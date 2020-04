Wochenausblick: DAX leichter. Datenreigen und Notenbanken im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Aktienmärkte mehrheitlich etwas leichter. Den Bullen geht die Puste aus und die anhaltende Unsicherheit in der Coronakrise hält an. Die jüngsten Lockerungen und Stützungsmaßnahmen seitens der Notenbanken und Regierungen wurden zur Kenntnis genommen. Vermochten den Märkten jedoch keine großen Impulse geben. Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal“ titelte heute die FAZ nach Bekanntgabe der Ifo-Daten und Warnungen von Daimler, Lufthansa und zahlreichen weiteren Firmen dämpfen die Kauflaune der Anleger. Kommende Woche werden zahlreiche Unternehmen Daten für das erste Quartal vorlegen. Zudem stehen die Zinsentscheidungen der europäischen und amerikanischen Notenbank an. Sie könnten für neue Impulse sorgen. Zum Wochenschluss musste der DAX® im Vergleich zur Vorwoche rund zwei Prozent und der EuroStoxx® 50 rund 2,5 Prozent abgeben und schlossen bei 10.400 beziehungsweise 2.820 Punkten.

Der Anleihemarkt bewegte sich in der abgelaufenen Woche in einer engen Bandbreite. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei Minus 0,457 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,609 Prozent. Bei Edelmetallen gab ein zwiespältiges Bild. Gold präsentierte sich im Wochenverlauf fester und schloss im Bereich von 1.720 US-Dollar pro Feinunze. Palladium bekam in der ersten Wochenhälfte einen Dämpfer und stabilisierte bis Wochenschluss bei rund 2.000 US-Dollar pro Feinunzen. Am Ölmarkt kam es zu wahren Kurskapriolen. Zeitweise notierten ausgewählte Future-Kontrakte auf WTI und Brent Crude sogar im Minus. In der zweiten Wochenhälfte hat sich die Lage halbwegs stabilisiert. Dennoch notieren Brent Crude und WTI weiterhin im Bereich ihrer mehrjährigen Tiefs.

In der abgelaufenen Woche stellten sich 9 der 30 DAX®-Titel gegen den Trend. Mit einem Plus von 11 Prozent setzte sich die Aktie von Wirecard an die Spitze. Der Bezahlspezialist wird kommende Woche Zahlen vorlegen. Zudem werden die Ergebnisse der Sonderprüfung erwartet. Ebenfalls gefragt waren Gesundheitsaktien wie Fresenius, Fresenius Medical Care und Merck. Weiter unter Druck waren hingegen die Anteilsscheine von Lufthansa und MTU Aero Engines. Beide Unternehmen werden in den nächsten Tagen ebenfalls (finale) Zahlen vorlegen.

In der zweiten Reihe standen erneut Online-Dienstleister wie Delivery Hero und HelloFresh sowie Medizintechnikunternehmen wie Sartorius und Siemens Healthineers hoch im Kurs. Analog zu den Standardwerten mussten jedoch auch die Nebenwerte mehrheitlich Federn lassen.

In den USA waren ebenfalls deutlich mehr Verlierer als Gewinner zu beobachten. Empfindlich unter Druck gerieten unter anderem Gilead Science, Micron Technologies und Tesla. Gefragt waren hingegen eBay und Facebook. In der mehrheitlich schwachen Woche bewiesen einmal mehr der BANG-Index mit vier Goldminenunternehmen und der European Biotech Index relative Stärke und konnten sich deutlich verbessern. Zum Global Hydrogen Index und zahlreichen weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem heute erschienen Onemarkets Magazin jede Menge Informationen.

Kommende Woche gewinnt der Datenreigen weiter an Fahrt. Aus Deutschland melden unter anderem Adidas, Airbus, Aixtron, BASF, Bayer, Cancom, Covestro, Daimler, Delivery Hero, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Drägerwerk, Fielmann, GEA Group, Kion, Krones, Lufthansa, MTU Aero Engines, Siltronic und Wirecard (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. In Europa stehen die Daten von BBVA, Carrefour, Nokia, Novartis und UBS und in den USA das Zahlenwerk von Advanced Micro Devices, Amazon, Apple, Boeing, Caterpillar, eBay, Facebook, General Electric, Kraft Heinz, Microsoft und Pfizer Twitter im Blickpunkt.

Am Freitag sind zahlreiche Märkte feiertagsbedingt geschlossen

China – Einkaufsmanagerindex

Deutschland – Arbeitsmarktdaten

Europa – Wirtschaftsvertrauen

Europa – EZB-Sitzung mit Zinsentscheid

Europa – BIP für die Eurozone für Q1, vorläufig

USA – Verbrauchervertrauen

USA – BIP für Q1, 1. Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Einkaufsmanagerindex

Widerstandsmarken: 10.410/10.510/10.600/10.700/10.790/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.000/9.980/10.100/10.280/10.340 Punkte

Der DAX® bildete im Wochenverlauf einen kurzfristigen Abwärtstrend. Unterstützung findet der Index aktuell bei 10.340 und dann zwischen 10.250 und 10.290 Punkten. Diese Marken dürften in der nächsten Woche auf die Probe gestellt werden. Gelingt es, diese Unterstützungen zu verteidigen besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 10.415 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Kreuzwiderstand von 10.510 Punkte. Kippt der Index unter 10.250 Punkte drohte eine neue Konsolidierungswelle bis 9.900/9.980.

