Wochenausblick: Furcht vor der zweiten Welle

Anleger sind weiter hin- und her gerissen zwischen der Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle und nicht wenigen Konjunkturdaten, die Hoffnung schöpfen lassen. Aktuell haben wieder die Bären die Oberhand.



29. Juni 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Stimmung bleibt angeschlagen, die hohen Neuinfektionszahlen vor allem in den USA bremsen die Märkte aus. Der Dow Jones hatte am Freitag nur noch knapp über 25.000 Punkte geschlossen, der Anstieg aus dem Juni ist damit dahin.

Der DAX steht nach einem Minus von fast 2 Prozent in der Vorwoche am Montagmorgen bei 12.080 Punkten, nahezu unverändert zum Freitag. „Insgesamt zeigt die Nachrichtenlage, dass die Folgen der Pandemie noch immer herausfordernd für verschiedene Wirtschaftszweige sind“, erklärt Christian Schmidt von der Helaba. Als Beispiele nennt er die Airlines und die Flughafenbetreiber. „Der Hamburger Airport rechnet damit, in diesem Jahr 100 Millionen Euro Verlust einzufahren. Die Rückkehr zum Flug- und Passagieraufkommen der Vor-Corona-Zeit sei nicht vor 2025 zu erwarten.“

„Nur dramatische zweite Infektionswelle mit großen Aktieneinbrüche als Folge“

Laut Robert Halver von der Baader Bank ist weiter mit zwischenzeitlichen Aktienkorrekturen zu rechnen. „Die umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen haben an Furore verloren“, bemerkt Halver, zudem fachten die USA den transatlantischen Handelskonflikt wieder an. „Der US-Präsident wird insbesondere wegen seines Umfragerückstands zu Joe Biden bis zu den Wahlen im November sicher weiterhin mit verunsichernden Schüssen aus der Hüfte auffallen.“ Hinzu kämen zeitweise irritierende Meldungen von der Corona-Front. „Allerdings bedeutet dies nicht das Ende der Erholungsbewegung“, meint Halver. Die Liquiditätshausse, das Fehlen einer veritablen Alternativanlageform und der harte Konkurrenz- und damit Investitionsdruck unter Vermögensverwaltern seien wichtige Stützpfeiler für Aktien. „Nur eine wider Erwarten dramatische zweite Infektionswelle mit umfangreichen Wiederschließungen der Wirtschaft würde große Aktieneinbrüche bewirken.“

„Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen haben an Furore verloren“

„Schon viel an Erholungsfantasie nachvollzogen“

Nach Ansicht von Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank zeigen sich Aktien in einem labilen Umfeld erstaunlich robust, was für Zukäufe großer institutioneller Anleger spreche. Viele hätten die rasante Erholung seit Ende März wohl verpasst und suchten nach Einstiegsgelegenheiten. Doch hätten die Aktienmärkte schon viel an Erholungsfantasie nachvollzogen, Schickentanz rechnet daher kurzfristig mit einer Fortsetzung der Konsolidierung. „Auch aus der nahenden Berichtssaison sind angesichts des Quartals als Tiefpunkt der Geschäftstätigkeit in den USA und Europa kaum große Positivimpulse zu erwarten.“

„Aus Berichtssaison kaum große Positivimpulse zu erwarten“

Charttechnik deutet auf weitere Verluste

Christian Schmidt zufolge wird auch in der neuen Woche beim DAX die 200-Tagelinie bei 12.155 sowie der 144-Tagedurchschnitt bei 11.953 Punkten im Fokus stehen. Dafür spreche auch die Chartkonstellation auf Wochenbasis. „Beim Blick auf die Grafik wird deutlich, dass der Index zum zweiten Mal in Folge mit dem Versuch gescheitert ist, die auf das März-Tief zurückgehende lineare Regression bei 12.560 Zählern sowie das 76,4-Prozent-Fibonacci-Level zu überwinden.“ Außerdem schwäche sich der ADX (Average Directional Movement Index) ab, das Volumen falle seit geraumer Zeit unterdurchschnittlich aus, und insbesondere der Kaladeiscope-Indikator weise eine sehr ausgeprägte Seitwärtsphase auf. „In der Vergangenheit folgten darauf häufig Abwärtsimpulse.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 30. Juni

3.00 Uhr. China: Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juni. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft setzt sich fort, erklärt die DekaBank. Die neuen Corona-Fälle in der Hauptstadt Peking und die darauffolgende Beschränkung hätten sich wohl nicht nennenswert in den landesweiten Zahlen niederschlagen. Wegen der schwachen Auftragslage im Exportsektor wird der Einkaufsmanagerindex aber nur auf 50,5 Punkte geschätzt.

11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise Juni: Die DekaBank geht davon aus, dass die Inflation im Juni wieder auf 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zugenommen hat. Ausschlaggebend hierfür seien höhere Preise von Benzin und Diesel sowie die im Jahresvergleich immer noch kräftige Teuerung bei Lebensmitteln.

Mittwoch. 1. Juli

9.55 Uhr. Deutschland: Arbeitslosenzahlen Juni. Wegen der umfangreichen Kurzarbeit rechnen Ökonomen noch nicht mit deutlich steigenden Zahlen, die Helaba erwartet zum Beispiel nur einen Anstieg von 6,3 Prozent im Mai auf 6,4 Prozent im Juni.

20.00 Uhr. USA: Protokoll der Notenbanksitzung vom 10. Juni.

Donnerstag, 2. Juli

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen Juni. Mit der fortschreitenden Wiedereröffnung von Betrieben dürfte die Beschäftigung der Commerzbank zufolge weiter zugelegt haben, vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe. Für einen Beschäftigungsanstieg spreche auch, dass etwa die Automobilhersteller ihre Werke wieder hochgefahren haben. Außerdem dürfte der Staatssektor wieder Personal eingestellt haben. Die Analysten erwarten daher ein Stellenplus von 4 Millionen und einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 13,3 auf 11,8 Prozent.

Freitag, 3. Juli

USA: Feiertag. Die Märkte bleiben geschlossen wegen Independance Day am 4. Juli.

Von: Anna-Maria Borse

29. Juni 2020, © Deutsche Börse AG

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.