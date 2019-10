Wochenausblick: Es bleibt ungemütlich

Nach den Verlusten behalten die Aktienmärkte nach Ansicht von Analysten ihren Schaukelkurs bei. Von der Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen Washington und Peking erhoffen sich Investoren zumindest teilweise Entspannung.



7. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Aktionäre hatten sich den Monatsauftakt vermutlich anders vorgestellt. Der deutsche Aktienindex verlor bis Freitag 2,8 Prozent und ging mit 12.012 Punkten aus dem Handel. Der deutliche Rückgang der ISM-Einkaufsmanagerindizes drückt augenscheinlich auf die Stimmung. Die große Frage scheint, ob aus einer Erkältung der Wirtschaft eine handfeste Grippe werden könnte.

Wenige Minuten nach Handelsstart steht der DAX mit knapp 12.000 Punkten nahezu unverändert.

Für viele Marktbeobachter würden Fortschritte im Handelskrieg Entspannung an den Börsen bringen. Markus Reinwand von der Helaba verweist in dem Zusammenhang auf den Index für wirtschaftliche und politische Unsicherheit mit seinen Unterkategorien. Dieser belege, dass die Zollkonflikte eine große Bedrohung darstellen. Wichtige Frühindikatoren für den globalen Handel seien noch rückläufig. Das werde sich auf die künftigen Gewinnerwartungen der Unternehmen auswirken.

China und die USA geben Ton an

Vor dem für Donnerstag geplanten Treffen der Regierungschefs aus Washington und Peking werden sich Anleger nach Ansicht von Commerzbank-Analyst Chris-Oliver Schickentanz in ihren Positionierungen eher zurückhalten. Noch sei unklar, ob und inwieweit die Differenzen zwischen den USA und China beigelegt werden können. Das anstehende Spitzengespräch habe zumindest das Potenzial, positive Signale zu liefern.

Laut Helaba sollten die Hoffnungen auf eine baldige Lösung aber nicht zu hoch gehängt werden.

Die NordLB hält eine Teileinigung im Dezember für durchaus machbar. Kompliziertere Reglungen etwa zu geistigen Eigentumsrechten dürften demnach allerdings noch auf sich warten lassen. Eine komplette Beilegung des Konflikts könne die heiße Phase der US-Präsidentschaftswahlen bringen.

Reinwand

Business as usual

Die angekündigten US-Strafzölle auf europäische Produkte sieht Schickentanz im Übrigen als einen Teil normaler und erlaubter Handelspolitik. Die Welthandelsorganisation WTO komme in einem jahrelangen Rechtsstreit zu dem Schluss, dass die EU den Flugzeugbauer Airbus auf verbotene Weise subventioniert habe. Zölle auf Wein, Käse, Flugzeuge und co deuteten aber auf eine alles andere als gute Stimmung zwischen Washington und Brüssel. Folge eine Ausweitung der Strafzölle auf europäische Autos ohne WTO-Mandat hätte man tatsächlich eine Eskalation im Handelskonflikt.

Zinspolitische Signale möglich

Zur Entspannung an den Märkten beitragen könnten derweil die am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Protokolle der Federal Reserve und Europäischen Zentralbank. Es gelte die Sitzungspapiere auf Hinweise möglicher zusätzlicher geldpolitischer Geschenke abzuklopfen. Die BayernLB hält einen weiteren Zinsschritt der US-Zentralbank im Oktober für immer wahrscheinlicher. In den vergangenen Monaten ignorierten viele Aktienanleger konjunkturelle Warnsignale und vertrauten lieber auf die heilenden Kräfte der Geldpolitik wichtiger Notenbanken, wie Schickentanz anmerkt.

Es bleibt stürmisch

Kurzfristig sieht Reinwand kaum Luft für höhere Aktiennotierungen. Vieles deute auf eine Fortsetzung der Schaukelkurse. Zusätzliche geldpolitische Lockerung würde zwar die relative Attraktivität zugunsten von Aktien gegenüber Rentenwerten verschieben. Je höher die konjunkturelle Unsicherheit, desto größer sei aber die Risikoaversion. Anleger wären vermutlich nur dann bereit, Aktienpositionen aufzubauen, wenn zumindest die Aussicht auf eine Wachstumsstabilisierung bestehe. Bislang gäben die Indikatoren dies- und jenseits des Atlantiks dies noch nicht her.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 8. Oktober

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion August. Harte Fakten gibt es zwar für das dritte Quartal noch nicht, für die DekaBank scheint aber schon heute klar, dass es das siebte Quartal der deutschen Industrierezession gewesen sein wird. Der erwartete leichte Anstieg der anstehenden Produktionsdaten von 0,3 Prozent sei nur eine kurze Verschnaufpause, die unter anderem mit einer unterdurchschnittlichen Anzahl von Ferientagen zusammenhänge. Der Konsens liegt bei minus 0,2 Prozent.

Donnerstag, 10. Oktober

14.30 Uhr. USA: Verbraucherpreise September. Die Inflationsrate dürfte sich im Monatsvergleich mit 0,1 Prozent kaum verändert haben. Vor allem die Energiepreise verhinderten einen größeren Anstieg. Die drei kräftigen Steigerungen der Verbraucherpreise ohne Lebensmittel und Energie zuvor sehen Analysten im Zusammenhang mit höheren Zöllen für Einfuhren aus China sowie Nachholeffekten nach schwachen Daten zum Jahresbeginn.

Samstag, 12. Oktober

9:30–17 Uhr: Börsentag in Berlin.

Große Anlegerveranstaltung mit Vorträgen. Weitere Informationen auf boersentag-berlin.de.

Von: Iris Merker, 7. Oktober 2019, © Deutsche Börse AG

