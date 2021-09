Wochenausblick: DAX schwächelt zum Wochenschluss. Biotech und „grüne Aktien“ gefragt!

Die abgelaufene Woche war von jede Menge Lethargie unter den Investoren geprägt. Weder Wirtschaftsdaten noch Unternehmensdaten konnten signifikante Impulse setzen. Die Bilanz unter den europäischen Aktienbarometer sind dennoch recht unterschiedlich aus. Während Standardwerteindizes wie der EuroStoxx®50 und CAC®40 dennoch leicht zulegen konnten, büßte der DAX® rund ein halbes Prozent gegenüber der Vorwoche ein.

Am Montag sind die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen. Der Wochenauftakt könnte also lethargisch weitergehen. In der zweiten Wochenhälfte steht die EZB-Zinsentscheidung an. Sie könnte (bereits im Vorfeld) für größere Schwankungen sorgen.

Die hohen Inflationsraten und die Verunsicherung im Vorfeld der EZB-Sitzung brachte den europäischen Anleihemarkt in der zurückliegenden Woche etwas unter Druck. Die Aufwärtsdynamik der Renditen ließ jedoch im Wochenverlauf spürbar nach. In der kommenden Woche richtet sich der Fokus vor allem auf die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag.

In den USA blieb der Rentenmarkt derweil ruhig und gab den Edelmetallen zum Wochenschluss positive Impulse. So stieg der Goldpreis am Freitag über ein Prozent und erreichte mit 1.830 US-Dollar das Julihoch. Der Silberpreis sprang am Freitag knapp vier Prozent nach oben! Von diesem Trend konnte der Ölpreis nicht partizipieren. Die Unsicherheiten rund um die Ausweitung der Ölproduktion seitens der OPEC+ Staaten sind von Tisch. Wie vereinbart wird die Ölproduktion in den kommenden Monaten schrittweise erhöht und bremst den Ölpreisanstieg damit aktuell aus.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche verbuchte ein Großteil der DAX®-Titel Verluste gegenüber dem Vorwochenschlussstand. Besonders unter die Räder gerieten die Anteilsscheine von Deutsche Telekom, Münchener Rück und Vonovia. Bei der Münchener Rück belastete vor allem Hurrikan Ida. Zu den wenigen DAX®-Gewinnern zählten Delivery Hero sowie Siemens Energy. In der zweiten Reihe fielen unter anderem die Aktien von ADVA Optical, Lanxess, ProSiebenSat.1 und Sartorius mit deutlichen Kursgewinnen auf. Sartorius gilt als Aufstiegskandidat in den DAX®. ADVA Optical ist Ziel einer Übernahme.

Kommende Woche öffnet die Automobilmesse IAA Mobility 2021 ihre Pforten. Im Fokus stehen dabei neben Automobilhersteller wie BMW, Daimler und VW vor allem Unternehmen aus den Bereichen autonomes Fahren und E-Mobilität. Zudem veröffentlichen Dermapharm und Oracle Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Das Handelsblatt lädt zum Banken-Gipfel. Damit rücken die Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank in den Fokus der Investoren.

Biotech und „Grüne Aktien“ gefragt

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes in der abgelaufenen Woche zählten der BAT-Index mit den chinesischen Technologie-Unternehmen Baidu, Alibaba und Tencent, der European Biotech Index und der Deutsche Aufsteiger Index. Chinas Technologies-Riesen kamen in den zurückliegenden Wochen stark unter Druck. Auslöser war eine zunehmende staatliche Regulierung. In der zurückliegenden beiden Wochen konnten sich einige Titel jedoch wieder etwas erholen. Der Trend ist allerdings noch abwärtsgerichtet. Der Biotech-Index profitierte von neuen Spekulationen über neue Impfstoffe und Impfanwendungen und Übernahmen. Weitere Informationen finden Sie hier. Am heutigen Freitag Abend gibt die Deutsche Börse die Aufstiegskandidaten für den DAX®, MDAX®, SDAX® und TecDAX® bekannt. Dies kann zum Auftakt in die neue Woche die betroffenen Aktien und den Deutsche Aufsteiger Index bewegen. Der Index umfasst 12 Aufstiegskandidaten und wird vierteljährlich angepasst. Hoch im Kurs standen bei den Investoren allerdings auch „grüne Themen“ wie es beispielsweise an der positiven Wochenentwicklung des Global Anti Plastic Index abzulesen war. Weitere Informationen dazu, gibt es kommende Woche auf dem onemarkets Blog.

Wichtige Termine

MONTAG, 6. SEPTEMBER

Deutschland – Auftragseingang Industrie, Juli vorläufig

Deutschland – Sentix Konjunkturindex, September

USA – Börsen sind feiertagsbedingt geschlossen

DIENSTAG, 7. SEPTEMBER

China – Außenhandel, August

Deutschland – Industrieproduktion, Juli

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Europa – BIP Euro-Zone Q2, zweite Schätzung

MITTWOCH, 8. SEPTEMBER

USA – FED veröffentlicht Beige Book

DONNERSTAG, 9. SEPTEMBER

China – Verbraucherpreise, August

China – Erzeugerpreise, August

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 4. September

FREITAG, 10. SEPTEMBER

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex August, endgültig

Frankreich – Industrieproduktion, Juli

USA – Erzeugerpreise, August

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.800/15.870/15.890/15.980/16.025 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.635/15.710/15.760 Punkte

Zum Wochenschluss sackte der DAX® zeitweise auf 15.700 Punkte ehe einige Bullen den Dip zum Einkauf vor dem Wochenende nutzten. Die abgelaufene Woche war von zahlreichen – teils größeren – Ausschlägen geprägt. Dieser Trend dürfte sich in der nächsten Woche zunächst vorsetzen. Ohne die Wall Street fehlen am Montag Impulse. Zudem sorgt der Zinskurs der EZB für Spannung. Oberhalb von 15.870 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Solange die Marke von 15.800 Punkten nicht überwunden ist, muss jedoch mit einer Konsolidierung bis 15.630 Punkten gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 12.08.2021– 03.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR85XH 7,82 12.000 16.400 14.10.2021 DAX® Index HR85XN 5,83 12.600 16.200 14.10.2021

Betrachtungszeitraum: 04.09.2014– 03.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

