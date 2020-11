Wochenausblick: DAX schließt auf Monatshoch. Gold und Öl im Fokus!

Mit den Aktienmärkten ging es in der abgelaufenen Woche weiter aufwärts. Allerdings ließ die Dynamik in der zweiten Wochenhälfte angesichts des Thanksgivings-Feiertags in den USA am Donnerstag, spürbar nach. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von 1,6 Prozent bei 13.350 Punkten und der EuroStoxx® 50 1,8 Prozent fester bei 3.530 Punkten.

Kommende Woche stehen wieder zahlreiche Wirtschaftsdaten im Kalender. Zudem stehen Autobauer und Einzelhändler im Fokus.

Am Anleihemarkt blieb es die ganze Woche über relativ ruhig. Die Renditen bewegten sich dabei in einer engen Range um den Schlussstand vom vorangegangenen Freitag. 10jährige Bundesanleihen werfen also weiterhin Minus 0,58 Prozent Rendite ab. Bei vergleichbaren Papieren in den USA erhalten Investoren 0,87 Prozent pro Jahr. Bei den Edelmetallen zeigten sich derweil deutliche Bewegungen. Gold und Silber erlebten einen drastischen Abverkauf. Gold verlor im Wochenverlauf rund 100 US-Dollar auf 1.780 US-Dollar und Silber über sechs Prozent auf 22,7 US-Dollar. Palladium und Platin legten gegen den Trend zu. Das gilt auch für den Ölpreis. In der kommenden Woche treffen sich die OPEC+-Staaten, um über die bestehenden Förderkürzungen zu beraten. Einschätzungen von Experten zufolge könnten sie noch bis Ende März verlängert werden. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude knackte in der abgelaufenen Woche die Widerstandsmarke von 46,30 US-Dollar und setzte sich zum Wochenschluss oberhalb von 48 US-Dollar fest.

China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, November

China – Caixin PMI Industrie für China, November

Deutschland – Verbraucherpreisindex für November

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, November

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für November

Deutschland – VDMA, Auftragseingang für Oktober

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, November

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, November

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Oktober

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, November

USA – Anhörung des FED-Präsident Powell vor dem Bankenausschuss zum CARES Act

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, November

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, November

USA – FED veröffentlicht Beige Book

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. November

USA – Arbeitsmarktbericht, November

USA – Handelsbilanz, Oktober

USA – Auftragseingang Industrie, Oktober

Unternehmen im Fokus Bei den Einzelwerten waren im DAX® vor allem die Anteilsscheine von Continental undstark gefragt.undbüßten hingegen deutlich ein. In der zweiten Reihe gab es erneut zahlreiche Aktien, die sich im Wochenverlauf zweistellig verbesserten. Dazu zähltenund. Auffällig stark präsentierte sich zudem der Global Hydrogen Index undIn der kommenden Woche veröffentlicht der US-Automobilverband Zulassungszahlen für November. Damit rücken die Aktien vonundin den Fokus der Investoren. Zudem entscheidet die Deutsche Börse über mögliche Wechsel in den Indizes. In der abgelaufenen Woche wurde bereits spekuliert, ob Börsenneulingdie Aktie vonim MDAX® ersetzen könnte. In der kommenden Woche könnten Einzelhändler und Online-Händler Daten zum Black Friday-Umsatz veröffentlichen. Damit rücken unter anderemundin den Fokus. Beidürften derweil die Spekulationen um einen Staatseinstieg weitergehen undbekommt einen neuen Konzernlenker. Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.340/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.050/13.150/13.230 Punkte

Der DAX® bildet einen Aufwärtstrend – wenngleich die Dynamik in der zweiten Wochenhälfte deutlich nachgelassen hat. Die Marke von 13.340 Punkten gilt es zu überschreiten. Dann besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.460 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index bei 13.230 Punkten eine Unterstützung.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,59 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 7,25 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 5,71 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 6,46 12.900 15.06.2021

Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie. Call-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.11.2020; 17:46 Uhr Put-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des IndexQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.11.2020; 17:436Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar.

