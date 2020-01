Wochenausblick: DAX mit starkem Jahresstart. Tech-Aktien und Berichtssaison im Fokus!

Die Aktienmärkte präsentierten sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich freundlich. Zu den stärksten Aktienindizes zählten der DAX®, TecDAX® und der Scale®30 Index mit einem Wochenplus von jeweils mehr als 1,8 Prozent. Der DAX® näherte sich damit dem Allzeithoch und die USA-Barometer markierten ein neues Allzeithoch. Zu den auffälligsten Branchen- und Nischenindizes zählten der European Biotech Index und der Solactive® European Merger & Acquisitions Index.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen im Wochenverlauf leicht nach oben. So schloss die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei minus 0,23 Prozent. Die Edelmetalle zeigten in der zurückliegenden Woche deutliche Schwankungen. Zum Wochenschluss stabilisierten sich der Goldpreis bei 1.560 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis oberhalb der Marke von 18 US-Dollar. Öl gab in der zweiten Wochenhälfte deutlich nach. Der Preis für ein Barrel Brent Crude sackte bis Wochenschluss auf USD 65,30.

Unternehmen im Fokus

In der ersten vollen Handelswoche des neuen Jahres präsentierten sich die im DAX® notierten Deutsche Bank, Merck und RWE mit Zugewinnen von jeweils über sechs Prozent überdurchschnittlich gut. Bei RWE wird auf eine Milliardenhilfe für den Kohleausstieg spekuliert. Die Aktie erreicht zum Wochenschluss das Niveau von Ende 2014. Merck profitierte von positiven Analystenkommentaren und Fortschritten beim Krebsmittel Bavencio. Bei den Nebenwerten fielen die Aktien des Halbleiterausrüsters Aixtron, des Biotechkonzerns Morphosys, des Softwareentwicklers Nemetschek, des Herstellers von Wechselrichtern SMA Solar und des Telekomkonzerns United Internet mit deutlichen Wochengewinnen auf. Dabei halfen vor allem positive Analystenkommentare. Deutliche Kursverluste musste derweil der Batteriehersteller Varta hinnehmen. In den USA standen vor allem Technologieaktien hoch im Kurs. Alphabet, Apple und Tesla markierten dabei ein neues Allzeithoch. Beyond Meat drehte nach einer Bodenbildung bei 75 USA deutlich nach oben und näherte sich der 100 Dollarmarke.

Nächste Woche wird die Berichtssaison eingeläutet so melden aus Europa unter anderem Beiersdorf, Hella, Richemont sowie Südzucker und aus den USA Alcoa, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo. Metro meldet Zahlen zum Weihnachtsgeschäft und der europäische Automobilverband gibt Zahlen zu den Pkw-Zulassungen bekannt. Die Deutsche Lufthansa und Fraport veröffentlichen kommende Woche Verkehrszahlen für Dezember.

Japan – Märkte sind Montag geschlossen

China – BIP, Q4

China – Industrieproduktion, Dezember

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Dezember

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, November

USA – Verbraucherpreise, Dezember

USA – FED veröffentlicht Beige Book

USA – Industrieindex Philly Fed, Januar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 11. Januar

USA – Industrieproduktion, Dezember

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.596/13.650 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.070/13.300/13.430 Punkte

Der DAX® steuerte im Wochenverlauf das Allzeithoch an. Allerdings ging dem Index vorzeitig die Puste aus. Zum Wochenschluss pendelte sich der Index im Bereich von 13.500 Punkten ein. Auf der Unterseite findet der Index im Bereich von 13.400 Punkten eine gute Unterstützung. Auf der Oberseite bremst noch das Allzeithoch. Kommende Woche stehen einige Wirtschaftsdaten an. Zudem startet die Berichtssaison. Möglicherweise liefern sie signifikante Impulse.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6VK6 6,06 9.000 14.000 19.03.2020 DAX® HX773Q 7,78 9.400 14.200 19.03.2020

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 10.01.2020; 17:43Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

