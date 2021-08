Wochenausblick: DAX mit neuem Rekord. Fed und Inflationszahlen im Fokus!

Nach einem verhaltenen Start in die Woche übernahmen in der zweiten Wochenhälfte die Bullen das Kommando und trieben die Aktienindizes mehrheitlich nach oben. Unterstützung kam von guten Unternehmensdaten. Zudem schwand die Angst vor einer eskalierenden Inflation in den USA. So schloss der DAX® mit einem Wochenplus von rund 1,4 Prozent und schielte bereits über die Marke von 16.000 Punkten. In der kommenden Woche ebbt die Berichtssaison sichtlich ab. Dann rücken wieder Wirtschaftsdaten sowie die US-Notenbanksitzung in den Blickpunkt.

An den Anleihemärkten blieb es die Woche hinweg ruhig. Die Staatspapiere und Renditen pendelten in einer engen Bandbreite um den Schlussstand des vorangegangenen Freitag. Allen voran die Renditen von deutschen und französischen Staatsanleihen liegen somit deutlich im negativen Terrain. Die Fed-Sitzung könnte in der zweiten Wochenhälfte für größere Schwankungen sorgen. Die Edelmetalle Gold und Silber präsentierten sich in der abgelaufenen Woche hingegen äußerst volatil. Der Goldpreis tauchte zeitweise unter die Marke von 1.700 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber auf 22,50 US-Dollar. Der leichte Renditeanstieg in den USA gepaart mit einem stärkeren US-Dollar drückte bei den Edelmetallkäufern auf die Stimmung. Der Ölpreis vollzog einen vergleichbaren Kurs wie die Aktienmärkte. Nach einem schwachen Auftakt machten die Notierungen für ein Barrel Brent Crude Oil schrittweise etwas Boden gut. Die Energieagentur IEA revidierte allerdings ihre Nachfrageprognose nach Öl für 2021 nach unten, was der die Kauflaune zum Wochenschluss etwas trübte.

Unternehmen im Fokus

Die Aufwärtsentwicklung im DAX® spiegelte sich in der deutlichen Mehrheit der DAX®-Unternehmen wider. Nur fünf Aktien erlitten Verluste gegenüber der Vorwoche. Mit Merck und der Munich Re gab es hingegen zwei DAX®-Titel, die jeweils über sieben Prozent in der abgelaufenen Woche zulegten. In der zweiten Reihe verbesserten sich mit Evotec, Home24, Shop Apotheke und Zooplus sogar zweistellig.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der Solactive German Mergers & Acquisitions Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Aus Europa stehen nächste Woche (finale) Daten von Geberit, Global Fashion Group, Hella und Strör Media zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

MONTAG, 16. AUGUST

China – Industrieproduktion, Juli

USA – Empire State Index, August

DIENSTAG, 17. AUGUST

Europa – BIP Euro-Zone Q2, erste Schätzung

USA – Einzelhandelsumsatz, Juli

USA – Industrieproduktion, Juli

MITTWOCH, 18. AUGUST

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Juli endgültig

USA – Wohnbaubeginne, Juli

USA – Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes (for July 27-28 meeting)

DONNERSTAG, 19. AUGUST

Deutschland – Leistungsbilanz Euro-Zone, Juni

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 14. August

USA – Industrieindex Philly Fed, August

USA – Frühindikatoren, Juli

FREITAG, 20. AUGUST

USA – Erzeugerpreise, Juli –

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.020/16.190 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.860/15.920/15.960 Punkte

Der DAX® nahm den gestrigen Schwung heute zu Handelsbeginn noch mit. Dabei schob sich der Index zeitweise über die Marke von 16.000 Punkten. Am Nachmittag bröckelten die Gewinne allerdings zum große Teil wieder ab. Der Aufwärtstrend bleibt dennoch intakt. Die nächsten Hürden liegen bei 16.020 und 16.190 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 15.920 und 15.960 Punkten einen Unterstützungszone.

Betrachtungszeitraum: 27.07.2021– 13.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR85XH 4,88 12.000 16.400 14.10.2021 DAX® Index HR85XN 2,40 12.600 16.200 14.10.2021

Betrachtungszeitraum: 14.08.2014– 13.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

