Wochenausblick: „Eins-a-Perspektiven“ für den DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach Ansicht vieler Analysten winken diese Woche neue Rekorde an den Börsen. Andere warnen vor negativen Folgen für deutsche Unternehmen durch Produktionseinschränkungen in China.



17. Februar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Zahl der Coronavirus-Fälle steigt und steigt – doch an den Börsen wird das mit Schulterzucken quittiert. „An den Aktienmärkten scheint das Thema fast schon abgehakt zu sein“, kommentiert Markus Reinwand von der Helaba.

An den chinesischen Festlandsbörsen sind die Kurse zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit über zwei Wochen geklettert. Der DAX liegt am Montagmorgen bei 13.767 Punkten, nachdem vergangene Woche ein neues Allzeithoch von 13.790,20 Zählern erreicht worden war. Auch die Wallstreet jagt von Rekord zu Rekord.

Jahresziel von 14.000 Zählern

Martin Utschneider von Donner & Reuschel spricht von „Eins-a-Perspektiven“ für den DAX in diesem Jahr. „Chinesische Wissenschaftler äußerten sich positiv, es soll wohl bald ein neuer Impfstoff flächendeckend eingesetzt werden können“, erklärt der Charttechniker mit Blick auf das Virus. Zudem stelle Chinas Zentralbank Milliardenbeträge zur Bekämpfung zur Verfügung. Auch die Möglichkeit einer Zinssenkung stehe im Raum. Donner & Reuschel hält daher am Jahresziel von 14.000 Punkten fest. „Allerdings kann ‚Kaufpanik‘ auch ganz schnell wieder zu ‚Verkaufspanik‘ werden“, bemerkt Utschneider.

Utschneider

„15.300 Punkte dieses Jahr möglich“

Laut Christian Henke von IG ist mit Überwindung des Allzeithochs vom Januar 2018 und des Jahreshochs vom 22. Januar 2020 der charttechnische Knoten geplatzt. Zwar könne das Coronavirus die Finanzmärkte jederzeit weiter belasten, doch der Anlagenotstand bleibe. „Dank der weiterhin ultralockeren Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks könnten Aktien unverändert beliebt bleiben“, erklärt der technische Analyst. Nächstes Etappenziel sei die psychologische Zahl bei 14.000 Punkten. „Unter Berücksichtigung der historischen Volatilität lässt sich für das Börsenjahr 2020 sogar ein Kursziel für den DAX von 15.300 Zählern ableiten.“ Ein weiteres wichtiges Event sei in diesem Jahr die US-Präsidentschaftswahl. „Wahljahre sind bekanntlich gute Jahre für die Finanzmärkte.“

„Solange Epidemie sich weiter ausbreitet, überwiegen Abwärtsrisiken.“

„Eine realistische Betrachtung lässt nur den Schluss zu, dass uns die Ausbreitung des Coronavirus auch in den nächsten Wochen Sorgen bereiten wird“, meint unterdessen Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Die fehlende Transparenz der chinesischen Behörden drohe, zu verstärktem Misstrauen zu führen und nicht zur gewünschten Beruhigung. „Möglich ist, dass deutsche Firmen von den Produktionsausfällen in China insofern profitieren, als dass sie mehr Aufträge erhalten und die Geldpolitik weltweit länger expansiv bleibt.“ Wahrscheinlicher sei aber, dass es auch bei deutschen Firmen zu belastenden Produktionseinschränkungen komme, da viele Zulieferketten unterbrochen würden. „Solange die Epidemie sich weiter ausbreitet, überwiegen die Abwärtsrisiken.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Die Berichtssaison hierzulande ist im vollem Gange, in dieser Woche legen unter anderem Deutsche Börse, HeidelbergCement, Deutsche Telekom, Fresenius, FMC sowie die Allianz ihre Bücher offen.

Montag, 17. Februar

USA: Presidents Day. US-Märkte bleiben geschlossen

Dienstag, 18. Februar

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen Februar. Laut DekaBank mehren sich die Anzeichen für längere Produktionsstopps in China, was zu Lieferengpässen und konjunkturellen Behinderungen führen dürfe. Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien daher im Februar nach drei kräftigen Anstiegen in Folge wohl wieder gesunken.

Mittwoch, 19. Februar

20.00 Uhr. USA: Protokoll der Fed-Sitzung vom 28./29. Januar 2020.

Freitag, 21. Februar

10.00 Uhr. Eurozone: Einkaufsmanagerindex Februar. Die Stimmungsindikatoren haben in den vergangenen Monaten auf eine konjunkturelle Stabilisierung hingedeutet, erklärt die DekaBank. Insbesondere die problematische Entwicklung in der Industrie scheine ihren Boden zu finden. Allerdings sei für den Februar mit einem vorübergehenden Dämpfer durch das Coronavirus zu rechnen.

Von: Anna-Maria Borse

17. Februar 2020, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.