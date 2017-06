Wochenausblick: DAX zum Wochenschluss fester. Fed, ZEW und Verfallstag im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

13.6.: Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juni

14.6.: China – Industrieproduktion, Mai

14.6.: Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, April

14.6.: USA – Verbraucherpreise, Mai

14.6.: USA – Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), – Begleittext zum Zinsentscheid und Konjunkturprojektion (20:00), PK (20:30)

15.6.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis 10. Juni

15.6.: USA – Industrieproduktion, Mai

15.6.: USA – Industrieindex Philly Fed, Juni

16.6.: Großer Verfallstermin





Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 54,29 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 93,76 8,00 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,51 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 18,49 8,00 Open End

in der zurückliegenden Woche standen zahlreiche wichtige Termine an – allen voran die EZB-Sitzung und die Parlamentswahlen in Großbritannien. Entscheidende Impulse für den Gesamtmarkt konnten sie jedoch nicht liefern. So pendelten DAX®, MDAX®, TecDAX® und Euro Stoxx® 50 im Bereich der Vorwoche. Einzelwerte wie(positive Aussagen zum Geschäftsverlauf von CEO Carsten Spohr), die Versorgerund(Entscheidung zur Brennelementesteuer),(positive Analystenkommentare) und(Präsentation der neuen Konzernstrategie) konnten derweil deutlich zulegen. Überdurchschnittlich stark präsentierte sich zudem der europäische Bankenindex Euro Stoxx Banks (Price-) Index In der kommenden Woche stehen erneut zahlreiche Termine ein. Besonders im Fokus steht die Notenbanksitzung der US-Fed sowie der große Verfallstermin am Freitag. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf den Automobilsektor, Deutsche Lufthansa und Gerry Weber.Die Deutsche Lufthansa wird zu Wochenbeginn Verkehrszahlen für Mai veröffentlichen. Einen Tag später folgt Fraport. Im weiteren Verlauf der Woche werdenundZahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem ladenundzur Hauptversammlung. Am Ende der Woche wird ferner der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Zulassungen bekanntgeben.Titel wie Allianz Fresenius und Münchener Rück bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick aufwerfen.Widerstandsmarken: 12.800/12.870/13.080 Punkte Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.550/12.670/12.700/12.740 Punkte Der DAX® gelang der Ausbruch über 12.740 Punkte. Im weiteren Verlauf schob sich der DAX® an die Widerstandsmarke von 12.800 Punkten nach oben. Hier verließ die Käufer jedoch der Mut. Solange die Unterstützung bei 12.740 Punkten hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.870 Punkte. Betrachtungszeitraum: 16.05.2017 – 09.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 09.06.2011 – 09.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.06.2017; 16:38 UhrQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 08.06.2017; 16:40 UhrDie Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.Weitere aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen und Investmentideen im