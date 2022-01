Wochenausblick: DAX rettet Wochenplus. Auto- und Bankaktien stark gefragt!

Die erste Woche im neuen Jahr hatte zwei recht unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Wochenhälfte demonstrierten die Bullen ihre Stärke und stachen Meldungen rund um den Corona-Virus einfach aus. In der zweiten Halbzeit konterten die Bären mit tatkräftiger Unterstützung der Fed. Die bevorstehende Zinswende in den USA sorgte für große Verunsicherung und schickte die Notierungen auf Talfahrt. Beim DAX® und CAC®40 blieb dennoch ein leichtes Wochenplus. Der EuroStoxx®50 schloss die Woche kaum verändert. Kommende Woche warten eine Reihe von Wirtschaftsdaten auf die Anleger. Zudem startet die Bilanzsaison. Investoren sollten sich darauf einstellen, dass in den kommenden Tagen einige Unternehmen bereits mit ersten Eckdaten aufwarten werden.

Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung signalisiert, dass die Zinswende in den USA möglicherweise früher kommt als von vielen Marktteilnehmern erwartet wurde. Dies sorgte im Wochenverlauf für einen deutlichen Aufschlag bei den Renditen langfristiger Staatspapiere. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen notierte zum Wochenschluss nur noch knapp unter der Nulllinie und die Rendite vergleichbarer US-Papiere erreichte mit 1,78 Prozent den höchsten Stand seit Januar 2020. Die Notierungen der Edelmetalle Gold und Silber gaben daraufhin deutlich nach. Am Ölmarkt zeigte sich das entgegengesetzte Bild. Die niedrigen Lagerbestände in den USA trugen dazu bei, dass der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil im Wochenverlauf um rund fünf Prozent auf 81,70 US-Dollar zulegte.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche standen vor allem Automobil- und Banktitel bei den Anlegern auf der Einkaufsliste. Bankaktien profitierten dabei vor allem von Anstieg der Anleiherenditen. In der zweiten Reihe legten die Anteilsscheine von Deutsche Lufthansa, Heidelberger Druck und Vitesco jeweils zweistellig zu. Zu den größten Verlierern zählten Internetdienstleister wie Delivery Hero und HelloFresh.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten in der abgelaufenen Woche der Stoxx® Europe 600 Automobile & Parts Index und der Stoxx® Europe 600 Banks Index.

Kommende Woche präsentiert sich BioNTech auf einer Healthcare Konferenz. Ende der Woche läuten JP Morgan und Wells Fargo die Berichtssaison ein.

Wichtige Termine

MONTAG, 10. JANUAR

Deutschland – Sentix Konjunkturindex, Januar

Europa – Arbeitsmarkt, November

DIENSTAG, 11. JANUAR

USA – Aussage des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, bei einer Anhörung des Bankenausschusses des Senats, bei der es um seine Wiederernennung zum Vorsitzenden des Gouverneursrats der Federal Reserve geht

MITTWOCH, 12. JANUAR

China – Verbraucherpreise, Dezember

China – Erzeugerpreise, Dezember

Deutschland – Großhandelspreise, Dezember

Europa – Industrieproduktion Euro-Zone, November

USA – Verbraucherpreise, Dezember

DONNERSTAG, 13. JANUAR

China – Außenhandel, Dezember

USA – Erzeugerpreise, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 8. Januar

FREITAG, 14. JANUAR

Frankreich – Verbraucherpreise, Dezember endgültig

USA – Einzelhandelsumsatz, Dezember

USA – Einfuhrpreise, Dezember

USA – Industrieproduktion, Dezember

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.060/16.250/16.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.600/15.730/15.850 Punkte

Der DAX® tauchte zum Wochenschluss unter die Marke von 16.000 Punkte. Kurzzeitig sank der Index sogar auf die 61,8%-Retracementlinie bei 15.850 Punkten. Solange dieses Level nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung in Richtung 16.060 Punkten. Unterhalb von 15.850 Punkten könnten die Bären Aufwind bekommen und eine größere Konsolidierung einleiten.

Betrachtungszeitraum: 14.10.2021– 07.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 08.01.2015– 07.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1SB5 0,32* 16.400 16.500 15.02.2022 DAX® HB1LA5 0,53* 16.100 16.200 15.02.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB1SBK 0,91* 16.700 16.600 15.02.2022 DAX® HB1SBD 0,72* 16.400 16.300 15.02.2022

