Wochenausblick: Endlich wieder 13.000 Punkte

Am Freitag hatte der DAX die runde Marke noch knapp verfehlt, jetzt ist es aber so weit. Ein Grund: Konjunkturell sieht es in den USA und China doch besser aus als befürchtet.



4. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Erstmals seit Juni 2018 liegt der DAX wieder über der 13.000 Punkte-Marke, aktuell sind es 13.047 Zähler. Damit rückt auch das Allzeithoch von 13.596,89 Punkten immer näher.

Gute Konjunkturdaten wie der chinesische Einkaufsmanagerindex und der US-Arbeitsmarktbericht hatten bereits am Freitag für gute Laune an den Börsen gesorgt und den DAX auf in der Spitze 12.992 Punkte getrieben. Der S&P 500 erreichte sogar ein historisches Hoch von 3.066 Punkten. In Asien legten die Indizes zum Wochenstart überwiegend zu, in Japan wird heute nicht gehandelt.

Vorerst keine US-Zölle auf Autos aus EU?

Auch in Sachen Handelsstreit gibt es positive Signale: US-Handelsminister Wilbur Ross sprach am Wochenende von großen Fortschritten bei den Verhandlungen mit China. Er sieht keinen vernünftigen Grund, warum ein „Phase-1-Handelsabkommen" nicht in diesem Monat abgeschlossen werden könne. Außerdem will die US-Regierung offenbar vorerst auf Strafzölle für Autos aus der EU verzichten.

„Zahlen durchwachsen, aber nicht wirklich schlecht“

Die bisher veröffentlichten Unternehmenszahlen zum dritten Quartal sind laut Jan Gengel von der Weber Bank eher durchwachsen, aber nicht wirklich schlecht. „Die Aktienmärkte scheinen eine ähnliche Interpretation zu haben“, bemerkt der Portfoliomanager mit Blick auf die trotz aller Widrigkeiten steigenden Kurse an zahlreichen Börsen. Sicherlich wirkten hier bereits die erwarteten Liquiditätsströme der Notenbanken. „Für einen nachhaltigen, fortgesetzten Aufschwung ist jedoch auch eine Verbesserung der Fundamentaldaten erforderlich.“

„Begrenzungen auf Oberseite verlassen“

Charttechnisch befindet sich der DAX laut Christian Schmidt von der Helaba in einer kleinen Konsolidierungsformation mit den Begrenzungen bei 12.780 und 12.992 Zählern. „Heute besteht die Chance, dass diese auf der Oberseite verlassen wird, wenngleich angemerkt werden muss, dass der letzte Kursanstieg mit unterdurchschnittlichem Handelsvolumen und verschiedenen negativen Divergenzen einherging.“ Auch der langfristige MACD befinde sich seit dem 28. Oktober im Rückwärtsgang. Gelinge der Sprung, würden zunächst die Marken von 13.080 und 13.122 Zählern in den Fokus rücken.

Unterdessen geht die Berichtssaison weiter, hierzulande legen in dieser Woche unter anderem Vonovia, Adidas, BMW, Wirecard, Deutsche Telekom, HeidelbergCement, Siemens, Lufthansa, Münchener Rück und Allianz ihre Zahlen für das dritte Quartal offen.

Schmidt

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Mittwoch, 6. November

8.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge September. Stimmungsindikatoren für die Industrie zeigen im Trend trotz der jüngsten leichten Anstiege immer noch eindeutig nach unten, bemerkt die Commerzbank. Darum gehen die Analysten davon aus, dass die Aufträge in den kommenden Monaten eher noch zurückgehen werden. Für den September erwarten sie einen im Vergleich zum Vormonat unveränderten Wert (Konsens: +0,5 Prozent),

Donnerstag, 7. November

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion September. Nach dem überraschenden Anstieg im August sind die Zahlen für September nach Ansicht der DekaBank wohl wieder rückläufig. Die äußerst schwache Auftragsentwicklung hinterlasse ihre Spuren auch in der industriellen Erzeugung.

13.00 Uhr. Großbritannien: Zinsentscheid der Bank of England. Laut DekaBank hat die Bank of England noch keinen Grund, ihre Geldpolitik zu ändern. Allerdings müsse sie zunehmend abwägen, inwiefern in der langen Wartezeit auf den Brexit ein tieferer Leitzins angebracht wäre, um die mit der Brexit-Unsicherheit verbundene Wirtschaftsabschwächung abzumildern.

von: Anna-Maria Borse



