Wochenausblick: DAX stabilisiert sich oberhalb 12.000. Ifo, Brexit und Daimler im Fokus!

27.03.: Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, März

28.03.: USA – Verbrauchervertrauen, März

29.03.: Großbritannien stellt voraussichtlich den Antrag zum Brexit

30.03.: Deutschland – VDMA, Auftragseingang für Februar

30.03.: USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 25. März

31.03.: China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, März

31.03.: Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, März





Aixtron – charttechnischer Hammer gefolgt von einem Ausbruch über 10-Tage-Durchschnittslinie

Metro – Reversal über die 10-Tage-Durchschnittslinie

Uniper – neues Allzeithoch

Vonovia – Signalisiert Trendwende. Ausbruch über 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie





Zum Wochenschluss kratzte der DAX® noch einmal an der 12.100 Punktemarke. Im Vergleich zur Vorwoche mussten die Aktienbarometer allerdings leichte Verluste hinnehmen. Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump zum Gesetz seiner Gesundheitsreform schürte erneut Unsicherheit unter den Anlegern. Zudem steht in der kommenden Woche voraussichtlich der Antrag auf den Brexit an. Auch hier ist der Ausgang noch nicht absehbar. Mehrheitlich gute Unternehmensergebnisse und positive Ausblicke sowie robuste Konjunkturdaten sind derzeit die Stütze der Finanzmärkte. Dies zeigt sich nicht nur an den Aktienmärkten. Die Anleihenrenditen deutscher und US-Amerikanischer langfristiger Anleihen haben sich im Wochenverlauf ebenfalls stabil präsentiert.Stark zeigte sich in den zurückliegenden Handelstagen derweil der Goldpreis und der-Wechselkurs. Anleger sollten in der nächsten Woche Euro/britisches Pfund und Euro/japanischer Yen-Wechselkurs im Auge behalten. Zum Wochenschluss formierte sich jeweils ein bullish engulfing. Hier könnte es also nächste Woche zu einer technischen Gegenbewegung kommen.In der kommenden Woche stehen neben dem ifo-Geschäftsklimaindex und Chinas Einkaufsmanagerindex noch zahlreiche weitere Wirtschaftsdaten an. Einmal mehr konnte sich der spanischegegen den Trend stellen und rund 0,6 Prozent gegenüber der Vorwoche zulegen. Der Markt könnte auch kommende Woche im Fokus stehen. Nebenwerte wieundlegen zudem Geschäftszahlen für 2016 vor underöffnet die Hauptversammlungssaison.In der abgelaufenen Woche zählten die DAX®-Aktien(profitiert von starken Zahlen des Konkurrenten AMD, plant Ausweitung der Investitionen) sowie die Versorgerund(positive Analystenkommentare) gegen den Trend deutlich zulegen. Auf der Verliererseite standen(Kapitalerhöhung) und. In der zweiten Reihe fielen unter anderem(positive Geschäftsaussichten für 2017),(Busch Gruppe gibt Übernahmeplan auf),und(positive Analystenkommentare) mit deutlichen Wochengewinnen auf.Konmende Woche werden unter anderemundihre Geschäftsberichte veröffentlichen. Zudem lädtzur Hauptversammlung.Zahlreiche Titel wie BASF Merck und Siemens bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick aufwerfen.Widerstandsmarken: 12.060/12.100/12.170 Punkte Unterstützungsmarken: 11.725/11.800/11.860/11.930/11.980 Punkte Der DAX® schielte im Wochenverlauf mehrmals über die 12.100 Punktemarke. Unterstützung findet das Aktienbarometer bei 12.000/12.050 Punkten. Solange diese Zone nicht signifikant unterschritten wird besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf das Jahreshoch von 12.170 Punkten. Die Bären dürften frühestens unter 11.940 Punkten wieder das Ruder übernehmen.Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.