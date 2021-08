Wochenausblick: DAX mit starker Woche. Inflationsdaten und Datenreigen im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine freundliche Woche an den Aktienmärkten liegt hinter uns. Katalysatoren waren gute Wirtschaft- und vor allem gute Unternehmenszahlen mit reihenweise Anhebungen der Geschäftszielen für das Gesamtjahr. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von 1,5 Prozent. In der kommenden Wochen stehen in Europa noch zahlreiche Unternehmensdaten sowie Inflationszahlen aus Europa und den USA an. Es könnte also etwas unruhiger werden.

Zum Wochenschluss kamen die Rentenmärkte mehrheitlich unter Druck. Entscheidende Impulse kamen dabei vom unerwartet starken Arbeitsmarktsmarktbericht der US-Regierung. So stieg die Rendite 10jähriger US-Anleihen auf knapp 1,3 Prozent. Das Wochentief lag bei 1,13 Prozent. Marktteilnehmer an den europäischen Anleihemärkten nahmen die Daten ebenfalls zum Anlass für Gewinmitnahmen und drückten dabei die Renditen leicht nach oben. Zu den größten Verlierern des Arbeitsmarktberichts zählten allerdings die Edelmetalle Gold und Silber, die zum Wochenschluss deutlich unter Druck gerieten. Nach den Verlusten in der ersten Wochenhälfte mündete der Ölpreis zum Wochenschluss in eine Bodenbildung. Dabei setzte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil im Bereich von 71 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Wochen standen im DAX® vor allem die Aktien von Infineon, Merck und Siemens nach überraschend guten Quartalszahlen hoch im Kurs. Dass Unternehmensnachrichten in den vergangenen Tagen den Ausschlag für Gewinne beziehungsweise Verluste gaben, zeigte sich auch bei den einzigen drei Wochenverlierern im DAX® – Allianz (Streit mit Hedgefonds), Bayer (schwache Zahlen) und BMW (vorsichtiger Ausblick). In der zweiten Reihe fielen vor allem die Aktien von Aixtron, CompuGroup, SMA Solar und Varta mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Anleger in den USA hatten einmal mehr Technologietitel auf dem Einkaufszettel. Auffällig gut präsentierten sich dabei Halbleiteraktien wie AMD, Micron Technologies und Nvidia sowie die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der Stoxx® 600 Europe Banks Index und der Stoxx® 600 Europe Oil & Gas Index.

Aus Europa stehen kommende Woche (finale) Daten von Alstria Office, BioNTech, Brenntag, Deutsche Telekom, Deutsche Wohnen, E.On, Evotec, Freenet, Hapag Lloyd, Henkel, K+S, Klöckner, Lanxess, Munich Re, Nordex, Porsche, RWE, Salzgitter, SNP Schneider-Neureither, Talanx, ThyssenKrupp, Varta und Wacker Neuron zur Veröffentlichung an. In den USA haben die meisten Unternehmen ihre Zahlen zum zurückliegenden Quartal bereits vorgelegt. In der nächsten Woche veröffentlichen nur noch Coca Cola, eBay und Walt Disney.

Wichtige Termine

SAMSTAG, 7. AUGUST

China – Außenhandel, Juli

MONTAG, 9. AUGUST

China – Erzeugerpreise, Juli

China – Verbraucherpreise, Juli

Deutschland- Außenhandel, Juni

Deutschland – Sentix Konjunkturindex, August

DIENSTAG, 10. AUGUST

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

USA – Produktivität Q2 vorläufig

MITTWOCH, 11. AUGUST

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Juli, endgültig

USA – Verbraucherpreise, Juli

DONNERSTAG, 12. AUGUST

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Juni

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. August

USA – Erzeugerpreise, Juli

FREITAG, 13. AUGUST

Frankreich – Arbeitslosenquote ILO, Q2

Frankreich – Verbraucherpreise, Juli endgültig

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Juni

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, August vorläufig

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.475/15.510/15.600/15.660/15.750 Punkte

Zum Wochenschluss kratzte der DAX® an der Marke von 15.800 Punkten. Dann verließ eine Anleger jedoch scheinbar der Mut. Und so sank der Index bis Handelsschluss auf 15.760 Punkte. Der Aufwärtstrend bleibt damit dennoch weiter intakt und somit die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsentwicklung bestehen. Unterhalb von 15.750 Punkten, könnte eine Konsolidierung bis in den Bereich von 15.660 Punkten erfolgen. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Marke Morgenluft wittern.

Betrachtungszeitraum: 21.07.2021– 06.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

untere Barriere in Punkten

obere Barriere in Punkten

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR5TFV

3,26

12.200

16.000

16.09.2021

DAX® Index

HR7UVT

6,87

14.400

16.400

16.09.2021



Betrachtungszeitraum: 07.08.2014– 06.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

