Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenplus. Notenbanken und Verfallstermin im Fokus!

Nach zwei schwachen Wochen schlugen die Bullen in der abgelaufenen Woche zurück und schoben Leitindizes wie den DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 jeweils über drei Prozent nach oben. Starke Wirtschaftsdaten und eine Entspannung an den Rentenmärkten begünstigten die Erholung. Zudem verflog ein wenig die Angst vor der Omikron-Variante des Corona-Virus. Gleichwohl steht den Marktteilnehmern eine ereignisreiche Woche bevor. Zu den Höhepunkten zählen die Zinsentscheidungen der EZB und Fed, der Ifo-Geschäftsklimaindex und der große Verfallstermin.

An den Rentenmärkten zeigte sich in der zurückliegenden Woche ein zwiespältiges Bild. In Europa pendelten die Renditen 10jähriger Staatspapier – zeitweise recht volatil – seitwärts. In den USA legten sie im Vorfeld der Notenbanksitzung etwas zu. In der kommenden Woche stehen wichtige Zinsentscheidungen an. Sie können für deutliche Bewegungen an den Anleihemärkten sorgen. Möglicherweise reißen sie auch die Edelmetalle aus ihrer derzeit lethargischen Seitwärtsbewegung. Dies gilt vor allem für Gold und Silber.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsbewegung im DAX® wurde von einem Großteil der Einzelwerte getragen. Für die Aktien von Porsche und VW ging es sogar zweistellig nach oben. Hoch im Kurs standen zudem Pharmakonzerne wie Bayer und Merck sowie der Flugzeugbauer Airbus. Gegen den Trend verlor die Aktie von HelloFresh nachdem der Kochboxhersteller die Margenziele nach unten korrigierte. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von CTS Eventim, Deutsche Lufthansa und GEA Group mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Bei Auto1 Group ging es hingegen weiter nach unten. Am ersten Handelstag der Aktie, im Februar diesen Jahres, notierte die Aktie des Gebrauchtwagenhändlers zeitweise über EUR 50. Inzwischen gibt es die Aktie für weniger als die Hälfte. Highlight zum Wochenschluss war die Erstnotiz der Lkw-Sparte von Daimler, Daimler Trucks. Am ersten Handelstag bewegte sich das Papier zwischen EUR 28 und 30,70.

In den USA zählten die Aktien von Apple und Meta Platforms (ehem. Facebook) zu den stärksten Titeln der Woche.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählten in der abgelaufenen Woche der Solactive Deutscher Maschinenbau Index, der Medical Cannabis Index und der Nordic Fishfarmers Index.

Rational lädt nächste Woche zum Kapitalmarkttag und VW zur Strategiepräsentation. Fraport meldet Verkehrszahlen. About You, Adobe und FedEx legen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vor und der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa im November. Damit rücken die Aktien den Autobauer BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Am Freitag steht der große Verfallstermin an den Terminbörsen an.

Wichtige Termine

MONTAG, 13. DEZEMBER

Japan – Tankan-Bericht, Q4

DIENSTAG, 14. DEZEMBER

Deutschland – Ifo Konjunkturprognose für 2021

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, Oktober

USA – Das Federal Open Market Committee (FOMC) (bis 15.12.)

USA – Erzeugerpreise, November

MITTWOCH, 15. DEZEMBER

China – Industrieproduktion, November

Frankreich – Verbraucherpreise, November endgültig

USA – Empire State Index, Dezember

USA – Einzelhandelsumsatz, November

USA – Einfuhrpreise, November

USA – Das Federal Open Market Committee (FOMC)

DONNERSTAG, 16. DEZEMBER

Frankreich – Geschäftsklima, Dezember

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Dezember, vorläufig

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Dezember, vorläufig

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, Oktober NSA

USA – Industrieindex Philly Fed, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 11. Dezember

USA – Wohnbaubeginne, November

USA – Industrieproduktion, November

FREITAG, 17. DEZEMBER

Deutschland – Erzeugerpreise, November

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Dezember

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, November endgültig

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.700/15.820/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.200/15.430/15.520/15.600 Punkte

Nach einer starken ersten Wochenhälfte ließ es der DAX® in der zweiten Halbzeit etwas ruhiger angehen. Zum Wochenschluss pendelte sich der Index im Bereich von 15.645 Punkten ein. Damit steckt er weiterhin in der Bandbreite zwischen 15.520 und 15.700 Punkten fest. Eine signifikante Bewegung ist frühestens bei einem Ausbruch aus der Range zu erwarten. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.820 Punkte. Auf der Unterseite droht eine Konsolidierung bis 15.430 Punkte.

Betrachtungszeitraum: 23.09.2021– 10.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR98NA 7,83 14.400 18.200 17.02.2022 DAX® Index HR8R1D 8,07 13.400 17.000 17.02.2022

Betrachtungszeitraum: 11.12.2014– 10.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenplus. Notenbanken und Verfallstermin im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).