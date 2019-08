Wochenausblick: Hoffen auf Wahlkämpfer Trump

Einen Börsen-Crash kann US-Präsident Trump im Wahlkampf nicht gebrauchen, Analysten halten daher eine Einigung mit China für wahrscheinlich.



19. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach einer schwierigen Woche, in der der DAX auf 11.266,48 Punkte und damit den tiefsten Stand seit sechs Monaten gefallen war, stehen die Zeichen zu Wochenbeginn auf weitere Erholung. Schon am Freitag war es wieder aufwärts gegangen, der DAX schloss die Woche bei 11.562,74 Punkten. Am Montagmorgen liegt der Index bei 11.679 Punkten und damit 1 Prozent im Plus.

„Trump kann sich bei fallenden Kursen nicht aus Verantwortung stehlen“

Die Helaba rechnet mittelfristig mit wieder anziehenden Notierungen. „Bevor es an den Börsen wieder aufwärts geht, könnte sich die Situation allerdings kurzfristig weiter zuspitzen“, meint Analyst Markus Reinwand. Doch mit der Korrektur an den Aktienmärkten stiegen die Chancen auf eine Deeskalation des Handelsstreits. „Schließlich kann es sich Trump angesichts der im kommenden Jahr anstehenden Wahlen nicht leisten, dass der Aktienmarkt einbricht und die US-Wirtschaft in eine Rezession schlittert.“ Wer sich für jedes neue Hoch an den Aktienmärkten feiern lasse, könne sich bei fallenden Kursen schlecht aus der Verantwortung stehlen.

„Stabilisierung bei Stimmung, Wachstum und Gewinnen möglich“

Doch ist der Handelskonflikt nicht die einzige Baustelle: Auch der nahende harte Brexit, die Proteste in Hongkong und die Regierungskrise in Italien bereiten Anlegern Sorgen, dazu kommt die sich eintrübende Konjunktur. Bei den Unternehmensgewinnen hierzulande ist nach Ansicht der DekaBank mit einer schnellen Wende nicht zu rechnen. „Allerdings hat sich die Stimmungslage bei den deutschen Unternehmen mittlerweile stark eingetrübt, sodass eine Stabilisierung bei Stimmung, Wachstum und Unternehmensgewinnen möglich erscheint.“ Diese Perspektive werde am Aktienmarkt zwar keinen unmittelbaren positiven Impuls auslösen, könne aber eine Bodenbildung bei erhöhter Schwankungsbreite in den kommenden Wochen möglich machen.

11.300 Punkte-Marke muss halten

Charttechnisch notiert der DAX laut Harald Weygand von GodmodeTrader.de nach mehrwöchigem Kursverfall auf der entscheidenden Unterstützung bei 11.300 Punkten. „Dort liegt das Preisniveau der rechten Schulter eines vorgeschalteten mittelfristigen inversen SKS-Bodens (Schulter-Kopf-Schulter-Formation). Hier entscheidet sich die weitere mittelfristige Ausrichtung“, erläutert Weygand. Gelinge es nicht, den Bereich von 11.300 zu verteidigen, kippe das mittelfristige Chartbild von bisher bullisch auf bärisch. „Der DAX ist im Big Picture fragil, die großen US-Indizes hingegen sind im Big Picture weiterhin bullisch.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 21. August

20.00 Uhr. USA: Protokoll der Notenbanksitzung vom 30./31. Juli. Hier erhoffen sich Anleger Aufklärung darüber, ob die Zinssenkung nur eine leichte geldpolitische Anpassung oder der Auftakt zu mehreren Zinssenkungen war.

Donnerstag, 22. August

10.00 Uhr. Einkaufsmanagerindex Eurozone August. Die europäische Wirtschaft hat im zweiten Quartal deutlich an Dynamik verloren, erklärt die DekaBank, für das dritte Quartal deuteten die Indikatoren keine Besserung an. Sie erwartet 51,2 Punkte nach 51,5 im Juli.

Freitag, 23. August

16.00 Uhr. USA: Rede Fed-Chef Powell. US-Notenbankpräsident Powell spricht auf dem Symposium der Fed in Jackson Hole zum Thema „Challenges for Monetary Policy"

von: Anna-Maria Borse

19. August 2019, © Deutsche Börse AG

