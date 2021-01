Wochenausblick: DAX steigt über 14.000. Öl steigt – Gold fällt!

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Feuerwerkskörper blieben an Silvester am Boden. Dafür zündeten die Börsianer in der ersten Woche des Jahres ein Kursfeuerwerk. DAX® & Dow® markierten neue Allzeithochs. Themenindizes wie der Global Hydrogen legte gar zweistellig zu. Mit der bevorstehenden Amtsübernahme von Joe Biden, der Brexit-Vereinbarung und dem Start der Corona-Impfungen in vielen Ländern treibt nun die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung die Märkte an.

„Risk on“ bedeutete, dass viele Investoren von sicheren Anleihen in riskantere Anlageklassen umgeschichtet haben. Dies spiegelte sich in einem Anstieg der Renditen wider. So verbesserte sich die Rendite langfristiger Bundesanleihen um sechs Stellen auf Minus 0,52 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere sogar um 15 Stellen auf 1,1 Prozent. Auch bei den Edelmetallen hinterließen die Umschichtungen deutliche Spuren. Der Goldpreis brach in der zweiten Wochenhälfte auf 1.860 US-Dollar und Silber auf 25,80 US-Dollar ein. Einer der Gewinner einer möglichen Konjunkturerholung ist der Ölpreis. Entsprechende Spekulationen sowie die geplanten Förderkürzungen seitens der OPEC+-Staaten trieben den Preis für das schwarze Gold kräftig nach oben.

Unternehmen im Fokus

Mehr als zwei Drittel der DAX®-Titel startete mit einem Wochenplus ins neue Jahr. Zu den größten Gewinnern zählten dabei die Aktien von HeidelbergCement und RWE, die jeweils zweistellig zulegten. Auf der Verliererseite standen derweil Autowerte wie BMW und VW. In der zweiten Reihe war K+S der Star der Woche. Eine positive Studie zum Düngemittelmarkt war dabei ein wichtiger Katalysator für die Aufwärtsbewegung. Besonders gefragt waren zudem die Aktien von Siemens Energy sowie Stahlwerte wie Salzgitter und ThyssenKrupp.

Kommende Woche findet die vielbeachtete Consumer Electronics Show statt.

China – Verbraucherpreise

Deutschland – VDMA, Auftragseingang für November

Europa – Industrieproduktion

Frankreich – Verbraucherpreise, Dezember

USA – Verbraucherpreise

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 9. Januar

USA – Empire State Index, Januar

USA – Einzelhandelsumsatz, Dezember

USA – Industrieproduktion, Dezember

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Januar

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 14.100/14.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.780/13.900/14.000/14.030 Punkte

In der zweiten Wochenhälfte übernahmen die Bullen das Zepter und trieben den DAX® über 14.000 Punkte. Zum Handelsschluss bröckelten die Tagesgewinne zwar etwas. Gelingt der Ausbruch über 14.100 Punkte besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 14.430 Punkte. Unterhalb von 14.030 Punkten muss hingegen mit einem Rücksetzer bis 13900 oder gar 13.780 Punkte gerechnet werden.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR2LJ4 3,71 10.700 15.000 17.06.2021 DAX® Index HR2LQF 4,41 11.100 14.700 18.03.2021

Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.01.2021; 17:43 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX steigt über 14.000. Öl steigt – Gold fällt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).