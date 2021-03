Wochenausblick: Größeres Risikobewusstsein

Die dritte Pandemiewelle und zu erwartende zusätzliche Beschränkungen lassen Anleger vorsichtiger werden. Übergeordnet sehen Charttechniker den DAX weiter im Aufwind.



22. März 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach einer Woche mit frischem Rekord und einem schwächeren Ausklang scheinen Anleger sich zunächst zurückzuhalten. Der DAX startet mit 14.551 Punkten etwas schwächer in den Handel. Vor dem Hintergrund der dritten Pandemiewelle ist unklar, ob es weitere Beschränkungen gibt.

Für Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank bestehen Chancen, dass die jüngsten Pandemie-Lockerungen nicht wieder rückgängig gemacht werden. Mit den Impflieferungen im zweiten Quartal werde man auf dem Weg zur Herdenimmunität einen großen Schritt vorankommen. Bis dahin helfe eine vernünftige Teststrategie, die es zu beschließen gelte.

Heimische Unternehmen gut positioniert

Finanzinvestoren sehen den Konjunkturaufschwung lediglich aufgeschoben, wie Robert Halver feststellt. Die nicht für übertriebenen Optimismus bekannte Zunft gehe von einer breiten Erholung der deutschen Wirtschaft aus. Die Auslandsorientierung vieler Unternehmen schütze vor der inländischen Corona-Misere. Zudem würden die Wirtschaftshilfen im Euroraum bis Ende 2022 verlängert und die EU-Kommission empfehle, die Schuldenobergrenze auch für das kommende Jahr auszusetzen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Halver zufolge zyklische Aktien als Alternative gegenüber den IT-Werten an Bedeutung. Da diese vor allem in Europa und Deutschland zuhause seien, würden DAX und Euro Stoxx an relativer Stärke etwa gegenüber dem technologielastigen Nasdaq gewinnen.

Halver

Kurzfristige Störungen mit einkalkulieren

Bei allem Optimismus täten Investoren nach Ansicht von Beat Thoma von Fisch Asset Management gut daran, die Risiken für die Wirtschaft und die Finanzmärkte nicht ganz aus den Augen zu verlieren. Zum Beispiel könne sinkendes Konsumentenvertrauen aufgrund von Impfstoffproblemen durchaus eine Double-Dip-Rezession nach sich ziehen. Auch eine konjunkturelle Überhitzung, ausgelöst von einer zu starken Stimulierung durch die staatlichen Hilfspakete wäre demnach denkbar.

Generell überwiegen nach Ansicht Thomas derzeit die positiven Treiber. Steigende langfristige Zinsen oder Inflationsraten hätten aber das Zeug, plötzliche Schwankungen und temporäre Korrekturen an den Finanzmärkten auszulösen. Aktienmärkte tendierten zudem bei einem Zinsanstieg ausgehend von einem tiefen Niveau eher zur Schwäche.

DAX zunächst anfällig

Charttechnisch wertet die Helaba den kleinen DAX-Rücksetzer am Freitag als Gewinnmitnahmen. Der Aufwärtsimpuls sei intakt und vonseiten der quantitativen Indikatoren gebe es keine Signale, die auf eine längere Schwächephase hinweisen. MACD und DMI lägen oberhalb ihrer Signallinien und der ADX steige. Eine überkaufte und korrekturbedürftige Marktlage zeige der Stochastic an, der somit zur Vorsicht mahne.

Nach Auffassung von Christoph Geyer geben die Indikatoren derzeit keine Hinweise auf die weitere Entwicklung. Eine Korrektur nach dem Ausbruch aus dem Seitwärtstrend schließt der Commerzbank-Charttechniker für die kommenden Tage nicht aus. Der Bereich um 14.000 Punkte dürfe allerdings in dem Fall gehalten werden, da die Zyklik in den kommenden Wochen eher für steigende Notierungen spreche.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 22. März

Deutschland: Neue Indexzusammensetzungen werden wirksam. So kommen z. B. Siemens Energy in den DAX und Porsche SE in den MDAX.

Mittwoch, 24. März

10.00 Uhr. Euroraum: Einkaufsmanagerindizes März. Die Stimmungsindikatoren der Unternehmen spiegeln die Corona-Entwicklungen und ihre wirtschaftlichen Folgen wider. Während die Industrie auch im März klare Wachstumssignale sendet, leiden die Dienstleister weiterhin spürbar unter der Corona-Pandemie.

Freitag, 26. März

10.00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex März. Die ersten Lockerungen sollten sich nach Ansicht von Analysten in der Lageeinschätzung und den Geschäftserwartungen der ifo-Umfrage wiederfinden. Nach 92,4 Punkten im Vormonat liegt der Konsens für März bei 93,0 Punkten

13.30 Uhr. USA: Private Konsumausgaben Februar. Analysten rechnen mit einem Rückgang, nachdem der Verbrauch zum Jahresbeginn von direkten staatlichen Hilfen für jeden Bürger profitierte.

von: Iris Merker

22. März 2021, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.