Wochenausblick: Gegensätzliche Kräfte

Bilanzen aus den Konzernzentralen und die Effekte des Coronavirus sorgen für ein volatiles DAX-Umfeld.



27. Januar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Eine Flut von Unternehmenszahlen für das vierte Quartal und das Coronavirus lösen an den Aktienmärkten ein Wechselbad der Gefühle aus. Hiesige Standardwerte sieht die LBBW in den kommenden Tagen durchaus anfällig für Rückschläge. Während die Börse in Shanghai als Fieberthermometer für die Marktlage bis einschließlich Donnerstag ausfalle – gehandelt wird dort erst wieder am Freitag - reagierten andere asiatische Aktienbarometer auf höhere Ansteckungszahlen und Todesfälle zum Wochenbeginn mit nachlassenden Notierungen. Der deutsche Aktienindex startete mit 13.374 Punkten in den Handel. Das entspricht einem Minus von gut 1,4 Prozent zum Schlussstand vom Freitag. In der vorherigen Woche war der Index noch bei mit einem neuen Rekordhoch aus dem Handel gegangen.

Medizinische Fortschritte helfen

Panik ist an den Aktienmärkten aber nicht spürbar. Mit großflächigen Abschottungen und Quarantänen reagiert Chinas Regierung im Gegensatz zur SARS-Pandemie der Jahre 2002 und 2003 diesmal professioneller, wie Robert Halver von der Baader Bank feststellt. Peking wolle auf keinen Fall so intransparent und hilflos erscheinen wie damals. Bei der Lösung des Problems unterstützen werde die Medizinwissenschaft. Diese habe in den vergangenen Jahren Sprünge gemacht.

Halver erwartet Corona-bedingt eher temporäre Rückgänge in der chinesischen Reiseindustrie und Touristik. „Wenn man das Virus im Griff hat, wird er als Belastungsfaktor für Wirtschaft und Finanzmärkte auch zügig verschwinden“, vermutet der Stratege. Anlegern rät der Halver, Corona dennoch nicht zu ignorieren. Noch sei das Risiko nicht abschätzbar und deshalb bester Dünger für diffuse Ängste und Gerüchte, was Aktien wiederum zusetzen könne.

Halver

Höhere Kurse möglich

Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank erkennt durchaus Chancen für Gewinne am deutschen Aktienmarkt. Dafür sprächen das gute Momentum der Märkte und eine große Anlegerbereitschaft bei Rückschlägen zuzukaufen. Fraglich sei, ob Donald Trump Strafzölle auf Importgüter aus Europa im Wahlkampf stärker ausschlachten wird. „Das Thema dürfte aber noch länger aktuell bleiben und kann immer wieder zu Verunsicherung führen.“

Vieles ist Wahlkampfgetöse

Hinter den Fassaden werden die Töne nach Ansicht von Halver durchaus versöhnlicher. Nach einer laut Macron „exzellenten Diskussion“ im Rahmen des Weltwirtschaftsgipfels bewertet der Händler die Aufschiebung einer französischen Digitalsteuer für US-amerikanische Social Media-Konzerne bis Dezember 2020 als Fortschritt. Im Gegenzug halte sich Washington mit Zöllen auf französische Güter vorerst zurück. Diese Entwicklung eigne sich durchaus als Basis für weitere Schlichtungen bis hin zu einem Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. „Hinter vorgehaltener Hand wird längst intensiv und konstruktiv verhandelt.“ EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spreche gar von einer Vereinbarung binnen Wochen.

DAX weiter hin und hergerissen

Aus technischer Perspektive wird es mit dem Hin und Her beim DAX nach Meinung von Christoph Geyer zunächst weitergehen. Der Charttechniker der Commerzbank erwartet mindestens einen Test der unteren Trendkanalbegrenzung. Der MACD-Indikator habe eine Divergenz gebildet und der Stochastik-Indikator ein Verkaufssignal. Nach dem schwachen DAX-Wochenstart wäre Geyer von einem Test der Aufwärtstrendlinie im Wochenverlauf nicht überrascht.

Geyer

Positive Unternehmenszahlen könnten stützen

In den USA stehen viele Ergebnisse zum vierten Quartal auf der Agenda. Nicht weniger als 143 der S&P 500-Unternehmen öffnen laut LBBW in den kommenden Tagen ihre Bücher. Neben den Tech-Riesen Apple, Microsoft, Facebook und Amazon nähmen Anleger nach der Krise mit dem 737 Max die Zahlen von Boeing wohl besonders intensiv unter die Lupe. Einblicke in die Bücher deutscher Unternehmen geben unter anderem SAP, die Software AG und die Deutsche Bank.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 29. Januar

20.00 Uhr. USA: Zinsentscheid Federal Reserve. Eine Änderung des geldpolitischen Kurses wäre wohl eine Überraschung. Der US-Leitzins dürfte nach Ansicht der meisten Analysten in der Bandbreite zwischen 1,50 und 1,75 Prozent verharren. Insbesondere mit der Konjunkturlage werde sich Notenbankpräsident Jerome Powell vermutlich zufriede geben, wie Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank meint. Die am Donnerstag anstehenden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2019 würden zwar vermutlich etwas schwächer ausfallen. Die Einleitung eines Kurswechsels sei damit für Powell aber noch nicht gerechtfertigt. Im Laufe des Jahres erwartet Rubia noch zwei Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten.

von: Iris Merker



