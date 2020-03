Wochenausblick: „Erholung nicht von Breite der Marktteilnehmer getragen“

Die Corona-Pandemie weitet sich aus, von Beruhigung an den Märkten kann noch keine Rede sein. Und der Ölpreis fällt auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren.



30. März 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Auch in der siebten Woche im Zeichen der Corona-Pandemie bleibt die Nervosität hoch. Nun blicken Anleger voller Sorge gen USA, dem neuen Hotspot der Pandemie. Doch auch in Europa ist noch kein Land über den Berg.

Der DAX liegt am Montagmorgen bei 9.600 Punkten nach 9.680 zum Handelsschluss am Freitag. Die vergangene Woche war von heftigen Schwankungen geprägt, am Donnerstag hatte der Index, der gut eine Woche davor noch auf 8.263 Punkte abgestürzt war, sogar die 10.000-Punkte-Marke wieder erreicht.

Ölpreis: Minus von knapp 60 Prozent seit Februar

Auch die Bewegungen am Ölmarkt sind heftig: Der Preis für die Nordseesorte Brent rutschte vergangene Nacht auf unter 25 US-Dollar – den tiefsten Stand seit November 2002. Damit hat sich Öl seit dem 24. Februar um knapp 60 Prozent verbilligt. Hintergrund ist die Nachfrageschwäche wegen der Corona-Pandemie, aber auch der Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über eine Produktionskappung.

Schlechte Nachrichten prägen weiter das Geschehen

Jan Gengel von der Weber Bank geht davon aus, dass sich das Wechselbad der Gefühle in den kommenden Wochen fortsetzen wird. Das Umfeld für Risikoanlagen werde daher kurzfristig höchst unsicher bleiben. „Nach wie vor prägen Nachrichten über Konsumeinbrüche, Werksschließungen, Kurzarbeit oder gar Entlassungen das Geschehen, die Ausblicke der Unternehmen fallen sehr negativ aus“, stellt der Portfoliomanager fest. Voraussetzung für eine Erholung bleibe ein Abklingen der Pandemie in den kommenden Wochen – oder zumindest die Aussicht darauf. Dann könne es aber auch zu einer sehr schnellen Erholung an den Märkten kommen. „Insbesondere die enormen Staatshilfen und die Liquiditätsbereitstellungen der Notenbanken dürften einen Aufschwung unterstützen.“

Rückläufige Umsätze kein gutes Zeichen

Christoph Geyer, technischer Analyst der Commerzbank, weist darauf hin, dass die Umsätze seit der Bodenbildung in der vergangenen Woche rückläufig sind. „Dies bedeutet, dass die Erholungsbewegung nicht von der Breite der Marktteilnehmer getragen wurde.“ Daher seien Abschläge möglich. „Insgesamt besteht aber eine gute Chance auf eine ausgeprägtere Bodenbildung.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 31. März

11.00 Uhr. Eurozone: Verbraucherpreise März. Laut Helaba werden die Preise eher unspektakulär ausfallen. Niedrigere Energiekosten aufgrund des Ölpreiseinbruchs drückten die Inflation, hoch blieben unterdessen die Kosten für frische Lebensmittel. Aufgrund fehlender Erntehelfer und Problemen in der Logistik werde sich dieser Trend verstärken. Für Deutschland erwartet die Bank eine Inflationsrate von 1,5 Prozent und für die Eurozone von nur 1 Prozent.

Mittwoch, 1. April

3.45 Uhr. China: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März. Laut DekaBank wird China aufgrund von Störungen der Lieferketten und des Einbruchs der Weltwirtschaft auch in den kommenden Monaten nicht vollständig zur Normalauslastung zurückkehren. Für den Einkaufsmanagerindex im März prognostiziert die Bank aber einen deutlichen Anstieg.

16.00 Uhr. USA: ISM Index verarbeitendes Gewerbe März. Die bereits veröffentlichten regionalen Umfragen der New York Fed und der Philadelphia Fed im verarbeitenden Gewerbe sind geradezu dramatisch eingebrochen, erklärt die Commerzbank. Sie erwartet für den ISM Index ein nicht ganz so deutliches Minus, prognostiziert aber immer noch einen Rückgang von 50,1 auf 42 Punkte.

Freitag, 3. April

14.30 Uhr. USA: Arbeitsmarktbericht März. Die DekaBank rechnet lediglich mit einem Rückgang der Beschäftigtenzahl um 200.000. Allerdings sei der Bericht in den ersten beiden März-Wochen erhoben worden, als die US-Wirtschaft noch kaum vom Virus befallen war. Im April werde der Beschäftigungsabbau weitaus ausgeprägter ausfallen.

Von: Anna-Maria Borse



