuen Tiefständen“, erklärt der Charttechniker. Erst danach habe sich der Markt nachhaltig erholt. „Damit bleibt es dabei, dass sich die mögliche Erholung des DAX bestenfalls in einem ‚flachen V‘ ergeben wird, es könnte sogar ein ‚langgezogenes W‘ daraus werden.“

Utschneider

„Sachanlagen als Profiteure“

Immer lauter wird unterdessen der Streit in der EU über die Finanzierung der immensen Kosten durch Corona. Italien, Spanien und Frankreich fordern gemeinsame Anleihen, die sogenannten Corona-Bonds, Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande und Finnland sind dagegen.

In jedem Fall zementieren nach Ansicht von Daniel Schär von der Weber Bank die vielen neuen Schulden, die aktuell gemacht werden, das Niedrigzinsumfeld für die nächste Dekade. Deutlich steigende Zinsen würden immer unwahrscheinlicher, da sie für viele Staaten schlichtweg nicht mehr finanzierbar seien. „Das macht Sachanlagen wie Aktien und Immobilien, aber auch Gold als Versicherung gegen Risiken des Finanzsystems aus strategischer Sicht interessanter.“ Allerdings sähen die Marktteilnehmer an den Aktienmärkten das Glas zunehmend als halb voll an und hätten damit einiges bereits vorweggenommen. „Nach der schnellen Erholungsphase erwarten wir in den kommenden Wochen immer wieder Rückschläge, da die Nachrichtenlage gemischt sein wird.“

„Viele neue Schulden zementieren Niedrigzinsumfeld“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Donnerstag, 23. April

EU-Gipfel: Der EU-Gipfel steht ganz im Zeichen von Corona. „Entscheidend wird sein, ob und wenn ja in welcher Form sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinschaftliche Finanzierung des Konjunkturpakets für die EU einigen können“, erklärt die DekaBank.

10.00 Uhr. Eurozone: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe/Dienstleistungen April. Die Corona-Pandemie trifft die Wirtschaft im Euroraum mit voller Wucht, schreibt die Commerzbank. Sie geht daher davon aus, dass der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April von 44,5 auf 35 gefallen ist. Der Index für den Dienstleistungssektor sei schon im März wegen der Schließung von Geschäften und Restaurants, der Absage von Kultur- und Sportveranstaltungen sowie der Reisebeschränkungen auf ein historisches Tief von 26,4 eingebrochen, sehr viel tiefer könne es kaum gehen. Die Analysten erwarten für den April 25 Punkte.

Freitag, 24. April

10.00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex April. Nach Ansicht der DekaBank sollte die Perspektive auf eine Lockerung ab Mai nun zu einer Dämpfung des Rückgangs bei der Erwartungskomponente führen. Dafür sei mit einem kräftigen Rückgang der Lagebeurteilung zu rechnen. Insgesamt stoße das Geschäftsklima damit in die Regionen der globalen Finanzkrise vor.

14.30 Uhr. USA: Auftragseingänge langlebige Güter März. Laut Commerzbank dürften die Aufträge abermals stark gesunken sein. Gerade die Nachfrage nach langlebigen Gütern wie Maschinen und Autos erweise sich in Krisen als besonders anfällig und schwanke stark. Die Analysten erwarten insgesamt einen Auftragsrückgang um 15 Prozent gegenüber Februar.

Von: Anna-Maria Borse, 20. April 2020, © Deutsche Börse AG

